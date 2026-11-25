Katalin hercegné és Vilmos herceg otthonába, a norfolki Anmer Hallba két férfi hatolt be. A komoly biztonsági kérdéseket felvető incidens következtében a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre. Közleményben adtak tájékoztatást arról, hogy áll a nyomozás és a helyzet kivizsgálása. Ráadásul nem ez az első alkalom, hogy olyan királyi rezidencia területére sikerült behatolnia illetékteleneknek.

Katalin hercegné és Vilmos herceg otthonába betörtek: friss információk derültek ki az incidensről.

Forrás: Aaron Chown / POOL / AFP

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség Katalin hercegné és Vilmos herceg otthonához

Aggasztó részletek derültek ki a Katalin hercegné és Vilmos herceg otthonában történtekről. Hétfőn este, 6 óra környékén értesítették a hatóságokat arról, hogy gyanús tevékenységeket észleltek a norfolki Anmer Hall nevű birtoknál. Nagy erőkkel vonulta ki, rendőrkutyákat, drónokat és helikoptereket is bevetettek, hogy elfogják a behatolókat. Végül két férfit tartóztattak le. „A két férfit a birtok területén tartóztatták le betörés és birtokháborítás gyanújával” – közölte a norfolki rendőrség, majd hozzátette: „Továbbra is rendőrségi őrizetben vannak. A nyomozás folyamatban van.”

Az is kiderült, hogy a betörés idején Katalin hercegné, Vilmos herceg és három gyermekük, György, Sarolta és Lajos szerencsére nem tartózkodtak a vidéki rezidencián, hanem windsori otthonukban voltak. A Kensington-palota egyelőre nem kommentálta a történteket.

Katalin hercegné és Vilmos herceg otthona, az Anmer Hall, ahová betörők hatoltak be.

Forrás: PA Wire/Chris Radburn

Katalin hercegné az Anmer Hallt tekinti otthonának

Az Anmer Hall nevű rezidenciát Katalin hercegné és Vilmos herceg még esküvői ajándékként kapták meg a néhai II. Erzsébet királynétól. A házaspár 2015-ben költözött be a György korabeli stílusban épült ingatlanba, maikor Vilmos még a kelet-angliai légi mentőszolgálat pilótájaként dolgozott. A család a koronavírus-járvány miatti elszigeteltség időszakának nagy részét is ezen a birtokon töltötte és a királyi családhoz közel álló források szerint Katalin hercegné itt érzi magát a leginkább otthon. 2025 ősze óta a Berkshire-ben található Forest Lodge-ban élnek, de az Anmer Hallban is nagyon sok időt töltenek.

Egy éven belül már másodszor került veszélybe a királyi család biztonsága

A mostani incidens azért is különösen aggasztó, mert tavaly decemberben, alig néhány nappal karácsony előtt a Kensington-palota területére is illetéktelen személy jutott be. A 39 éves Derek Egan 2025. december 21-én, majd december 23-án is átmászott a kerítésen. A férfit idén januárban 32 hét börtönbüntetésre ítélték.