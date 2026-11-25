Amennyiben 40 évre ítélik, egészen biztos, hogy soha nem kerül szabadlábra Thomas Markle. Meghan Markle apja 82 éves, tehát 122 évesen szabadulna ki a börtönből.

Meghan Markle apja, Thomas Markle akár 40 év börtönt is kaphat.

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Két vádpontban emeltek vádat Thomas Markle ellen

Az amerikai igazságügyi minisztérium közleménye szerint Thomas Markle-t két rendbeli gyermekpornográfia birtoklásával vádolják. A vádirat azt állítja, hogy a férfi olyan 35 milliméteres filmnegatívokat birtokolt, amelyek gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételeket tartalmaztak. A szövetségi nyomozók korábban két, 2008 óta Thomas Markle nevére bérelt Los Angeles-i raktárhelyiségben tartottak házkutatást. A képeken a vádirat szerint még a serdülőkor előtti gyermekek, köztük 12 év alatti kiskorúak is szerepeltek.A Los Angeles-i szövetségi esküdtszék november 24-én vádat emelt Thomas Markle ellen. A férfi ellen a Fülöp-szigeteken is vizsgálat folyik, miután a hatóságok ott is hasonló tartalmú felvételek birtoklásának gyanúját vizsgálják. Markle jelenleg Floridában van őrizetben, és a következő hetekben kell megjelennie a Los Angeles-i szövetségi bíróság előtt.

Amennyiben Thomas Markle-t mindkét vádpontban bűnösnek találják, vádpontonként legfeljebb 20 év szövetségi börtönbüntetést kaphat. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a nyomozás még folyamatban van, a vádlottat pedig megilleti az ártatlanság vélelme.

Thomas Markle-t november 6-án vették őrizetbe Floridában. A bíróság kezdetben óvadék nélkül, személyes kötelezettségvállalás mellett szabadlábra helyezte, és házi őrizetet, valamint elektronikus nyomkövetést rendelt el számára. A hatóságok szerint azonban néhány nappal később megpróbálta levágni a lábáról a nyomkövető eszközt, ezért november 10-én ismét őrizetbe vették. Mindeközben pszichiáter is vizsgálta Markle-t, aki bár demenciában szenved, a szakember szerint kihallgatható állapotban van.

Meghan Markle tudhatott apja ügyeiről

Ahogy megírtuk, az ügy úgy került napvilágra, hogy Thomas Markle fia, Thomas Markle Jr. a hatóságokhoz fordult, miután állítása szerint édesapja Fülöp-szigeteki holmijai között tiltott felvételeket talált. A férfi tagadta a vádakat, és az állításokat beteges hazugságoknak nevezte és azt mondta, a fia bosszút akar állni rajta.