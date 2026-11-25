Szakemberek szerint, ha reggelente nem emlékszünk az álmainkra, egyáltalán nem kell aggódnunk. Az álmok felidézésénél sokkal fontosabb, hogy elegendő időt töltsünk alvással. Ha kipihenten ébredünk és napközben sem vagyunk fáradtak, az alvásunk nagy valószínűséggel rendben van.

Az, hogy emlékszünk az álmokra, nem jelenti azt, hogy jobban alszunk.

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Az álmok felidézése emberenként jelentősen eltérhet

Jennifer Martin klinikai szakpszichológus, az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia szóvivője arról beszélt, hogy az álmok elsősorban a REM-fázisban jelentkeznek.

A REM az angol rapid eye movement, vagyis gyors szemmozgás kifejezés rövidítése, és az éjszakai pihenésünk hozzávetőleg egynegyedét teszi ki.

„Leggyakrabban akkor emlékszünk az álmainkra, ha a REM-alvás közben ébredünk fel, és éppen az álom közepén járunk. Azok azonban, akik átalusszák a REM-fázist, és nem ébrednek fel ebből az alvási szakaszból, gyakran nem emlékeznek az álmaikra” – idézi a szakembert a HuffPost. Martin szerint tehát az, ha valaki reggelente nem tudja felidézni az éjszakai álmait, önmagában nem ad okot aggodalomra.

„Előfordulhat, hogy nagyon jól és mélyen alszanak, nem ébrednek fel akkor, amikor álmodnak, ezért másnap reggelre elfelejtik az álmaikat” – mondta.

Az emlékek ráadásul akkor is gyorsan elhalványulhatnak, ha valaki ébredés után még tisztán fel tudja idézni az álmait, ugyanis az agy éjszakai működése során keletkező információk nem feltétlenül kerülnek át a hosszú távú memóriába.

Egy álom emlékké válásához több feltételnek is teljesülnie kell

Dr. Indira Gurubhagavatula, a Pennsylvaniai Egyetem Perelman Orvostudományi Karának alvásgyógyászati professzora arra hívta fel a figyelmet, hogy egy álom emlékké válásához több feltételnek is teljesülnie kell.

Először is fel kell ébrednünk és fel kell idéznünk az álom részleteit, majd elegendő ideig ébren kell maradnunk ahhoz, hogy az élmény rögzüljön az emlékezetünkben. „Az éjszaka közepén ezek a folyamatok nem feltétlenül mennek végbe” – hangsúlyozta.

Gurubhagavatula, ahogy Martin is azt állítja, nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az álmok elfelejtése kedvezőtlenül befolyásolná az agy egészségét, az alvás minőségét vagy az érzelmi állapotot.