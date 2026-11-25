Szakemberek szerint, ha reggelente nem emlékszünk az álmainkra, egyáltalán nem kell aggódnunk. Az álmok felidézésénél sokkal fontosabb, hogy elegendő időt töltsünk alvással. Ha kipihenten ébredünk és napközben sem vagyunk fáradtak, az alvásunk nagy valószínűséggel rendben van.
Az álmok felidézése emberenként jelentősen eltérhet
Jennifer Martin klinikai szakpszichológus, az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia szóvivője arról beszélt, hogy az álmok elsősorban a REM-fázisban jelentkeznek.
A REM az angol rapid eye movement, vagyis gyors szemmozgás kifejezés rövidítése, és az éjszakai pihenésünk hozzávetőleg egynegyedét teszi ki.
„Leggyakrabban akkor emlékszünk az álmainkra, ha a REM-alvás közben ébredünk fel, és éppen az álom közepén járunk. Azok azonban, akik átalusszák a REM-fázist, és nem ébrednek fel ebből az alvási szakaszból, gyakran nem emlékeznek az álmaikra” – idézi a szakembert a HuffPost. Martin szerint tehát az, ha valaki reggelente nem tudja felidézni az éjszakai álmait, önmagában nem ad okot aggodalomra.
„Előfordulhat, hogy nagyon jól és mélyen alszanak, nem ébrednek fel akkor, amikor álmodnak, ezért másnap reggelre elfelejtik az álmaikat” – mondta.
Az emlékek ráadásul akkor is gyorsan elhalványulhatnak, ha valaki ébredés után még tisztán fel tudja idézni az álmait, ugyanis az agy éjszakai működése során keletkező információk nem feltétlenül kerülnek át a hosszú távú memóriába.
Egy álom emlékké válásához több feltételnek is teljesülnie kell
Dr. Indira Gurubhagavatula, a Pennsylvaniai Egyetem Perelman Orvostudományi Karának alvásgyógyászati professzora arra hívta fel a figyelmet, hogy egy álom emlékké válásához több feltételnek is teljesülnie kell.
Először is fel kell ébrednünk és fel kell idéznünk az álom részleteit, majd elegendő ideig ébren kell maradnunk ahhoz, hogy az élmény rögzüljön az emlékezetünkben. „Az éjszaka közepén ezek a folyamatok nem feltétlenül mennek végbe” – hangsúlyozta.
Gurubhagavatula, ahogy Martin is azt állítja, nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az álmok elfelejtése kedvezőtlenül befolyásolná az agy egészségét, az alvás minőségét vagy az érzelmi állapotot.
És akkor essen szó a riasztó tünetekről is
Azzal, ha elfelejtjük az álmainkat nem kell orvoshoz fordulnunk, de bizonyos alvás közbeni viselkedések már indokolhatják a kivizsgálást. Létezik olyan alvászavar, amelynek során az ember fizikailag is eljátssza az álmában történteket vagy alvásparalízis, amikor az illető úgy érzi, ébren van, de nem tud megmozdulni. Utóbbi különösen veszélyes lehet, hiszen az érintett akár saját magát vagy a mellette alvót is megsebesítheti. Az alvajárás szintén olyan jelenség, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. A visszatérő, különösen nyomasztó rémálmok ugyancsak figyelmeztető jelek lehetnek, különösen, ha valaki újra és újra ugyanazt a felkavaró álmot éli át, azok akár PTSD-re is utalhatnak.
A visszatérő, élénk rémálmok bizonyos alvászavarok tünetei is lehetnek, ugyanakkor léteznek olyan kezelések, amelyek segíthetnek az érintetteknek. Ha valaki egy álomból arra ébred, hogy levegő után kapkod, az az alvási apnoé egyik tünete lehet.
Ez az állapot megszakíthatja az éjszakai pihenést, és hosszabb távon növelheti többek között a cukorbetegség és a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát. Az ilyen panaszokkal mindenképpen ajánlott orvoshoz fordulni.
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