Nem kell mindenben visszatérnünk a régi szokásokhoz. De van néhány egyszerű rutin, amitől kisebb lesz a káosz, a pazarlás és a felesleges bosszankodás. Olyan szabályok, amelyek betartása az X generációnak és a milleniálok egy részének még természetes volt.

X generációs szabályok, amelyek ma is működnek.

Forrás: 123rf

Miért működhetnek ma is az X generációs szabályok? Kevesebb rendetlenség gyűlik össze.

Nem felejtjük el olyan könnyen, mire van szükségünk.

Kevesebb étel és pénz mehet kárba.

A kisebb problémákból kisebb eséllyel lesz nagyobb baj.

Vészhelyzetben jól jöhetnek az egyszerű, bevált megoldások.

Háztartási szabályok, amelyek az X generáció gyerekkorában még természetes volt

1. Lefekvés előtt legyen egy kis rend

Nem kell este tízkor nekiállni az egész lakást felmosni. Az X generáció azonban még ismerheti azt a szabályt, hogy lefekvés előtt legalább a konyhapultot letöröljük, elpakoljuk, ami elöl maradt, és nagyjából rendbe tesszük a lakást.

A kis esti rutin sokkal kevésbé megterhelő, mint másnap reggel egy teljes káosszal szembesülni. Egy kutatás szerint ráadásul a zsúfoltabb, rendezetlenebb környezet nagyobb stresszel is együtt járhat.

2. A maradék étel nem szemét

Régen nem volt magától értetődő, hogy amit nem eszünk meg aznap, az másnap már megy is a kukába. A maradékból lett vacsora, köret vagy akár egy teljesen új fogás.

Ez nemcsak pénztárcabarát szokás, hanem a pazarlást is csökkenti. Az amerikai adatok szerint egy négytagú család évente jelentős összeget veszít az élelmiszer-pazarlás miatt.

3. Amit elvettél, tedd is vissza

Talán ez az egyik legegyszerűbb szabály – és az egyik, amit a legkönnyebb megszegni.

„Majd később elrakom” – és máris ott marad a könyv az asztalon, a ruha a széken, a töltő a nappaliban. Aztán néhány nap alatt úgy néz ki a lakás, mintha minden tárgynak külön élete lenne.

Az X generáció régi szabálya ebben meglepően praktikus: ha befejezted, tedd vissza a helyére. A kevesebb felhalmozódó holmi pedig a közérzetnek is jót tehet.

4. Legyen otthon egy kevés készpénz

Ma már szinte mindenhol telefonnal vagy bankkártyával fizetünk, ezért furcsának tűnhet, hogy valaki készpénzt tart otthon „csak úgy”.