Pierce Brosnan és felesége Cliff Booth újabb zűrös kalandjai (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) európai bemutatóján vett részt. Keely Shaye Smith ismét kitett megáért, nagyon csinos volt.

Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith 25 éve házasok.

Forrás: Northfoto

Elegáns fekete ruhát viselt ragyogott Pierce Brosnan felesége

A 63 éves Keely egy térdig érő, virágmintás csipkeruhát választott az alkalomra. A darab különlegessége a finoman ívelt, csipkével szegélyezett nyakkivágás és az azonos mintázatú alsó szegély volt. A szettet egy fekete blézerrel viselte és a kiegészítők zöme is fekete volt. Pierce Brosnan ssötétkék öltönyt viselt fekete garbóval, a fotófalnál pedig átkarolta felesége derekát, minden mozdulatukból, összenézésükből a szeretet sugárzott.

25 éve tart Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith szerelme

A házaspár augusztusban ünnepelte ezüstlakodalmát. Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith 1994-ben találkozott Mexikóban, ahol a nő televíziós tudósítóként dolgozott. Hét évvel később, 2001. augusztus 4-én házasodtak össze az írországi Ballintubber apátságban, az esküvőt pedig az Ashford Castle-ben tartották. A színész mindig odaadással és szinte rajongással beszélt a feleségéről. „Közös utat jártunk be. Szeretném, ha az egész világ tudná, hogy szeretem ezt a nőt” − fogalmazott. Brosnan korábban többször kiállt Keely mellett, amikor mások a külsejét bírálták. Pierce Brosnan igazi férfi: felesége szépségét nem alakban vagy testsúlyban méri, ezt többször is elmondta, ahogy azt is, mennyire szereti őt, és büszke arra a nőre, akivel az életét megosztja.

Pierce Brosnannak és Keely Shaye Smith-nek két közös fia született: Dylan 29, Paris 25 éves. Brosnannek korábbi házasságából is van három gyereke.

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