Egyetlen hétköznapi fűszer is sokat számíthat abban, hogy reggel kilenckor ne puffadt hassal, szorító nadrágban kelljen a munkahelyünkön ülnünk. Sokaknál már egy sima fekete is beindítja a bélműködést, ám azok, akiknek lassabb az emésztése, napközben is kellemetlen feszüléssel küzdhetnek – nekik érdemes kipróbálniuk, mit tud a gyömbéres kávé puffadás ellen.
Miért működhet jól a gyömbér a kávéba keverve?
Az őrölt vagy frissen reszelt gyömbér a kávéba még azelőtt kerüljön bele, hogy tejet vagy édesítőt adnánk hozzá. Az ital enyhén csípős, karakteresen fűszeres lesz tőle, de cserébe két irányból is megtámogatja az emésztőrendszert.
A kávé önmagában is kiválthatja az úgynevezett gasztrokolikus reflexet, amelynek hatására egyeseknél már az első kortyok után 5–15 perccel élénkül a vastagbél mozgása. A gyömbér a gyomor kiürülését gyorsíthatja: mivel a puffadás hátterében gyakran a lassabb emésztés és a fokozott gázképződés áll, a gyömbér serkentő hatása sokaknál mérsékelheti a feszítő érzést.
Ezt egy a European Journal of Gastroenterology & Hepatology című szakfolyóiratban megjelent vizsgálat is alátámasztja: egészséges résztvevőknél 1,2 gramm gyömbér – ami nagyjából fél teáskanálnyi őrölt fűszernek felel meg – felgyorsította a gyomor ürülését és fokozta a gyomor összehúzódásait. A gyömbéres kávé persze nem fogyókúrás csodaszer: a hasunk a puffadás csökkenésétől tűnhet laposabbnak, a zsírpárnák nem tűnnek el tőle.
Ha más természetes praktikákat is keresel a hasi diszkomfort csökkentésére, érdemes átnézni a Life.hu puffadással és emésztéssel kapcsolatos cikkeit is.
A gyömbéres kávé elkészítése lépésről lépésre
A leggyakoribb hiba, hogy túl sokat szórunk a gyömbérből a csészébe. Egy egész teáskanálnyi mennyiség már irritálhatja a torkot, és gyomorégést is okozhat, ezért érdemes kisebb adaggal indítani:
1. Főzd le a reggeli kávédat a megszokott módon.
2. Adj hozzá fél teáskanál őrölt gyömbért vagy egy nagyjából egycentis, frissen reszelt darabot.
3. Keverd el alaposan, és még melegen idd meg – előtte pedig lehetőleg kortyolj el egy pohár vizet is.
Kiknek nem ajánlott a gyömbéres kávé?
Reflux vagy gyomorfekély esetén a kávé és a csípős fűszer együttese felerősítheti a gyomorpanaszokat, így ilyenkor jobb kerülni ezt a kombinációt. A véralvadásgátló gyógyszereket szedőknek, valamint az epekővel élőknek szintén érdemes előzetesen egyeztetniük az orvosukkal, mivel a gyömbér nagyobb mennyiségben a véralvadásra és az epeműködésre is hatással lehet.
Fontos az is, hogy a gyömbéres kávé elkészítése és rendszeres fogyasztása nem mindenkinél szünteti meg teljesen a puffadást, és nem garantált, hogy tíz percen belül beindítja a bélműködést: van, aki szinte azonnal érzi a hatását, másoknál ehhez fél órára is szükség van. A rendszeres emésztést az is támogatja, ha minden reggel nagyjából ugyanabban az időpontban kávézunk, így a szervezet néhány nap alatt könnyebben rááll az új ritmusra.
Ezeket olvastad már?