Egyetlen hétköznapi fűszer is sokat számíthat abban, hogy reggel kilenckor ne puffadt hassal, szorító nadrágban kelljen a munkahelyünkön ülnünk. Sokaknál már egy sima fekete is beindítja a bélműködést, ám azok, akiknek lassabb az emésztése, napközben is kellemetlen feszüléssel küzdhetnek – nekik érdemes kipróbálniuk, mit tud a gyömbéres kávé puffadás ellen.

Nem kell belőle sok: a gyömbéres kávéba fél teáskanálnyi fűszer is elég lehet, hogy segítse az emésztést

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Miért működhet jól a gyömbér a kávéba keverve?

Az őrölt vagy frissen reszelt gyömbér a kávéba még azelőtt kerüljön bele, hogy tejet vagy édesítőt adnánk hozzá. Az ital enyhén csípős, karakteresen fűszeres lesz tőle, de cserébe két irányból is megtámogatja az emésztőrendszert.

A kávé önmagában is kiválthatja az úgynevezett gasztrokolikus reflexet, amelynek hatására egyeseknél már az első kortyok után 5–15 perccel élénkül a vastagbél mozgása. A gyömbér a gyomor kiürülését gyorsíthatja: mivel a puffadás hátterében gyakran a lassabb emésztés és a fokozott gázképződés áll, a gyömbér serkentő hatása sokaknál mérsékelheti a feszítő érzést.

Ezt egy a European Journal of Gastroenterology & Hepatology című szakfolyóiratban megjelent vizsgálat is alátámasztja: egészséges résztvevőknél 1,2 gramm gyömbér – ami nagyjából fél teáskanálnyi őrölt fűszernek felel meg – felgyorsította a gyomor ürülését és fokozta a gyomor összehúzódásait. A gyömbéres kávé persze nem fogyókúrás csodaszer: a hasunk a puffadás csökkenésétől tűnhet laposabbnak, a zsírpárnák nem tűnnek el tőle.

Ha más természetes praktikákat is keresel a hasi diszkomfort csökkentésére, érdemes átnézni a Life.hu puffadással és emésztéssel kapcsolatos cikkeit is.

A gyömbéres kávé elkészítése lépésről lépésre

A leggyakoribb hiba, hogy túl sokat szórunk a gyömbérből a csészébe. Egy egész teáskanálnyi mennyiség már irritálhatja a torkot, és gyomorégést is okozhat, ezért érdemes kisebb adaggal indítani:

1. Főzd le a reggeli kávédat a megszokott módon.

2. Adj hozzá fél teáskanál őrölt gyömbért vagy egy nagyjából egycentis, frissen reszelt darabot.

3. Keverd el alaposan, és még melegen idd meg – előtte pedig lehetőleg kortyolj el egy pohár vizet is.