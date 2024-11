4 magyar étel, ami a külföldiek számára bizarr és ehetetlen

2. Hagymás vér

Ez az egyik kihagyhatatlan étel a disznóvágások során, de még hazánkban sem arat osztatlan sikert, hasonlóan a véres hurkához. Ez a hagymával készült magyar étel a májhoz hasonlít, de sokan mégis undorítónak találják. Égetett vérnek is nevezik, és hagymával készül.

3. Pacalpörkölt

A pacalpörkölt főtt krumplival igazi tradicionális magyar étel, de a megítélése igen szélsőséges a külföldiek körében. Lényegében a marha, vagy bika gyomrából készül és egyesek szerint egyenesen undorítóan néz ki és kirázza őket a hideg, ha belegondolnak, hogy egy csíkokra vágott mosott gyomorból készült ételt valaki jóízűen elfogyaszt.Főleg azok viszolyognak tőle, akiknek a konyhájában nem jellemző az állati belsőségek fogyasztása.

4. Kocsonya

Szüleink, nagyszüleink nagy kedvence, ám be kell látnunk, hogy a hazai fiatalabb generációk között is már megosztó ételnek számít a kocsonya. A finoman rezgő zselé látványa, benne körömmel, füllel, porcokkal és bőrdarabokkal, sok külföldit és gyakran még minket, magyarokat is horrorizál. Máshol is fogyasztanak aszpikos ételeket, de sok konyhában például zöldségeket tesznek bele, így a mi magyar változatunk egy kicsit bizarr.