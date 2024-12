Ez a tökéletes kávé titka a kutatók szerint

A tökéletes eszpresszó elkészítésének titkát generációk óta vitatják a kávérajongók. Most egy csoport tudós azt állítja, hogy megtalálták a választ, és felfedték, hogy szerintük mi a titkos összetevő, amitől a kávé tökéletessé válik. És ez még azelőtt megtörténik, hogy az őrlés elkezdődne.

A tökéletes kávé íz gazdag, anélkül, hogy keserű vagy savanyú lenne.

Forrás: Shutterstock/Mixa74

A tökéletes kávé titka

A kutatók szerint a titok egy kis víz hozzáadása a kávébabhoz őrlés előtt, amely így egyenletesebb és ízletesebb eszpresszót eredményez. Állításuk szerint ez segít a baristáknak és az ipari kávéfőzőknek leküzdeni egy komoly akadályt. A kutatás szerint a víz hozzáadása az őrlési folyamat során csökkentette az elektromos áramot. Amikor a kávét megőrlik, a kávészemek közötti súrlódás elektromosságot hoz létre, aminek következtében a részecskék összegyűlnek a darálóban.

A kutatás megállapította, hogy a víz hozzáadásával a folyamat csökkenti a termelt elektromosságot, ami kevesebb kávépazarlást és erősebb ízeket eredményez.

A tudósok azt is felfedezték, hogy megváltozik az eszpresszófőzés módja, amikor a vizet különböző őrlési módszerekkel kombinálják. Christopher Hendon, a University of Oregon kémia docense így nyilatkozott: „A víz nemcsak a statikus elektromosságot csökkenti, így kevesebb rendetlenséget okoz az őrlés közben, hanem jelentős hatással lehet az ital intenzitására is, és potenciálisan segíthet abban, hogy a kívánt ízek magasabb koncentrációját érjük el.”