Bőséghozó apró szemek a tányéron – Miért együnk lencsét szilveszterkor?

A lencse hagyományos szilveszteri étel, hiszen nemcsak bőséghozó, de szerencsét is hoz az új évre. A kis szemek tele vannak ízekkel, és sokféleképpen elkészíthetőek – levesként, salátaként vagy akár főételként. A lencse egyszerű, mégis elegáns választás, ha szeretnéd különlegesebbé tenni az ünnepi asztalt. Mutatunk pár könnyed receptet, amivel varázslatos szilveszteri vacsorát varázsolhatsz, és még a szerencse is veled lesz a következő évben!

A lencse már hosszú ideje az egyik legjobb bőséghozó étel szilveszterkor

Forrás: Shutterstock

Bőséghozó vacsoraötletek: lencse minden mennyiségben

Hideg mustáros lencsesaláta

Elkészítési idő: 45 perc + áztatás

Hozzávalók (4 személyre):

250 g barna lencse

2 db babérlevél

só

4 db közepes kápia paprika

8 db cse­mege­uborka

1 fej lila hagyma

6 ek mustár

2-4 db főtt tojás

snidling

Elkészítés:

Öblítsük át, majd pár órára áztassuk be hideg vízbe a lencsét. Ezután tegyük fel főni hideg vízben a babérlevelekkel, és sózzuk meg. Miután felforrt, vegyük lejjebb a lángot, és lassú tűzön főzzük puhára. Végül távolítsuk el a babérleveleket, valamint öntsük le a lencséről a felesleges főzővizet. A paprikákat mossuk meg, csumázzuk ki, az ereket is eltávolítva, majd vágjuk fel kis kockákra. A csemegeuborkát csepegtessük le, karikázzuk fel. A lila hagymát hámozzuk meg, aprítsuk finomra. Keverjük össze a kihűlt lencsét a mustárral, a paprikával, az uborkával és a hagymával. Tálaláskor ültessük a saláta tetejére a cikkekre vágott tojásokat, és szórjuk meg frissen felaprított snidlinggel. Bagett­-sze­le­teket kínálhatunk mellé.

Darált húsos lencseragu masnitésztával

Elkészítési idő: 45 perc + áztatás

Hozzávalók (4 személyre):

150 g barna lencse

2 db babérlevél

só

1 ek olaj

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

600 g darált sertés-, marha- vagy pulykahús

250 g sűrített paradicsom

250 g sárgarépa

bors

350 g masnitészta

petrezselyemlevelek

Elkészítés:

Az átöblített lencsét pár órára áztassuk be hideg vízbe. Ezután tegyük fel főni hideg vízben a babérlevelekkel, és sózzuk meg. Miután felforrt, vegyük lejjebb a lángot, és lassú tűzön főzzük puhára. Távolítsuk el a babérleveleket, és ha maradt főzővíz a lencse alatt, azt is öntsük le róla. Nagy méretű serpenyőben hevítsük fel az olajat, és pároljuk üvegesre rajta a meghámozott, finomra aprított vöröshagymát. Adjuk hozzá a meghámozott, átnyomott fokhagymát és a darált húst is. Falapáttal folyamatosan kevergetve-törve, erős lángon pirítsuk a húst fehéredésig. Adjuk hozzá a sűrített paradicsomot, kockázzuk bele a megtisztított répát, és öntsük fel egy kevés vízzel. Sózzuk, borsozzuk meg, lassú tűzön, gyakran kevergetve főzzük készre, végül adjuk hozzá a főtt lencsét. Főzzük ki lobogó, enyhén sós vízben a masnitésztát a csomagolásán feltüntetett utasítás szerint, szűrjük le, és ezzel kínáljuk a kész ragut. Díszítsük petrezselyemzölddel.

Vöröslencse-főzelék bébispenóttal és kolbászcsipsszel

Elkészítési idő: 35 perc

Hozzávalók (4 személyre):

1 ek olaj

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

450 g vörös lencse

só

őrölt színes bors

200 g tejföl

A feltétekhez:

1 ek olaj

1 nagyobb gerezd fokhagyma

150 g bébi­spenót

só

120 g szárazkolbász

Elkészítés:

A főzelékhez hevítsük fel az olajat egy nagyobb lábasban, és pároljuk üvegesre rajta a meghámozott, felaprított vöröshagymát. Adjuk hozzá a meghámozott, átnyomott fokhagymát és az átöblített vörös lencsét, majd öntsük fel kb. 300 ml vízzel. Sózzuk, borsozzuk meg, forraljuk fel, és közepes lángon, folyamatos vízpótlással főzzük puhára. Ha a lencse megpuhult, merjünk ki 1 ek főzeléket, és keverjük simára a tejföllel. Csorgassuk vissza a főzelékbe, és forraljunk rajta még egyet. A spenótos feltéthez serpenyőben hevítsük fel az olajat, nyomjuk rá a fokhagymát, dobjuk rá a megmosott, lecsepegtetett bébispenótot. Enyhén sózzuk meg, és süssük puhára 1-2 perc alatt. A vékonyan felkarikázott kolbászt száraz serpenyőben pirítsuk meg. Ezekkel tálaljuk a lencsefőzeléket.