Te sem vagy a konyha ördöge? A SPAR kínai tésztáival pillanatok alatt válhatsz az ázsiai ízek mesterévé

Zacskós levesek széles választéka is megtalálható a Spar üzleteiben

Fotó: SPAR

Zacskós levesek széles választéka vár a Sparban

Egy zacskós leves életmentő tud lenni akkor, ha beteg az ember és nincs ereje megfőzni a gyógyító húslevest, de akkor is jól jön, ha gyorsan kell valami meleg ételt az asztalra varázsolni. A Sparban nemcsak a pirítot tésztát vehetjük meg, hanem többféle zacskós levest is találunk. A Maggi házias levesei közül több is kapható, köztük a dörgicsei csibeleves és a klasszikus grízgaluskaleves is 499 Ft-os áron.