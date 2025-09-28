Ezzel a bolognai spagetti recepttel minden pasi azonnal beléd fog zúgni – Egy Michelin-csillagos séf receptje

Van egy étel, amivel garantáltan le lehet venni a férfiakat a lábukról, hiszen egyszerre húsos, ízletes és elég könnyű ahhoz, hogy a randi akár izgalmasabb fordulat vehessen. Ez pedig nem más, mint a bolognai spagetti. Illata már messziről hívogat, az íze pedig maga a tökély, főleg, ha nem a szokásos, gyors hétköznapi verzióról beszélünk, hanem arról a receptúráról, amit egy Michelin-csillagos séf osztott meg a nagyvilággal. Ez a bolognai recept ugyanis nem csupán egy egyszerű tésztaétel, maga a temperamentumos szerelem íze.

Jobb, ha tudod, nem létezik olyan, hogy eredeti bolognai spagetti recept.

Forrás: Shutterstock

A séf, aki új szintre emelte a klasszikus bolognai spagetti receptet

A Michelin-csillagos séf, Paul Foster mindenkit meglepett, amikor TikTok oldalán elárulta, mitől olyan különleges az ő bolognai szósza. Mint említi, nem igazán lehet beszélni eredeti bolognai receptről, hiszen az 1800-as évek óta Olaszországban és a világ más vidékein is kialakultak a saját változatok. Állítása szerint a jó bolognai titka a főzési időben és egy plusz hozzávalóban keresendő.

A bolognai spagetti titkos összetevője

A séf szerint a legtöbben ott hibázunk, hogy túl gyorsan akarjuk elkészíteni a ragut. Miután minden összetevő az edénybe került, legalább három órán át kell főzni, hogy sűrű, szaftos végeredményt kapjunk, és az ízek is megfelelően összeérjenek. Természetesen ehhez jön még az ő titkos összetevője, egy kevés tej. Igen, jól olvastad! A főzés végén egy kevés tejet kell a húsos alaphoz önteni, amitől nemcsak selymesebb és gazdagabb lesz, de a paradicsom savassága is enyhül. Ez az apró trükk az, amitől az eredeti bolognai spagetti olyan kifinomult, hogy akár az első randin is be lehet vetni.

Az eredeti bolognai spagetti recept a Michelin-csillag séf titkával

Hozzávalók:

250 g darált marhahús

250 g darált sertéshús

1 fehér hagyma

1 sárgarépa

1 szál zeller

2 gerezd fokhagyma

friss kakukkfű

1 konzerv hámozott paradicsom

2 evőkanál paradicsompüré

1 pohár vörösbor

húsleves alaplé

olívaolaj, só, bors

egy kevés tej

Elkészítés

Az alapot a finomra vágott hagyma, répa, zeller, kakukkfű és fokhagyma lassú dinsztelésével kezdd, amit csipet sóval és borssal ízesítesz. Mielőtt megbarnulnának, 3-4 perc után vedd ki őket a serpenyőből. Ezután jöhet a hús, amit addig piríts, amíg szép színt kap. Öntsd rá a bort, majd mehet hozzá a paradicsompüré, a zöldséges keverék, a paradicsomkonzerv és a húsleves alaplé. Főzd 2-3 órán át alacsony lángon, időnként megkeverve. Amikor a hús puha és az állag kellően sűrű, jöhet bele a tej. Egy kis keverés után pedig al dente tésztával már tálalhatod is. A tetejére reszelj parmezánt, díszítésnek pedig használj pár friss bazsalikomlevelet. Ettől a fogástól garantáltan el fog olvadni a pasid!