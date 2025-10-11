Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kiderült: Claudia Schiffer bomba alakjának egyetlen ízletes reggeli a kulcsa

NurPhoto - NurPhoto
diéta claudia schiffer reggeli
Nagy Kata
2025.10.11.
Újra leesett az állunk Claudia Schiffer 2025-ös nyilvános megjelenése láttán, ugyanis az 55 éves szupermodell még mindig olyan formában van, hogy azt szinte már büntetni lehetne.

A német szupermodell, Claudia Schiffer felfedte a titkot, amire évtizedek óta kíváncsiak vagyunk. Ez pedig nem, mint a reggelije, ami nem bonyolult, de segít megőrizni a karcsú alakot. 

Claudia Schiffer egy nyilvános eseményen
Kiderült Claudia Schiffer titka: egy pofonegyszerű reggeli
Forrás: Getty Images Europe

Claudia Schiffer reggelije a tökéletes alak titka 

Claudia Schiffer már harminc éve egy igazi ikon: természetes, gyönyörű és olyan csinos, hogy egy darab faágat is viselhetne, akkor is nők milliói rohannának a boltokba, hogy utánozzák.

Mi pedig évtizedeken keresztül abban a hitben éltünk, hogy ez a tökéletes modellalkat csupán kemény diéta és több száz edzőteremben eltöltött óra következménye lehet. Ha sejtettük volna, hogy egy egyszerű reggeli a titok, már lehet, hogy mi is rég a világot jelentő catwalk-on lépkednénk! 

De sebaj, az időzítés most is tökéletes: úgyis vége a nyárnak és egy tál görögdinnyénél és egy jegeskávénál jóval táplálóbb reggelire vágyunk, ami még távolról sem tartalmazza egy fogyókúra önsanyargató hozzávalóját sem (rád nézünk, kelkáposzta!). 

Claudia Schiffer quinoasalátája

A modell titka nem más, mint egy borzalmasan egyszerű, édes quinoa saláta, ami a lassan felszívódó szénhidrátoknak köszönhetően biztosítja az igazi délig tartó lendületet, emellett pedig még elképesztően finom is, hála a friss gyümölcsöknek és magoknak. 

Jót tesz a bélflórának, az alaknak, a vitaminoknak hála pedig a bőrnek és a hajnak is.

 Ráadásul nagyjából 15 perc elkészíteni és ami bónusz: még mosogatni sem kell sokat utána! 

Hozzávalók: 

  • 50 gramm quinoa
  • 100 ml növényi tej
  • 2 szem datolya
  • fél ananász 
  • 1 marék mandula
  • 150 ml víz

Elkészítés:

Mosd át a quinoát, majd alacsony lángon főzd puhára 150 ml vízben. Ha kész, keverd össze a tejjel és a felkockázott gyümölcsökkel. Vágd apróra a mandulaszemeket, majd hintsd meg vele a salátát és máris fogyaszthatod. 

