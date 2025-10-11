Kiderült: Claudia Schiffer bomba alakjának egyetlen ízletes reggeli a kulcsa

A német szupermodell, Claudia Schiffer felfedte a titkot, amire évtizedek óta kíváncsiak vagyunk. Ez pedig nem, mint a reggelije, ami nem bonyolult, de segít megőrizni a karcsú alakot.
Claudia Schiffer már harminc éve egy igazi ikon: természetes, gyönyörű és olyan csinos, hogy egy darab faágat is viselhetne, akkor is nők milliói rohannának a boltokba, hogy utánozzák.
Mi pedig évtizedeken keresztül abban a hitben éltünk, hogy ez a tökéletes modellalkat csupán kemény diéta és több száz edzőteremben eltöltött óra következménye lehet. Ha sejtettük volna, hogy egy egyszerű reggeli a titok, már lehet, hogy mi is rég a világot jelentő catwalk-on lépkednénk!
De sebaj, az időzítés most is tökéletes: úgyis vége a nyárnak és egy tál görögdinnyénél és egy jegeskávénál jóval táplálóbb reggelire vágyunk, ami még távolról sem tartalmazza egy fogyókúra önsanyargató hozzávalóját sem (rád nézünk, kelkáposzta!).
A modell titka nem más, mint egy borzalmasan egyszerű, édes quinoa saláta, ami a lassan felszívódó szénhidrátoknak köszönhetően biztosítja az igazi délig tartó lendületet, emellett pedig még elképesztően finom is, hála a friss gyümölcsöknek és magoknak.
Jót tesz a bélflórának, az alaknak, a vitaminoknak hála pedig a bőrnek és a hajnak is.
Ráadásul nagyjából 15 perc elkészíteni és ami bónusz: még mosogatni sem kell sokat utána!
Mosd át a quinoát, majd alacsony lángon főzd puhára 150 ml vízben. Ha kész, keverd össze a tejjel és a felkockázott gyümölcsökkel. Vágd apróra a mandulaszemeket, majd hintsd meg vele a salátát és máris fogyaszthatod.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.