Kiderült: Claudia Schiffer bomba alakjának egyetlen ízletes reggeli a kulcsa

A német szupermodell, Claudia Schiffer felfedte a titkot, amire évtizedek óta kíváncsiak vagyunk. Ez pedig nem, mint a reggelije, ami nem bonyolult, de segít megőrizni a karcsú alakot.

Kiderült Claudia Schiffer titka: egy pofonegyszerű reggeli

Forrás: Getty Images Europe

Claudia Schiffer reggelije a tökéletes alak titka

Claudia Schiffer már harminc éve egy igazi ikon: természetes, gyönyörű és olyan csinos, hogy egy darab faágat is viselhetne, akkor is nők milliói rohannának a boltokba, hogy utánozzák.

Mi pedig évtizedeken keresztül abban a hitben éltünk, hogy ez a tökéletes modellalkat csupán kemény diéta és több száz edzőteremben eltöltött óra következménye lehet. Ha sejtettük volna, hogy egy egyszerű reggeli a titok, már lehet, hogy mi is rég a világot jelentő catwalk-on lépkednénk!

De sebaj, az időzítés most is tökéletes: úgyis vége a nyárnak és egy tál görögdinnyénél és egy jegeskávénál jóval táplálóbb reggelire vágyunk, ami még távolról sem tartalmazza egy fogyókúra önsanyargató hozzávalóját sem (rád nézünk, kelkáposzta!).

Claudia Schiffer quinoasalátája

A modell titka nem más, mint egy borzalmasan egyszerű, édes quinoa saláta, ami a lassan felszívódó szénhidrátoknak köszönhetően biztosítja az igazi délig tartó lendületet, emellett pedig még elképesztően finom is, hála a friss gyümölcsöknek és magoknak.

Jót tesz a bélflórának, az alaknak, a vitaminoknak hála pedig a bőrnek és a hajnak is.

Ráadásul nagyjából 15 perc elkészíteni és ami bónusz: még mosogatni sem kell sokat utána!

Hozzávalók:

50 gramm quinoa

100 ml növényi tej

2 szem datolya

fél ananász

1 marék mandula

150 ml víz

Elkészítés:

Mosd át a quinoát, majd alacsony lángon főzd puhára 150 ml vízben. Ha kész, keverd össze a tejjel és a felkockázott gyümölcsökkel. Vágd apróra a mandulaszemeket, majd hintsd meg vele a salátát és máris fogyaszthatod.