Cukormentes pezsgésre vágysz? Itt az Apple Cider Spritz, hogy bűntudat nélkül élvezhesd az ősz ízeit − Recept

Ez az ital pont olyan, mint az ősz: kicsit pezsgő, kicsit fűszeres, és teljesen lehetetlen nem beleszeretni. Mutatjuk az őszi koktél, az Apple Cider Spritz receptjét, amit lelkiismeret-furdalás nélkül kortyolhatsz.

Íme, az Apple Cider Spritz receptje — Alakbarát őszi koktél a csajos estékre

Íme, az Apple Cider Spritz receptje — Alakbarát őszi koktél a csajos estékre

A Spritz tipikusan nyári ital: narancssárga, habzó, kicsit édes, kicsit keserű, és egyértelműen a naplementék kísérője. Aztán jön az ősz, és hirtelen mindenki pumpkin spice lattét kortyol, mintha csak az létezne. De mi lenne, ha létezne egy koktél, ami a kettő közé esik?

Bemutatjuk az Apple Cider Spritzet, ami olyan, mintha az ősz és a nyár egy pohárban találkozna – egy kis pezsgéssel, egy csipet fahéjjal, és nulla bűntudattal.

Az őszi koktél alapja az alma cider, ami édes, fűszeres és abszolút szezonális − na meg trendi. Ehhez jön a prosecco (vagy bármilyen száraz pezsgő), egy kis szóda, és ha igazán menő akarsz lenni, egy narancskarika és egy fahéjrúd. Az eredmény? Egy könnyed, mégis különleges ital, ami ugyanúgy elfér egy őszi brunchon, mint egy baráti filmestén. És természetesen a feededet is fel fogja dobni.

A legjobb rész viszont az, hogy ez a koktél nem egy cukorbomba. Ha a klasszikus Aperol Spritz után mindig kicsit bűntudatod van, ez a verzió kifejezetten neked való. Az alma cider önmagában is édeskés, így nem kell plusz cukrot hozzáadni, sőt több cukormentes cidert is választhatsz. A száraz prosecco meg szinte semmi kalória.

Ráadásul a látványa is megér egy fotót – aranyló ital, lebegő narancsszeletek, jégkockák és egy kis fahéjillat, amitől instant „cozy fall aesthetic” lesz a nappalidból.

Hozzávalók (1 adaghoz):

100 ml cukormentes alma cider (vagy natúr almalé)

75 ml száraz prosecco,

50 ml szénsavas víz,

1 szelet friss alma,

1 narancskarika,

jégkockák,

egy csipet fahéj (opcionális, de erősen ajánlott).

Elkészítés:

Egy nagy borospoharat tölts meg jéggel. Öntsd rá a cidert, majd a proseccót, végül a szódát. Finoman keverd meg, hogy megmaradjon a pezsgés. Díszítsd a poharat egy narancskarikával és pár vékony almaszelettel, hintsd meg egy leheletnyi fahéjjal, és kész is az ősz legtrendibb (és legbűntelenebb) itala.