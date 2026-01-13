Ettől a diétás fogástól a pasid mind a tíz ujját meg fogja nyalni: lazacsteak zöldséges bulgurral

Randik alkalmával is hajlamosak vagyunk sokat, és nehezebb ételeket fogyasztani. Ha te is könnyedebb ételre vágysz, próbáld ki a tökéletes lazacsteak- receptet diétás verzióban. Ezt a 350 kalóriás diétás receptet még a pasid is falni fogja!

Diétás recept: lazasteak zöldséges bulgurral.

Forrás: Shutterstock

350 kalóriás diétás recept A diétás vacsoraötlet tökéletes lehet ünnepi fogásnak.

A 350 kalóriás ételek tápanyagban gazdagok és segítenek elkerülni a felesleges szénhidrátokat.

Tartsd be a diétádat egy randin is!

A sikeres diéta érdekében ha tehetjük, válasszunk könnyedebb, halas ételeket. Figyelj oda, hogy megfelelő mennyiségű tápanyagot vigyél be, de kerüld a koplalást és ne hagyj ki egyetlen étkezést se. A 350 kalóriás receptek erre tökéletesek, hiszen kontrollálják az adagokat és kiemelt figyelmet fordítanak a fehérje- és rostbevitelre. A lazacsteak tökéletes alapreceptje lehet bármelyik diétának.

Lazacsteak zöldséges bulgurral

Hozzávalók 2 személyre:

2 szelet lazacfilé (nem füstölt)

1 csésze bulgur

1 piros kaliforniai paprika

1 szál póréhagyma

1 kisebb salátacukkini

10 szem koktélparadicsom

só, bors

metélőhagyma

olívaolaj

Elkészítés:

A bulgurt öntsük le kétszeres mennyiségű forrásban lévő vízzel, fedjük le és várjunk, amíg megduzzad. Közben egy serpenyőben hevítsünk kevés olívaolajat és dobáljuk bele a felkarikázott pórét és cukkinit, a feldarabolt paprikát és a félbevágott koktélparadicsomokat. Gyors mozdulatokkal forgassuk össze. Az a cél, hogy a zöldségek kicsit átmelegedjenek, de még roppanósak maradjanak. Ha készen vagyunk, máris keverhetjük össze a bulgurral. Öntsünk még egy nagyon kevés olajat a serpenyőbe és pár perc alatt süssük készre a lazacfiléket. Sütés közben sózzuk, borsozzuk. Közvetlenül, mielőtt elkészül, szórjuk meg metélőhagymával és így tálaljuk.

Étel adatok:

350 kcal/adag

Fehérje: 30 gramm

Szénhidrát: 54 gramm

Zsír: 5 gramm

Rosttartalom: 8 gramm

