Ettől a diétás fogástól a pasid mind a tíz ujját meg fogja nyalni: lazacsteak zöldséges bulgurral

Life
2026.01.13.
Igazi randikaja mindössze 350 kalóriában.

Randik alkalmával is hajlamosak vagyunk sokat, és nehezebb ételeket fogyasztani. Ha te is könnyedebb ételre vágysz, próbáld ki a tökéletes lazacsteak- receptet diétás verzióban. Ezt a 350 kalóriás diétás receptet még a pasid is falni fogja!

diétás recept, 350 kalória
Diétás recept: lazasteak zöldséges bulgurral.
Forrás: Shutterstock

350 kalóriás diétás recept

  • A diétás vacsoraötlet tökéletes lehet ünnepi fogásnak.
  • A 350 kalóriás ételek tápanyagban gazdagok és segítenek elkerülni a felesleges szénhidrátokat.
  • Tartsd be a diétádat egy randin is!

 A sikeres diéta érdekében ha tehetjük, válasszunk könnyedebb, halas ételeket. Figyelj oda, hogy megfelelő mennyiségű tápanyagot vigyél be, de kerüld a koplalást és ne hagyj ki egyetlen étkezést se. A 350 kalóriás receptek erre tökéletesek, hiszen kontrollálják az adagokat és kiemelt figyelmet fordítanak a fehérje- és rostbevitelre. A lazacsteak tökéletes alapreceptje lehet bármelyik diétának.

Lazacsteak zöldséges bulgurral

Hozzávalók 2 személyre:

  • 2 szelet lazacfilé (nem füstölt)
  • 1 csésze bulgur
  • 1 piros kaliforniai paprika
  • 1 szál póréhagyma
  • 1 kisebb salátacukkini
  • 10 szem koktélparadicsom
  • só, bors
  • metélőhagyma
  • olívaolaj

Elkészítés:

A bulgurt öntsük le kétszeres mennyiségű forrásban lévő vízzel, fedjük le és várjunk, amíg megduzzad. Közben egy serpenyőben hevítsünk kevés olívaolajat és dobáljuk bele a felkarikázott pórét és cukkinit, a feldarabolt paprikát és a félbevágott koktélparadicsomokat. Gyors mozdulatokkal forgassuk össze. Az a cél, hogy a zöldségek kicsit átmelegedjenek, de még roppanósak maradjanak. Ha készen vagyunk, máris keverhetjük össze a bulgurral. Öntsünk még egy nagyon kevés olajat a serpenyőbe és pár perc alatt süssük készre a lazacfiléket. Sütés közben sózzuk, borsozzuk. Közvetlenül, mielőtt elkészül, szórjuk meg metélőhagymával és így tálaljuk.

Étel adatok:

  • 350 kcal/adag
  • Fehérje: 30 gramm
  • Szénhidrát: 54 gramm
  • Zsír: 5 gramm
  • Rosttartalom: 8 gramm

Tekintsd meg további diétás cikkeinket is:

Apró hibák, amik tönkretehetik a diétádat – Észre sem veszed, mégis számítanak

Hiába figyelsz oda minden falatra, néha a legártatlanabbnak tűnő szokások is keresztbe tehetnek a fogyási céljaidnak.

Diétás Rákóczi túrós recept – Könnyű, gyors és elképesztően finom

Íme a bizonyíték, hogy a fogyókúra nemcsak hatékony, de édes is lehet. Ismerd meg a diétás Rákóczi túrós receptjét!

Így eheted a kenyeret bűntudat nélkül – a dietetikusok szerint tényleg működik

A kutatások szerint egy egyszerű trükk, a fagyasztás és újramelegítés, valóban egészségesebbé teheti a szeletedet.

 

