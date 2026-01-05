Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Zöld, könnyű és húsmentes: íme a rakott cukkini parmezánnal

főzés cukkini diéta
Life
2026.01.05.
Eleged van a nehéz, húsos kajákból? Próbáld ki a szuper könnyű, rakott cukkinis diétás receptünket, amely csak 350 kalória. Ez lesz az új kedvenc fogásod!

Sokszor nehéz húsmentesen, vegetáriánus étrendben étkezni. A legtöbb receptben hús, hússal van, és sokszor a zöldséges receptekből hiányzik a kreativitás. Mutatjuk, hogyan lehet izgalmas és egészséges az étkezés télen is. Próbáld ki te is a rakott cukkinis diétás receptünket!

diétás recept vegetáriánus étrendben
Diétás receptek: rakott cukkini, paradicsommal és parmezánnal.
Forrás: Shutterstock

350 kalóriás diétás receptek

  • A 350 kalóriás receptek segítenek a kontrollált tápanyagbevitelben és megkönnyítik a felesleges szénhidrátok elkerülését.
  • A vegetáriánus étkezés lehet ugyanolyan kreatív és egészséges, mint a normál étrend. 
  • Fogyassz zöld, könnyű és tápláló ételeket karácsonykor is.

Van, aki csak időnként nem eszik húst, de van, aki végleg felhagyott a húsfogyasztással. Azt hihetnénk, a vegetáriánus étrendet követők legkönnyebb könnyű fogásokat kreálni és diétásan étkezni, pedig az ő helyzetük sokszor nehezebb egy átlagosan táplálkozó embernél. Ha nincs hús, van tészta, sajt és persze kenyér. Egyik sem túl diétabarát alapanyag. Kis kreativitással azonban igazán ízletes és húsmentes vacsorákat lehet készíteni. 

Rakott cukkini parmezánnal

Hozzávalók 2 személyre:

Elkészítés:

Egy kisebb hőálló tálat kenjünk ki vékonyan olívaolajjal. Szórjuk meg zsemlemorzsával az alját. Tegyünk az edény aljára egy sor közepesen vastagra vágott cukkinit. Erre kerüljön a mozzarella sajt fele, amit egészen kis darabokra feldarabolhatunk vagy reszelhetjük nagy lyukú sajtreszelőn is. Sózzuk, borsozzuk a sort és szórjuk meg zsemlemorzsával. A tojásokat keverjük el a tejfölben és a felét öntsük a cukkiniréteg tetejére. Majd jöhet még egy ilyen sor, végül az egészet szórjuk meg parmezán sajttal. 160-170 fokon süssük, míg a sajt megpirul. 

+ az igazán ínyencek tehetnek paradicsom vagy kaliforniai paprikaszeleteket a rakott cukkini rétegeibe.

Étel adatok:

  • 304 kcal/adag
  • Fehérje: 17 gramm
  • Szénhidrát: 27 gramm
  • Zsír: 15 gramm
  • Rosttartalom: 5 gramm

Tekintsd meg további diétás cikkeinket is:

A szakértő elárulta: így vágj bele az újévi fogyókúrába - Videó

Szász Máté biológussal és táplálkozástudományi szakértővel jártunk utána annak, hogyan kell felkészíteni a testünket egy közelgő újrakezdésre.

Apró hibák, amik tönkretehetik a diétádat – Észre sem veszed, mégis számítanak

Hiába figyelsz oda minden falatra, néha a legártatlanabbnak tűnő szokások is keresztbe tehetnek a fogyási céljaidnak.

Diétás Rákóczi túrós recept – Könnyű, gyors és elképesztően finom

Íme a bizonyíték, hogy a fogyókúra nemcsak hatékony, de édes is lehet. Ismerd meg a diétás Rákóczi túrós receptjét!

 

