A narancslekvár helye nem a pirítóson van − Édes bűntudatkoktél, mert megérdemled

Ki mondta, hogy a narancslekvárt csak enni lehet? Most bebizonyítjuk, hogy a pirítós legjobb barátjából igenis készülhet egy pimaszul elegáns, mégis játékosan friss koktél, amitől garantáltan máshogy indul a hétvégi reggeled vagy estéd.

A koktélreceptek többségét csak a bártenderek képesek tökéletesen kivitelezni. Ez azonban kivétel.

Forrás: Shutterstock

Koktél, ami fanyarságával fog beindítani

Van valami hihetetlenül csábító abban, amikor egy teljesen hétköznapi alapanyag új életre kel. Említhetnék a házi készítésű dinnyelekvárt, de helyette inkább a narancslekvárt tedd távolabb a pirítóstól. Most kapaszkodj meg, mert egy merész bártender, Salvatore Calabrese jóvoltából ez az édes finomság bekerült a koktélok nagykönyvébe. Calabrese 1996-ban, a londoni Lanesborough Hotel bárjában alkotta meg a Reggeli Martini-koktélt, ami más bűntudatmentes koktéloktól eltérően, bizony nem kimondottan diétás.

A legenda úgy tartja, a bártender reggeli gyanánt az ismert olaszos szigorral ragaszkodott a keserű eszpresszójához, egészen addig, míg angol felesége meg nem ismertette vele a narancslekváros pirítóst. Így született meg a Reggeli Martini, az a fanyar, friss, citrusos elegy, ami máig lenyűgözi a koktélmániásokat.

Készülj, mert ez a koktél nem a könnyed limonádé életérzést hozza, és őszintén nem is ajánljuk egy dolgos munkanap reggelének indítójaként. Inkább egy „megérdemlem” pillanatban fogyaszd, amikor nem a kalóriákat számolod. Add át magad a bűnbeesésnek, főként, ha csillagjegyed szerint a torkosság a te főbűnöd.

A Reggeli Martini-koktél igazi édes bűnbeesés.

Forrás: Shutterstock

Íme a Reggeli Martini koktélreceptje

Hozzávalók:

45 ml gin

15 ml Cointreau narancslikőr

15 ml frissen facsart citromlé

1 ek narancslekvár

narancshéj a díszítéshez

Elkészítés

Hűtsd le shakert, majd tegyél bele jeget, és add hozzá az összes belevaló finomságot, még a narancslekvárt is. Zárd le, majd menj szembe James Bonddal, és alaposan rázd össze. Szűrd át kétszer, végül öntsd egy martinis pohárba. Díszítsd egy kunkorodó narancshéjjal, és már fogyaszthatod is. Egészségedre!

Narancslekvár új szerepben

A Reggeli Martini tökéletes választás, ha valami igazán különlegesre vágysz. Készítsd el egy csajos estén a barátnőidnek, vagy épp egy hosszú nap megkoronázásaként. Fanyar, mégis krémesen édes, pont úgy, ahogy a legjobb bűnök működnek.