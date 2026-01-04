Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 4., vasárnap Leona, Titusz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gasztro

A narancslekvár helye nem a pirítóson van − Édes bűntudatkoktél, mert megérdemled

gasztro koktél recept
Egy falat reggeli, ami jéggel felrázva sokkal izgalmasabb. Bizony, a Reggeli Martini még a legextrább koktélreceptek közül is kilóg, hiszen egyik fő alapanyaga nem más, mint sokak kedvenc gyümölcse, méghozzá lekvár formában.

Ki mondta, hogy a narancslekvárt csak enni lehet? Most bebizonyítjuk, hogy a pirítós legjobb barátjából igenis készülhet egy pimaszul elegáns, mégis játékosan friss koktél, amitől garantáltan máshogy indul a hétvégi reggeled vagy estéd.

koktél receptek, narancslekvár martini
A koktélreceptek többségét csak a bártenderek képesek tökéletesen kivitelezni. Ez azonban kivétel.
Forrás: Shutterstock

Koktél, ami fanyarságával fog beindítani

Van valami hihetetlenül csábító abban, amikor egy teljesen hétköznapi alapanyag új életre kel. Említhetnék a házi készítésű dinnyelekvárt, de helyette inkább a narancslekvárt tedd távolabb a pirítóstól. Most kapaszkodj meg, mert egy merész bártender, Salvatore Calabrese jóvoltából ez az édes finomság bekerült a koktélok nagykönyvébe. Calabrese 1996-ban, a londoni Lanesborough Hotel bárjában alkotta meg a Reggeli Martini-koktélt, ami más bűntudatmentes koktéloktól eltérően, bizony nem kimondottan diétás.

A legenda úgy tartja, a bártender reggeli gyanánt az ismert olaszos szigorral ragaszkodott a keserű eszpresszójához, egészen addig, míg angol felesége meg nem ismertette vele a narancslekváros pirítóst. Így született meg a Reggeli Martini, az a fanyar, friss, citrusos elegy, ami máig lenyűgözi a koktélmániásokat.

Készülj, mert ez a koktél nem a könnyed limonádé életérzést hozza, és őszintén nem is ajánljuk egy dolgos munkanap reggelének indítójaként. Inkább egy „megérdemlem” pillanatban fogyaszd, amikor nem a kalóriákat számolod. Add át magad a bűnbeesésnek, főként, ha csillagjegyed szerint a torkosság a te főbűnöd.

narancslekváros Reggeli Martini koktél
A Reggeli Martini-koktél igazi édes bűnbeesés.
Forrás: Shutterstock

Íme a Reggeli Martini koktélreceptje

Hozzávalók:

  • 45 ml gin
  • 15 ml Cointreau narancslikőr
  • 15 ml frissen facsart citromlé
  • 1 ek narancslekvár
  • narancshéj a díszítéshez

Elkészítés

Hűtsd le shakert, majd tegyél bele jeget, és add hozzá az összes belevaló finomságot, még a narancslekvárt is. Zárd le, majd menj szembe James Bonddal, és alaposan rázd össze. Szűrd át kétszer, végül öntsd egy martinis pohárba. Díszítsd egy kunkorodó narancshéjjal, és már fogyaszthatod is. Egészségedre!

Narancslekvár új szerepben

A Reggeli Martini tökéletes választás, ha valami igazán különlegesre vágysz. Készítsd el egy csajos estén a barátnőidnek, vagy épp egy hosszú nap megkoronázásaként. Fanyar, mégis krémesen édes, pont úgy, ahogy a legjobb bűnök működnek.

Különlegesség, ami bűnbe visz

Mindebből megtapasztalhattad, hogy a narancslekvár sokkal többre hivatott egy egyszerű pirítós feltétnél. Egy kis kreativitással ugyanis csodát tesz a poharadban is, főleg, ha minőségi ginnel és citrusokkal társítod. A Reggeli Martini megtanít arra, hogy néha érdemes kilépni a megszokott ízek körforgásából, és igenis megérdemled a kényeztetést.

Ha kedvet kaptál más koktélokhoz is, összegyűjtöttünk neked pár receptet:

4 téli kávékoktél, ami a legnagyobb hidegben is felforrósít − RECEPT

Készülj, mert veszélyesen csábító kávékoktélokat hoztunk!

Ruby chai rumos tea: egy korty mennyország a didergős téli estékre

Figyelmeztetünk: ez a különleges rumos tea nem egy hagyományos koktél lesz, hanem egy mini wellness-élmény a poharadban, amit nem fogsz tudni letenni!

Cukormentes pezsgésre vágysz? Itt az Apple Cider Spritz, hogy bűntudat nélkül élvezhesd az ősz ízeit − Recept

Ha eddig azt hitted, hogy a Spritz csak nyári ital lehet, ideje, hogy felébredj. Az Apple Cider Spritz a bizonyíték rá, hogy az ősz is lehet pezsgő – szó szerint. Mutatjuk az őszi koktél receptjét!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu