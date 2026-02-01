A böjti időszak sokakat inspirál arra, hogy tudatosabban válogassanak az alapanyagok között, és kicsit háttérbe szorítsák a húst. A húsmentes ételek ilyenkor nem kényszermegoldást jelentenek, hanem izgalmas alternatívát: zöldségekkel, hüvelyesekkel és gabonákkal is készíthetünk laktató, ízletes fogásokat. Összegyűjtöttünk három bevált receptet is: húsmentes reggeli, ebéd vagy vacsora? Már mutatjuk is az egyszerű és jól kombinálható húsmentes étel recepteket!
Húsmentes ételek minden napszakra
A hús nélküli ételek receptjei nemcsak könnyebbek, hanem változatosabbá is tehetik a mindennapi étrendet. Ezek az ételek jól illeszkednek a böjti időszakhoz, amikor nemcsak a test, hanem a lélek is megtisztul.
A tökéletes húsmentes ebéd: Vegetáriánus lasagne
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
- 250 g durum lasagnetészta
- 3 db sárgarépa
- 1 vöröshagyma
- 1 gerezd fokhagyma
- 2 nagyobb salátacukkini
- 2 ek. olaj
- só
- őrölt bors
- 200 g passzírozott paradicsom
- 1 csokor bazsalikom
- 150 g reszelt sajt
ELKÉSZÍTÉS:
1. A tésztát főzzük elő forrásban lévő sós vízben a csomagoláson megadott útmutatás szerint. A sárgarépát és a hagymákat hámozzuk meg. A répát és a megmosott cukkinit karikázzuk fel vékonyan, a hagymákat vágjuk finomra.
2. A felforrósított olajon fonnyasszuk meg a kétféle hagymát. Forgassuk hozzá a sárgarépát, és pirítsuk néhány percig. Sózzuk és borsozzuk meg ízlés szerint, öntsünk hozzá körülbelül 50 ml vizet, és pároljuk puhára.
3. Közben a paradicsomszószt forraljuk fel, sózzuk, borsozzuk, és ízesítsük a felaprított bazsalikommal.
4. Hőálló tálba kanalazzunk a répából, fedjük be egy réteg lasagnelappal, majd egy réteg cukkinivel. Locsoljuk meg az egészet egy adag paradicsomszósszal. Folytassuk a rétegezést.
5. Szórjuk rá a reszelt sajtot, és süssük 180 fokos sütőben 20-25 perc alatt.
1 adag 470 kcal
60 perc
Egyszerű húsmentes reggeli: hamis májkrém
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
- 400 g fehérbab (konzerv)
- 1 fej vöröshagyma
- 1 gerezd fokhagyma
- 2 ek. olaj
- só
- frissen őrölt bors
- morzsolt majoránna
ELKÉSZÍTÉS:
1. A babot szűrőbe téve öblítsük le, csepegtessük le. Tisztítsuk meg a vörös- és a fokhagymát, vágjuk finomra mindkettőt.
2. Egy lábasban forrósítsuk fel az olajat, és fonnyasszuk meg rajta a vöröshagymát. Adjuk hozzá a fokhagymát, és kevergetve pirítsuk fél percig. Adjuk a hagymás alaphoz, majd sózzuk és borsozzuk meg, ízesítsük egy kevés morzsolt majoránnával.
3. Öntsünk hozzá 100 ml vizet, és pár percig forraljuk. Botmixerrel törjük az egészet krémesre, és hagyjuk kihűlni.
1 adag 150 kcal
20 perc
A tökéletes húsmentes vacsora: Zöldséges kenyérlángos
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
A TÉSZTÁHOZ:
- 25 g friss élesztő
- 350 g teljes kiőrlésű tönkölyliszt
- 150 g búzaliszt + a gyúráshoz
- 1 tk. Só
olaj a tepsihez
A FELTÉTHEZ:
- 2 fej lila hagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 kápia- vagy kaliforniai paprika
- 300 g tejföl
- só
- frissen őrölt bors
ELKÉSZÍTÉS:
1. Szitáljuk egy tálba a kétféle lisztet. A sót keverjük hozzá, öntsük bele a 350 ml langyos vízben elmorzsolt élesztőt, és gyúrjuk ruganyos tésztává. Fedjük le konyharuhával, és meleg helyen kelesszük 60 percig.
2. Közben a lila és a fokhagymát hámozzuk meg, a paprikát mossuk meg. A lila hagymát és a paprikát szeleteljük fel. A zúzott fokhagymát keverjük el a sóval, borssal és a tejföllel.
3. A megkelt tésztát lisztezett felületen gyúrjuk át. Nyomkodjuk egy kiolajozott tepsibe, ismét takarjuk le, és kelesszük további 15 percig. Ezután kenjük meg a fokhagymás tejföllel, rendezzük el rajta a hagyma- és a paprikaszeleteket. Süssük meg 180 fokon 20 percig.
1 adag 725 kcal
60 perc + kelesztés
A húsmentes ételek a böjti időszakban is segítenek abban, hogy változatosan, mégis laktatóan étkezzünk. A válogatás reggelire, ebédre és vacsorára is kínál egyszerűen elkészíthető, tápláló fogásokat, amelyek vegetáriánus változatban sem jelentenek kompromisszumot. Ezek a receptek bizonyítják, hogy a húsmentes konyha is lehet ízgazdag és tartalmas.
