A böjti időszak sokakat inspirál arra, hogy tudatosabban válogassanak az alapanyagok között, és kicsit háttérbe szorítsák a húst. A húsmentes ételek ilyenkor nem kényszermegoldást jelentenek, hanem izgalmas alternatívát: zöldségekkel, hüvelyesekkel és gabonákkal is készíthetünk laktató, ízletes fogásokat. Összegyűjtöttünk három bevált receptet is: húsmentes reggeli, ebéd vagy vacsora? Már mutatjuk is az egyszerű és jól kombinálható húsmentes étel recepteket!

Húsmentes ételek, amiket még a nem vegetáriánusok is imádni fognak.

Húsmentes ételek minden napszakra

A hús nélküli ételek receptjei nemcsak könnyebbek, hanem változatosabbá is tehetik a mindennapi étrendet. Ezek az ételek jól illeszkednek a böjti időszakhoz, amikor nemcsak a test, hanem a lélek is megtisztul.

A tökéletes húsmentes ebéd: Vegetáriánus lasagne

Hús nélküli ételek közül az egyik kedvencünk ez a mennyei lasagne cukkinivel és bazsalikommal.

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

250 g durum lasagnetészta

3 db sárgarépa

1 vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

2 nagyobb salátacukkini

2 ek. olaj

só

őrölt bors

200 g passzírozott paradicsom

1 csokor bazsalikom

150 g reszelt sajt

ELKÉSZÍTÉS:

1. A tésztát főzzük elő forrásban lévő sós vízben a csomagoláson megadott útmutatás szerint. A sárgarépát és a hagymákat hámozzuk meg. A répát és a megmosott cukkinit karikázzuk fel vékonyan, a hagymákat vágjuk finomra.

2. A felforrósított olajon fonnyasszuk meg a kétféle hagymát. Forgassuk hozzá a sárgarépát, és pirítsuk néhány percig. Sózzuk és borsozzuk meg ízlés szerint, öntsünk hozzá körülbelül 50 ml vizet, és pároljuk puhára.

3. Közben a paradicsomszószt forraljuk fel, sózzuk, borsozzuk, és ízesítsük a felaprított bazsalikommal.

4. Hőálló tálba kanalazzunk a répából, fedjük be egy réteg lasagnelappal, majd egy réteg cukkinivel. Locsoljuk meg az egészet egy adag paradicsomszósszal. Folytassuk a rétegezést.

5. Szórjuk rá a reszelt sajtot, és süssük 180 fokos sütőben 20-25 perc alatt.

1 adag 470 kcal

60 perc

Egyszerű húsmentes reggeli: hamis májkrém

Ki mondta, hogy a májkrémet nem lehet húsmentes változatban elkészíteni?

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

400 g fehérbab (konzerv)

1 fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

2 ek. olaj

só

frissen őrölt bors

morzsolt majoránna

ELKÉSZÍTÉS:

1. A babot szűrőbe téve öblítsük le, csepegtessük le. Tisztítsuk meg a vörös- és a fokhagymát, vágjuk finomra mindkettőt.

2. Egy lábasban forrósítsuk fel az olajat, és fonnyasszuk meg rajta a vöröshagymát. Adjuk hozzá a fokhagymát, és kevergetve pirítsuk fél percig. Adjuk a hagymás alaphoz, majd sózzuk és borsozzuk meg, ízesítsük egy kevés morzsolt majoránnával.

3. Öntsünk hozzá 100 ml vizet, és pár percig forraljuk. Botmixerrel törjük az egészet krémesre, és hagyjuk kihűlni.