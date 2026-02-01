Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 1., vasárnap

2026.02.01.
Ezek az ételek finomak, változatosak, és hús nélkül is gondoskodnak arról, hogy ne maradjunk éhesek. A húsmentes ételek nemcsak a böjti időszakban jelentenek ideális választást, hanem akkor is, ha könnyebb, mégis tápláló fogásokat keresünk.

A böjti időszak sokakat inspirál arra, hogy tudatosabban válogassanak az alapanyagok között, és kicsit háttérbe szorítsák a húst. A húsmentes ételek ilyenkor nem kényszermegoldást jelentenek, hanem izgalmas alternatívát: zöldségekkel, hüvelyesekkel és gabonákkal is készíthetünk laktató, ízletes fogásokat. Összegyűjtöttünk három bevált receptet is: húsmentes reggeli, ebéd vagy vacsora? Már mutatjuk is az egyszerű és jól kombinálható húsmentes étel recepteket! 

Húsmentes ételek készülnek a böjti időszakra
Húsmentes ételek, amiket még a nem vegetáriánusok is imádni fognak.
Forrás: Shutterstock

Húsmentes ételek minden napszakra

A hús nélküli ételek receptjei nemcsak könnyebbek, hanem változatosabbá is tehetik a mindennapi étrendet. Ezek az ételek jól illeszkednek a böjti időszakhoz, amikor nemcsak a test, hanem a lélek is megtisztul. 

A tökéletes húsmentes ebéd: Vegetáriánus lasagne

Húsmentes lasagne
Hús nélküli ételek közül az egyik kedvencünk ez a mennyei lasagne cukkinivel és bazsalikommal.
Forrás: archív

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 250 g durum lasagnetészta
  • 3 db sárgarépa
  • 1 vöröshagyma
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 2 nagyobb salátacukkini
  • 2 ek. olaj
  • őrölt bors
  • 200 g passzírozott paradicsom
  • 1 csokor bazsalikom
  • 150 g reszelt sajt

ELKÉSZÍTÉS:
1. A tésztát főzzük elő forrásban lévő sós vízben a csomagoláson megadott útmutatás szerint. A sárgarépát és a hagymákat hámozzuk meg. A répát és a megmosott cukkinit karikázzuk fel vékonyan, a hagymákat vágjuk finomra.
2. A felforrósított olajon fonnyasszuk meg a kétféle hagymát. Forgassuk hozzá a sárgarépát, és pirítsuk néhány percig. Sózzuk és borsozzuk meg ízlés szerint, öntsünk hozzá körülbelül 50 ml vizet, és pároljuk puhára.
3. Közben a paradicsomszószt forraljuk fel, sózzuk, borsozzuk, és ízesítsük a felaprított bazsalikommal.
4. Hőálló tálba kanalazzunk a répából, fedjük be egy réteg lasagnelappal, majd egy réteg cukkinivel. Locsoljuk meg az egészet egy adag paradicsomszósszal. Folytassuk a rétegezést.
5. Szórjuk rá a reszelt sajtot, és süssük 180 fokos sütőben 20-25 perc alatt.

1 adag 470 kcal
60 perc

Egyszerű húsmentes reggeli: hamis májkrém

Húsmentes hamis májkrém
Ki mondta, hogy a májkrémet nem lehet húsmentes változatban elkészíteni?
 Forrás: archív

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 400 g fehérbab (konzerv)
  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 2 ek. olaj
  • frissen őrölt bors
  • morzsolt majoránna

ELKÉSZÍTÉS:
1. A babot szűrőbe téve öblítsük le, csepegtessük le. Tisztítsuk meg a vörös- és a fokhagymát, vágjuk finomra mindkettőt.
2. Egy lábasban forrósítsuk fel az olajat, és fonnyasszuk meg rajta a vöröshagymát. Adjuk hozzá a fokhagymát, és kevergetve pirítsuk fél percig. Adjuk a hagymás alaphoz, majd sózzuk és borsozzuk meg, ízesítsük egy kevés morzsolt majoránnával.
3. Öntsünk hozzá 100 ml vizet, és pár percig forraljuk. Botmixerrel törjük az egészet krémesre, és hagyjuk kihűlni.

1 adag 150 kcal
20 perc

A tökéletes húsmentes vacsora: Zöldséges kenyérlángos

Húsmentes kenyérlángos
Tönkölylisztes kenyérlángos zöldséggel, ami tökéletes húsmentes vacsorának, ebédnek, de még reggelinek is.
Forrás: archív

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
A TÉSZTÁHOZ:

  • 25 g friss élesztő
  • 350 g teljes kiőrlésű tönkölyliszt
  • 150 g búzaliszt + a gyúráshoz
  • 1 tk. Só
    olaj a tepsihez

A FELTÉTHEZ:

  • 2 fej lila hagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 kápia- vagy kaliforniai paprika
  • 300 g tejföl
  • frissen őrölt bors

ELKÉSZÍTÉS:
1. Szitáljuk egy tálba a kétféle lisztet. A sót keverjük hozzá, öntsük bele a 350 ml langyos vízben elmorzsolt élesztőt, és gyúrjuk ruganyos tésztává. Fedjük le konyharuhával, és meleg helyen kelesszük 60 percig.
2. Közben a lila és a fokhagymát hámozzuk meg, a paprikát mossuk meg. A lila hagymát és a paprikát szeleteljük fel. A zúzott fokhagymát keverjük el a sóval, borssal és a tejföllel.
3. A megkelt tésztát lisztezett felületen gyúrjuk át. Nyomkodjuk egy kiolajozott tepsibe, ismét takarjuk le, és kelesszük további 15 percig. Ezután kenjük meg a fokhagymás tejföllel, rendezzük el rajta a hagyma- és a paprikaszeleteket. Süssük meg 180 fokon 20 percig.

1 adag 725 kcal
60 perc + kelesztés

A húsmentes ételek a böjti időszakban is segítenek abban, hogy változatosan, mégis laktatóan étkezzünk. A válogatás reggelire, ebédre és vacsorára is kínál egyszerűen elkészíthető, tápláló fogásokat, amelyek vegetáriánus változatban sem jelentenek kompromisszumot. Ezek a receptek bizonyítják, hogy a húsmentes konyha is lehet ízgazdag és tartalmas.

