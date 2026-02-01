Belső tél személyiségteszt: támogató vagy bántó a belső párbeszéded?

Ideje szembenézni önmagunkkal!

A kérdés elolvasása után válaszd ki azt az állítást, amelyik a leginkább igaz rád!

1. Amikor hibázol, mi az első gondolatod?

A) Ember vagyok, ez belefér.

B) Kár volt, de majd legközelebb jobban megy.

C) Mindig elrontok mindent.

2. Hogyan beszélsz önmagaddal fáradt napokon?

A) Megengedő vagyok, lassítok, pihenek.

B) Kissé türelmetlen, de nem vagyok bántó.

C) Kritikus és határozott a stílusom.

3. Ha nem sikerül valami elsőre:

A) Bátorítom, biztatom magam.

B) Átgondolom, mit lehetne másképp csinálni.

C) Magamat hibáztatom, ezen rágódok.

4. Mit mondasz magadnak pihenés közben?

A) Megérdemlem, hogy néha megálljak.

B) Remélem, nem tart túl sokáig.

C) Hasznosabb dolgokat kellene csinálnom.

5. Mit reagálsz a saját érzékenységedre?

A) Természetes, hiszen ez is az én részem.

B) Elfogadom, de azért kicsit zavar.

C) Gyengeségnek tartom, próbálom elfojtani.

6. Hogyan érint, ha mások kritizálnak?

A) Meghallgatom, de nem omlok össze.

B) Sokáig rágódom rajta, kicsit azért bánt.

C) Igazolva látom, hogy tényleg nem vagyok elég jó.

7. Milyen gyakran dicséred meg önmagadat?

A) Tudatosan figyelek erre, ezért rendszeresen.

B) Ritkán, inkább másoktól várom a visszaigazolást.

C) Szinte soha. Ennek nem is látom értelmét.

8. Hogyan ítéled meg a saját teljesítményedet?

A) Változó, de alapvetően elégedett vagyok magammal.

B) Elfogadható, de lehetne ennél sokkal jobb is.

C) A legtöbbször kimondottan kevésnek érzem.

9. Stresszes helyzetben a belső hangod inkább:

A) Megnyugtató, enyhülést hoz számomra.

B) Elemző. Szeretnék rájönni miért idegeskedek.

C) Vádaskodó. Nem értem, miért kell kattognom feleslegesen.