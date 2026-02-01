A ChatGPT segítségével 50 évet utaztak előre az időben: íme az AI jóslatai 2076-ra

Az emberek már most is mindent megkérdeznek a mesterséges intelligenciától: párkapcsolati tanácsokat, egészségügyi kérdéseket vagy akár életvezetési útmutatót kérnek a ChatGPT-től. De amikor a chatbotot arról kérdezték, milyen lesz a világ ötven év múlva, akkor senki nem gondolta volna, hogy a válasz egyszerre lenyűgöző és ijesztő lesz.

A ChatGPT szerint a repülő autók a jövőben természetesek lesznek.

Forrás: Getty Images

2076-ra a városok sűrűbbé válnak, az éghajlatváltozás alapjaiban formálja a partvidékeket.

Az AI és a biotechnológia mindennapjaink részévé válik, hosszabb életet és ember-gép hibrideket létrehozva.

A közlekedés forradalmasul: repülő autók, szuperszonikus vonatok és az űrutazás már mindennapos lesz.

A gazdaság India és Kína felé tolódik, az energiaforrások teljesen megújulóvá válnak.

Ilyen lehet a világ 2076-ban a ChatGPT szerint

Nem mondunk el nagy meglepetést azzal, hogy a világ 2076-ra alapjaiban változhat meg: a tengerszint emelkedése miatt a városok sűrűbbé válnak, miközben az AI és a biotechnológia már átszövi a mindennapokat. A kérdés már nem csupán az, milyen technológiát használunk, hanem az, ki irányítja azt. A ChatGPT már számos alkalommal megjósolta a jövőt.

A technológia tovább fejlődhet

50 év múlva az AI és a biotechnológia már mindennapjaink részévé válik, ami többek között hosszabb élettel jár majd együtt, a 100 éves kor már nem csak néhányak számára elérhető álom lesz. A chatbot szerint ráadásul az ember-gép hibridek is belátható távolságon belül vannak. A repülő autók mint jövőkép már most sem fantazmagória, azonban 2076-ra teljesen természetes lesz, hogy az emberek az eget is minden eddiginél jobban uralják – írja a LadBible. A közlekedés teljes forradalmon megy keresztül: szuperszonikus repülőgépek, futurisztikus vonatok és önvezető, repülő autók uralják a városokat. Sőt, az űrutazás is minden eddiginél nagyobb léptéket ölt: egyesek 2076-ra a Marsra költöznek, miközben a Földön a népességnövekedés közel nullára csökken.

Az éghajlatváltozás következményeivel is meg kell birkóznia az emberiségnek

A jövő azonban nem csupán a technológiáról szól, hanem arról is, hogy ki birtokolja azt. A gazdaság központja a feltörekvő Indiára, Kínára tevődik át, a hagyományos nagyhatalmak közül mindössze az Egyesült Államokra lesz képes megtartani a gazdasági és technológiai dominanciáját. Az energiaforrások már teljesen megújulóvá válnak, a fosszilis tüzelőanyagok mindössze történelmi emlékké zsugorodnak. ChatGPT előrejelzése szerint az éghajlatváltozás a városokat és a partvidékeket is alapjaiban alakítja át. Aki túléli az elkövetkező évtizedeket, a saját szemével láthatja, hogyan formálja a technológia, a klímaváltozás és az űrkutatás az emberiség jövőjét.