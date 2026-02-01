Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 1., vasárnap Ignác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
futurisztikus

A ChatGPT segítségével 50 évet utaztak előre az időben: íme az AI jóslatai 2076-ra

Getty Images - Busakorn Pongparnit
futurisztikus ChatGPT jövő mesterséges intelligencia
Simon Benedek
2026.02.01.
A mesterséges intelligencia előrejelzései gyakran megdöbbentőek. Ezúttal a ChatGPT adott egy lehetséges képet arról, milyen lesz a világ 2076-ban. A klímaváltozás, a technológia és a társadalmi kérdések mind-mind egy különös jövőképet vetítetenek előre.

Az emberek már most is mindent megkérdeznek a mesterséges intelligenciától: párkapcsolati tanácsokat, egészségügyi kérdéseket vagy akár életvezetési útmutatót kérnek a ChatGPT-től. De amikor a chatbotot arról kérdezték, milyen lesz a világ ötven év múlva, akkor senki nem gondolta volna, hogy a válasz egyszerre lenyűgöző és ijesztő lesz.

ChatGPT, a jövőben repülő autó.
A ChatGPT szerint a repülő autók a jövőben természetesek lesznek. 
Forrás:  Getty Images
  • 2076-ra a városok sűrűbbé válnak, az éghajlatváltozás alapjaiban formálja a partvidékeket.
  • Az AI és a biotechnológia mindennapjaink részévé válik, hosszabb életet és ember-gép hibrideket létrehozva.
  • A közlekedés forradalmasul: repülő autók, szuperszonikus vonatok és az űrutazás már mindennapos lesz.
  • A gazdaság India és Kína felé tolódik, az energiaforrások teljesen megújulóvá válnak.

Ilyen lehet a világ 2076-ban a ChatGPT szerint

Nem mondunk el nagy meglepetést azzal, hogy a világ 2076-ra alapjaiban változhat meg: a tengerszint emelkedése miatt a városok sűrűbbé válnak, miközben az AI és a biotechnológia már átszövi a mindennapokat. A kérdés már nem csupán az, milyen technológiát használunk, hanem az, ki irányítja azt. A ChatGPT már számos alkalommal megjósolta a jövőt

A technológia tovább fejlődhet

50 év múlva az AI és a biotechnológia már mindennapjaink részévé válik, ami többek között hosszabb élettel jár majd együtt, a 100 éves kor már nem csak néhányak számára elérhető álom lesz. A chatbot szerint ráadásul az ember-gép hibridek is belátható távolságon belül vannak. A repülő autók mint jövőkép már most sem fantazmagória, azonban 2076-ra teljesen természetes lesz, hogy az emberek az eget is minden eddiginél jobban uralják – írja a LadBible. A közlekedés teljes forradalmon megy keresztül: szuperszonikus repülőgépek, futurisztikus vonatok és önvezető, repülő autók uralják a városokat. Sőt, az űrutazás is minden eddiginél nagyobb léptéket ölt: egyesek 2076-ra a Marsra költöznek, miközben a Földön a népességnövekedés közel nullára csökken.

Az éghajlatváltozás következményeivel is meg kell birkóznia az emberiségnek

A jövő azonban nem csupán a technológiáról szól, hanem arról is, hogy ki birtokolja azt. A gazdaság központja a feltörekvő Indiára, Kínára tevődik át, a hagyományos nagyhatalmak közül mindössze az Egyesült Államokra lesz képes megtartani a gazdasági és technológiai dominanciáját. Az energiaforrások már teljesen megújulóvá válnak, a fosszilis tüzelőanyagok mindössze történelmi emlékké zsugorodnak. ChatGPT előrejelzése szerint az éghajlatváltozás a városokat és a partvidékeket is alapjaiban alakítja át. Aki túléli az elkövetkező évtizedeket, a saját szemével láthatja, hogyan formálja a technológia, a klímaváltozás és az űrkutatás az emberiség jövőjét.

Ezek is érdekelhetnek a ChatGPT-vel kapcsolatban:

Még nem léteznek, de ezek lesznek a legjobban fizető állások: 5 szakma, amit a mesterséges intelligencia teremt

A mesterséges intelligencia nemcsak a munkahelyek átalakulását hozza el, hanem képes új, magas fizetésekkel járó szakmákat létrehozni.

Így fog kinézni az AI szerint 1000 év múlva az emberi arc

Mesterséges intelligencia által készített előrejelzések szerint az emberek a távoli jövőben egészen másképp festenek, mint ma. A technológia és az emberi szövet közötti határok elmosódnak majd, és nagyon sok funkcionális elemmel egészül ki az arcunk.

"Többen vannak azok, akik nem akarnak az AI-ról tudomást venni" - Félnünk kell a mesterséges intelligenciától?

Horváth-Takács Mónika AI-konzulenst kérdezte a Life.hu.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu