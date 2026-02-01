Grammy 2026: 12 000 sushit és több mint 2000 pohár pezsgőt szolgálnak fel a 68. Grammy-gálán

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a 68. Grammy-gálát Los Angelesben rendezik meg, magyar idő szerint vasárnap éjjel: a ceremónia hajnali 2-kor kezdődik, és körülbelül 5:30-ig tart. A Grammy nemcsak a díjakról szól, hanem a látványos fellépésekről, exkluzív előadásokról és a zeneipar legnagyobb sztárjainak egyetlen éjszakára összehozott glamourjáról is. Mutatjuk, milyen exkluzív fogásokkal készülnek a Grammy 2026-ra.

Összesen: több mint 272 kg rövid borda, 15 000 garnéla, 12 000 sushi, több mint 2000 pohár pezsgő kerül felszolgálásra

Egy 290 kg-os sajttömböt zenei motívumokkal faragnak ki, majd grillezett sajtos szendvicsekké alakítják.

Milyen ételeket esznek a Grammyn?

A 68. Grammy-díjátadó gasztronómiai kínálata minden eddiginél változatosabb és kifinomultabb lesz: február 1-jén a Los Angeles-i Crypto.com Arénában gyűlik össze a világ zenei élvonala. Az esemény kulináris előkészületei az ünnepség szerves részét képezik: a résztvevők folyamatos mozgását és a hosszú ceremónia igényeit figyelembe véve az AEG tulajdonában álló helyszín koncesszióját biztosító Levy Restaurants az idei menüt a kényelemre, a változatosságra és az egységes ízvilágra optimalizálta. Az est alatt a hangsúly a kis tányérokon és a könnyedén fogyasztható ételeken lesz, amelyek nem zavarják a nézői élményt – írja a Food.Ndtv.

Az aréna prémium zónáiban a kulináris csapat mexikói és perui alapanyagokból és technikákból álló menüt állított össze.