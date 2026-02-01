Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Grammy 2026: 12 000 sushit és több mint 2000 pohár pezsgőt szolgálnak fel a 68. Grammy-gálán

gasztronómia gasztronómiai élmény Grammy-gála 2026 Grammy 2026
Rideg Léna
2026.02.01.
A Los Angeles-i gála nemcsak a zenei díjakról és sztárfellépésekről szól. A Grammy 2026-os gálájának gasztronómiai kínálata is lenyűgöző, a vendégeket mexikói és perui ízek, exkluzív koktélok és látványos ételek várják, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a 68. Grammy-gálát Los Angelesben rendezik meg, magyar idő szerint vasárnap éjjel: a ceremónia hajnali 2-kor kezdődik, és körülbelül 5:30-ig tart. A Grammy nemcsak a díjakról szól, hanem a látványos fellépésekről, exkluzív előadásokról és a zeneipar legnagyobb sztárjainak egyetlen éjszakára összehozott glamourjáról is. Mutatjuk, milyen exkluzív fogásokkal készülnek a Grammy 2026-ra.

Exkluzív falatok és különleges koktélok várják a résztvevőket a Grammy 2026-os díjátadóján.
  • A 68. Grammy-gála Los Angelesben, magyar idő szerint vasárnap éjjel, hajnali 2-től 5:30-ig kerül megrendezésre.
  • Az esemény nemcsak a díjakról szól, hanem látványos fellépésekről, exkluzív előadásokról és a zeneipar sztárjainak glamourjáról is.
  • A menü tervezése a hosszú ceremónia és a folyamatos mozgás figyelembevételével történt, a hangsúly a kis tányérokon és könnyen fogyasztható fogásokon van.
  • Összesen: több mint 272 kg rövid borda, 15 000 garnéla, 12 000 sushi, több mint 2000 pohár pezsgő kerül felszolgálásra
  • Egy 290 kg-os sajttömböt zenei motívumokkal faragnak ki, majd grillezett sajtos szendvicsekké alakítják.

Milyen ételeket esznek a Grammyn?

A 68. Grammy-díjátadó gasztronómiai kínálata minden eddiginél változatosabb és kifinomultabb lesz: február 1-jén a Los Angeles-i Crypto.com Arénában gyűlik össze a világ zenei élvonala. Az esemény kulináris előkészületei az ünnepség szerves részét képezik: a résztvevők folyamatos mozgását és a hosszú ceremónia igényeit figyelembe véve az AEG tulajdonában álló helyszín koncesszióját biztosító Levy Restaurants az idei menüt a kényelemre, a változatosságra és az egységes ízvilágra optimalizálta. Az est alatt a hangsúly a kis tányérokon és a könnyedén fogyasztható ételeken lesz, amelyek nem zavarják a nézői élményt – írja a Food.Ndtv.

Az aréna prémium zónáiban a kulináris csapat mexikói és perui alapanyagokból és technikákból álló menüt állított össze.

  • A Grammy 2026 nyitó snackmixében Tajin-poros kukorica, lime-os sós pattogatott kukorica, chilis szárított mangó és Doritos Chile Limon Dynamite szerepel. A Botana Board kínálata mole verde, mole rojo és mole negro gombákat, longaniza kolbászt, vegetáriánus és sertéshasú chicharront, főzőbanán chipset, sült fokhagymás fehér babot és gyümölcsös escabeche-t tartalmaz, így változatos, ízekben gazdag falatokat kínál, amelyek megoszthatók is.
  • A luxuslakosztályok vendégei gyors, precíz kiszolgálás mellett választhatnak kompakt, fókuszált ízeket kínáló tányérokat. A főbb fogások között szerepel a tortilla kebab Codigo-lime-ban pácolt csirkével, adobada fűvel táplált marhahússal, salsa de Jamaica-val és matcha-pisztáciás salsa seca-val; a Kacsa Carnitas lepénykenyér Tapatio-ban pácolt tojássárgájával, édeskömény curtidóval, rukkolával, datolyával és datolyás oaksaca redukcióval; a Nopales Milanesa torta ropogósra sült kaktuszlevéllel, soyrizo nduja szósszal és Serrano citrusos káposztasalátával; valamint mezcal-ban párolt marhaszegy oldalas sült burgonyahasábokkal, ecetes zöldparadicsommal, aji amarillóval és pirított fokhagymás rizzsel, csokoládéval és churro morzsával.
  • A Delta SKY360° Clubban kisebb tányérokra, precízen kiegyensúlyozott ízekre építettek: on-sen ramen ördögtojással, char siu baconnel, szecsuáni chili ropogóssal és negi gari shogával; préselt kékúszójú tonhal crudo ecetes Jimmy Nardello paprikával, snidlinggel és extra szűz olívaolajjal. 
  • A City View Terrace a Post-Grammy Gála helyszíne, ahol a hangsúly a késő esti étkezésre alkalmas, ízes, kiadós fogásokon van: füstölt lazac cannoli snidlinges crème fraîche-sel és lazacikrával; Manhattan csirkefalatkák bourbon mázzal, narancslével és brandy-cseresznyés barbecue szósszal; Dirty Martini sült krumpli ginben áztatott zöldolajbogyóval és citromsóval; valamint guanciale.


Exkluzív koktélok és pezsgő minden mennyiségben

Az est során a bárban kizárólag a Grammy-estre készített koktélokat szolgálnak fel, például a Wild Flower-t Monkey 47 gin, gyógynövénylikőr, yuzu, körtepüré, tonik és virágdíszítéssel; a Chocolate & Orange Manhattan whiskyből, narancslikőrből, kávélikőrből, csokoládékeserűből és édes vermutból áll, dehidratált narancs GRAMMY-effekttel; valamint 68 Perrier-Jouet pezsgő vérnarancs kaviárral. A további italokban eper, citrusfélék és füstölt kukorica is megjelenik.

A rendezvényen a vendégek több mint 272 kilogramm rövid bordát, 15 000 garnélát, 12 000 darab sushit és több mint 2000 pohár pezsgőt fogyaszthatnak.

Egy 290 kilogrammos sajttömböt zenei motívumokkal faragnak ki, majd a darabokat grillezett sajtos szendvicsekké alakítják. A fenntarthatóság érdekében a fel nem használt ételeket a Musically Fed nevű nonprofit szervezet gyűjti össze, majd juttatja el az élelmiszerhiánnyal küzdő közösségekhez Los Angeles környékén.

 

