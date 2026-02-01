Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 1., vasárnap Ignác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
esküvő

Összeházasodott a kutyájával az amerikai énekesnő – A ceremónián Jenny Lewis zenésztársai is részt vettek - Fotók

esküvő házasság születésnap
Rideg Léna
2026.02.01.
Különleges módon ünnepelte 50. születésnapját az amerikai énekesnő. Jenny Lewis a háza hátsó udvarában tartott ceremónián összeházasodott a kutyájával, Bobby Rhubarbbal.

Az 50. születésnap sokak életében mérföldkőnek számít, de Jenny Lewis igazán egyedi módon tette emlékezetessé a napot. A Rilo Kiley frontembere romantikus hagyományok helyett barátai és zenésztársai társaságában összeházasodott a kutyájával. Az énekesnő és a cuki, Bobby Rhubarb névre hallgató cockapoo közös fotói elárasztották a netet.

Jenny Lewis úgy ünnepelte 50. születésnapját, hogy összeházasodott a kutyájával
Jenny Lewis úgy ünnepelte 50. születésnapját, hogy összeházasodott a kutyájával
Forrás: Getty Images North America

Jenny Lewis összeházasodott a kutyájával

A rendhagyó ceremóniáról az énekesnő több fotót is megosztott a közösségi médiában, amelyeken menyasszonyi ruhában pózol a kutyával a kezében. Az esküvői vendégek között voltak zenésztársak, például Ben Gibbard, Morgan Nagler és Alex Greenwald is, akik aktívan részt vettek az ünneplésben, énekeltek és nevettek Lewis oldalán.

Sokat köszönhet kutyájának 

Jenny Lewis korábban egy 2023-as Rolling Stone-interjúban beszélt arról, milyen fontos szerepet tölt be Bobby az életében. Negyvenes évei közepén fogadta örökbe a kutyát, amikor nehéz időszakon ment keresztül, és a gondoskodása a kisállatról és a felelősségvállalás segítette abban, hogy visszanyerje a motivációját és az életkedvét. „Nincsenek gyerekeim, de ez a kutya sok szempontból megnyitott engem – megtanított felelősséget vállalni egy lélekért, és törődni valakivel saját magamon kívül” – mondta az énekesnő. 

Jenny Lewis 50. születésnapja így nemcsak egy fontos mérföldkő volt az énekesnő számára, hanem egy könnyed, humoros és szeretetteljes esemény is, amely Bobby Rhubarb és gazdája kapcsolatát is ünnepelte. Ez a különleges ceremónia emlékeztet rá, hogy a szeretet sok formát ölthet, és néha a legkülönlegesebb pillanatok maradnak a legemlékezetesebbek.

Olvass még több real life cikket:

"Bébi, ne mozdulj!" – Azt hitte a kutyáját simogatja álmában, de egy piton tespedt a kismama mellkasán

Hétfő éjjel különös és ijesztő jelenet játszódott le egy brisbane-i hálószobában. Rachel Bloor arra riadt fel, hogy egy több mint kétméteres piton fekszik a mellkasán.

Autólift a nappaliban, 400 ezer dolláros matrac, külön kastély a kutyáknak: világsztárok legmegdöbbentőbb luxusőrületei

A sztárok luxusotthonaiban ma már nem a hálók száma a kérdés, hanem az, mennyire lehet még fokozni az őrületet.

Új randitrend hódít: a sunset clause határidőt szab a szerelemnek

Te szereted újra és újra elmondani magadról ugyanazokat a dolgokat? Ha nem, akkor az új randitrend csak rád vár!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu