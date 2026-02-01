Összeházasodott a kutyájával az amerikai énekesnő – A ceremónián Jenny Lewis zenésztársai is részt vettek - Fotók

Az 50. születésnap sokak életében mérföldkőnek számít, de Jenny Lewis igazán egyedi módon tette emlékezetessé a napot. A Rilo Kiley frontembere romantikus hagyományok helyett barátai és zenésztársai társaságában összeházasodott a kutyájával. Az énekesnő és a cuki, Bobby Rhubarb névre hallgató cockapoo közös fotói elárasztották a netet.

Jenny Lewis úgy ünnepelte 50. születésnapját, hogy összeházasodott a kutyájával

Forrás: Getty Images North America

Jenny Lewis összeházasodott a kutyájával

A rendhagyó ceremóniáról az énekesnő több fotót is megosztott a közösségi médiában, amelyeken menyasszonyi ruhában pózol a kutyával a kezében. Az esküvői vendégek között voltak zenésztársak, például Ben Gibbard, Morgan Nagler és Alex Greenwald is, akik aktívan részt vettek az ünneplésben, énekeltek és nevettek Lewis oldalán.

Sokat köszönhet kutyájának

Jenny Lewis korábban egy 2023-as Rolling Stone-interjúban beszélt arról, milyen fontos szerepet tölt be Bobby az életében. Negyvenes évei közepén fogadta örökbe a kutyát, amikor nehéz időszakon ment keresztül, és a gondoskodása a kisállatról és a felelősségvállalás segítette abban, hogy visszanyerje a motivációját és az életkedvét. „Nincsenek gyerekeim, de ez a kutya sok szempontból megnyitott engem – megtanított felelősséget vállalni egy lélekért, és törődni valakivel saját magamon kívül” – mondta az énekesnő.

Jenny Lewis 50. születésnapja így nemcsak egy fontos mérföldkő volt az énekesnő számára, hanem egy könnyed, humoros és szeretetteljes esemény is, amely Bobby Rhubarb és gazdája kapcsolatát is ünnepelte. Ez a különleges ceremónia emlékeztet rá, hogy a szeretet sok formát ölthet, és néha a legkülönlegesebb pillanatok maradnak a legemlékezetesebbek.

Olvass még több real life cikket: