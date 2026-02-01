Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ha ilyen a személyiségtípusod, akkor Frida Kahlo, Einstein és Orwell elit klubjába tartozol

Kis Dalma Róza
2026.02.01.
Nem tartozol se az extrovertált, se az introvertált csoportba? Ne aggódj, a pszichológusok szerint ez a legnagyobb ajándékod: lehet, hogy az új személyiségtípusba tartozol és ontrovert vagy.

Amióta világ a világ, az emberek próbálják megérteni magukat és viselkedésüket. Ezért a pszichológusok különböző személyiségtípusokat állapítottak meg, amibe az emberek be tudják sorolni magukat. Ilyen a Jung-féle extrovertált és introvertált személyiségtípus-elmélet is, amit sokan ismernek. Általánosan elmondható, hogy az extrovertált személyiségek nyitottak, közlékenyek, társaságkedvelők, az introvertált pedig inkább befelé él, kevésbé keresi a társaságot, jól el van egyedül is. 

az új személyiségtípus az ontrovert
Egy új személyiségtípust fedeztek fel: vajon te is ontrovert vagy? 
Forrás: Shutterstock

Mit jelent az, hogy ontrovert személyiségtípus vagy? 

  • Számos személyiségtípus-elmélet van, amit pszichológusok találtak ki. 
  • A 20. század elején Ernst Kretschmer találta ki például a piknikus, aszténiá és atletikus típusokat, ami testalkattól függően határozza meg az emberek személyiségét.
  • Hippokratész híres személyiségtípus-elmélete a szangvinikus, kolerikus, melankolikus, flegmatikus négyesre osztotta fel a személyiségeket. 
  • A leghíresebb pedig talán a Jung-féle, extrovertált, introvertált páros. Ennek egy új elemét állapították most meg a pszichológusok, ez az ontrovert.

Ha sosem tudtad magadat bekategorizálni az extro- vagy az introvertált csoportba, akkor lehet, hogy ontrovert vagy. Ez az új személyiségtípus Rami Kaminski amerikai pszichiáter nevéhez fűződik, aki szerint az ontrovertek olyan emberek, akik nem érzik szükségét annak, hogy feltétlenül beilleszkedjenek egy adott csoportba, mégis képesek kapcsolódni másokhoz. Nem zárkózottak, de nem is harsány társasági emberek — egyszerűen másmilyenek és nem is félnek mások lenni. 

Kaminski szerint valószínűleg akkor tartozol ebbe a kategóriába, ha:

  1. Gyakran érzed, hogy másképp látod a világot, mint a körülötted lévők.
  2. Nem vágysz feltétlenül a beilleszkedésre, de képes vagy kapcsolódni másokhoz.
  3. Könnyen kapcsolódsz emberekhez, de nem fűzöd magad szorosan csoportokhoz.
  4. Inkább a saját megoldásaidban bízol, nem abban, amit “mindenki így csinál”. Az otrovert tehát nem az introvertált és az extrovertált közötti átmenet, hanem egy teljesen önálló személyiségtípus.

Kaminski szerint olyan ikonikus személyiségek is ide tartozhattak, mint Frida Kahlo, Franz Kafka, Albert Einstein vagy George Orwell. Ők mind kilógtak a sorból, nem illettek bele a klasszikus társasági normákba. Azaz ontrovertek. 

