Ez nem fog a hátadra dönteni: feszes has napi 12 perc edzéssel − VIDEÓ

Te is azok közé tartozol, akik a talajgyakorlatok miatt hanyagolják a hasizomedzést? Esetleg csak vágynál egy kis újdonságra a laposhas-gyakorlatok között? Akkor a legjobb helyen jársz! Ez a hasedzés otthon lényegében bármikor kényelmesen elvégezhető, hiszen nem kell hozzá kiürítened az egész nappalit. Arról nem is beszélve, hogy 12 perc alatt letudhatod, és még kis súlyokkal is kombinálhatod.

Hasedzés otthon gyorsan: háromkörös laposhas-gyakorlatok.

Forrás: 123.rf.com

Hasedzés otthon gyorsan, mégis hatékonyan Nem kell hozzá lefeküdni, hiszen a teljes gyakorlatsor állva végezhető.

A feszes hasért mindössze napi 12 percet kell beillesztened a napirendedbe.

Saját testsúllyal is hatásos, bokasúlyokkal pedig tovább nehezíthető.

Nemcsak a hasizmot, de a törzs stabilizáló izmait is megdolgoztatja.

A hasizom formálása körül rengeteg tévhit kering, miközben a lényeg sokkal egyszerűbb. Nem feltétlenül kell matrac, hosszú edzésidő vagy extrém laposhas-gyakorlatok halmozása ahhoz, hogy alaposan megdolgoztasd a törzs- és hasizmokat. Az alábbi hasedzés otthonra pont azoknak szól, akik hatékony, mégis kíméletes megoldást keresnek.

12 perces otthoni edzésterv hasra

A videóban bemutatott edzésterv három, egymásra épülő gyakorlatból áll, amelyek célzottan aktiválják a hasizmokat, miközben a tartásodra és az egyensúlyodra is jó hatással vannak. Mindegyiket 40 másodpercig, teljes erőbedobással végezd, ahol kell – mindkét oldalra külön –, majd jöhet 20 másodperc pihenő. Három-négy kör ajánlott.

Térdfelhúzás nyújtott lábbal, kézi súlyzóval

Törzs körüli karkörzés, kézi súlyzóval

Váltott térdfelhúzás, ellentétes könyökérintéssel

Az állva végzett mozdulatok külön előnye, hogy kevésbé terhelik a derekat és a nyakat, így azok is bátran kipróbálhatják, akik a klasszikus felüléseket kerülik. A laposhas-gyakorlatok lassan, kontrolláltan végrehajtva a leghatékonyabbak. Nem a lendület, hanem az izommunka számít! Ha extra kihívásra vágysz, bokasúlyokkal tovább fokozhatod az intenzitást, de kezdőként a saját testsúly is bőven elegendő.

Nem csak a hasizomgyakorlatok számítanak

Hiába találod meg a legszuperebb hasedzés otthoni változatát, csupán az izommunka nem lesz elegendő, ha kockahasat szeretnél. Fontos tehát reálisan látni, hiszen bármilyen erős és formás is a hasizom, ha elfedi a hasi zsírréteg. Éppen ezért, a rendszeres mozgás mellett az étkezésre is érdemes odafigyelni. Nem kell önsanyargató diétát tartanod, de a kiegyensúlyozott, tudatos táplálkozás nélkül nem lesz igazán látványos az eredmény.