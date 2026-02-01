Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 1., vasárnap Ignác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család dokumentumfilm Károly király szabályszegés III. Károly király
Rideg Léna
2026.02.01.
A brit uralkodó új dokumentumfilmjében szokatlanul nyíltan beszél a klímaváltozásról, ezzel megszegve a brit monarchia egyik évszázados hagyományát. A dokumentumfilm betekintést enged Károly király személyes környezetvédelmi elkötelezettségébe és frusztrációiba.

Károly király a brit monarchia történetében példaértékű hagyományt szakít meg egy hamarosan bemutatásra kerülő dokumentumfilmmel, amelyről korábban már mi is írtunk. A Finding Harmony: A King's Vision című alkotás február 6-án debütál az Amazon Prime Video-n, és olyan területre enged betekintést, amelyről a királyi család évszázadok óta hallgatott.

Károly király új dokumentumfilmje február 6-án kerül bemutatásra.
Károly király új dokumentumfilmje február 6-án kerül bemutatásra.
Forrás: Getty Images Europe
  • A Finding Harmony: A King's Vision február 6-án debütál az Amazon Prime Video-n.
  • A filmben Károly király nyíltan beszél a klímaváltozás sürgető problémáiról, megszegve a „soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj” királyi elvet.
  • A dokumentumfilm bensőséges portrét mutat a 77 éves uralkodó személyes elkötelezettségéről és évtizedek óta tartó környezetvédelmi tevékenységéről.
  • A brit monarchia hagyományosan kerül minden politikai nyilatkozatot, hogy megőrizze a semlegességet.
  • Kate Winslet narrálja a filmet, amely egyértelműen a klímaváltozás elleni cselekvés szükségességére hívja fel a figyelmet.
  • A palotán belül is érzékelik, hogy a klímaválság sürgetőbb, mint a konvenciókhoz való ragaszkodás.
  • Károly király évtizedek óta támogatja a fenntarthatóságot, célja a jövő generációk természeti értékeinek megőrzése.

Károly király fontos szabályt szegett új dokumentumfilmjével

A filmben Károly közvetlenül beszél a klímaváltozás sürgető problémáiról, megszegve a „soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj” elvet, amely a brit uralkodók hagyományos semlegességét hivatott biztosítani. A dokumentumfilm bensőséges portrét fest a 77 éves brit király személyes elkötelezettségéről, évtizedek óta tartó környezetvédelmi tevékenységéről, valamint a politikai akadályokkal és tehetetlenséggel kapcsolatos frusztrációiról.

Az előzetesben Károly így fogalmaz:

 „Életem nagy részét az emberiség, a természet és a környezet közötti harmónia helyreállításának szenteltem. Őszintén szólva, ez egy nehéz küzdelem volt.”

Károly 21 évesen figyelmeztetett először a műanyagszennyezés veszélyeire, jóval azelőtt, hogy a fenntarthatóság a politikai viták központi témájává vált volna.

Az uralkodók nem politizálnak

A brit monarchia generációk óta kerüli, hogy az uralkodók nyíltan politizáljanak. A királyi család tagjai nem szavaznak, nem kampányolnak, és nem kérdőjelezik meg nyilvánosan a megválasztott kormányokat. E szabályok célja a közbizalom fenntartása és a pártatlanság megőrzése. A Finding Harmony című dokufilm azonban ettől a hagyománytól eltérve enged betekintést Károly személyes meggyőződésébe, és egyértelműen bemutatja, hogy a klímaváltozás sürgető problémája cselekvést igényel.

A dokumentumfilm narrátora Kate Winslet, aki a király szokatlanul őszinte megnyilvánulásait mutatja be. A produkció készítői szerint a film tartalma túlmutat a szimbolikus gesztuson: Károly egyértelmű és következetes érvet állít fel a klímaváltozás elleni fellépés mellett, olyan módon, amely rendkívül szokatlan egy hivatalban lévő uralkodótól. A bennfentesek hangsúlyozzák, hogy a palotán belül is érzékelhető, hogy a klímaválság sürgetőbb, mint a konvenciókhoz való merev ragaszkodás kockázata, és a hallgatás már nem védhető – írja a Radar Online.

Károly király évtizedek óta aktívan támogatja a fenntarthatóságot, célja, hogy a jövő generációi is élvezhessék a természeti értékeket, többek között a talajt, a vizet, az erdőket, a stabil éghajlatot és a halállományokat. 2023 februárjában a király a brit kormány nevében fogadást rendezett a globális biológiai sokféleség megőrzésének támogatására.

Ezek is érdekelhetnek:

Beatrix és Eugénia nagyon sajnálják a szüleiket: a yorki hercegnők csak árnyékai önmaguknak

Bár szerepük a brit királyi családban változatlan maradt, Beatrix és Eugénia hercegnőt rettentően megviselte az apjuk, Andrew Mountbatten-Windsor körül kirobbanó újabb botrány.

Hatalmi harc, vagy irigység? Katalin és Kamilla között kitört a háború

Katalin és Kamilla között egyre nagyobb az ellentét, miközben Vilmos herceg és felesége már a trónra lépés előkészületein dolgozik.

Hamarosan Meghan Markle tarthatja el Harry herceget? Kínos pletykák keringenek a hercegi párról

Sussex hercege és hercegnéje nemrég közösen jelent meg a Sundance Filmfesztiválon, ahol Meghan Markle új dokumentumfilmjét, a Sütikirálynőket tekintették meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu