Károly király a brit monarchia történetében példaértékű hagyományt szakít meg egy hamarosan bemutatásra kerülő dokumentumfilmmel, amelyről korábban már mi is írtunk. A Finding Harmony: A King's Vision című alkotás február 6-án debütál az Amazon Prime Video-n, és olyan területre enged betekintést, amelyről a királyi család évszázadok óta hallgatott.

Forrás: Getty Images Europe

A dokumentumfilm bensőséges portrét mutat a 77 éves uralkodó személyes elkötelezettségéről és évtizedek óta tartó környezetvédelmi tevékenységéről.

A brit monarchia hagyományosan kerül minden politikai nyilatkozatot, hogy megőrizze a semlegességet.

Kate Winslet narrálja a filmet, amely egyértelműen a klímaváltozás elleni cselekvés szükségességére hívja fel a figyelmet.

A palotán belül is érzékelik, hogy a klímaválság sürgetőbb, mint a konvenciókhoz való ragaszkodás.

Károly király évtizedek óta támogatja a fenntarthatóságot, célja a jövő generációk természeti értékeinek megőrzése.

Károly király fontos szabályt szegett új dokumentumfilmjével

A filmben Károly közvetlenül beszél a klímaváltozás sürgető problémáiról, megszegve a „soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj” elvet, amely a brit uralkodók hagyományos semlegességét hivatott biztosítani. A dokumentumfilm bensőséges portrét fest a 77 éves brit király személyes elkötelezettségéről, évtizedek óta tartó környezetvédelmi tevékenységéről, valamint a politikai akadályokkal és tehetetlenséggel kapcsolatos frusztrációiról.

Az előzetesben Károly így fogalmaz:

„Életem nagy részét az emberiség, a természet és a környezet közötti harmónia helyreállításának szenteltem. Őszintén szólva, ez egy nehéz küzdelem volt.”

Károly 21 évesen figyelmeztetett először a műanyagszennyezés veszélyeire, jóval azelőtt, hogy a fenntarthatóság a politikai viták központi témájává vált volna.