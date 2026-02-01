Károly király a brit monarchia történetében példaértékű hagyományt szakít meg egy hamarosan bemutatásra kerülő dokumentumfilmmel, amelyről korábban már mi is írtunk. A Finding Harmony: A King's Vision című alkotás február 6-án debütál az Amazon Prime Video-n, és olyan területre enged betekintést, amelyről a királyi család évszázadok óta hallgatott.
- A Finding Harmony: A King's Vision február 6-án debütál az Amazon Prime Video-n.
- A filmben Károly király nyíltan beszél a klímaváltozás sürgető problémáiról, megszegve a „soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj” királyi elvet.
- A dokumentumfilm bensőséges portrét mutat a 77 éves uralkodó személyes elkötelezettségéről és évtizedek óta tartó környezetvédelmi tevékenységéről.
- A brit monarchia hagyományosan kerül minden politikai nyilatkozatot, hogy megőrizze a semlegességet.
- Kate Winslet narrálja a filmet, amely egyértelműen a klímaváltozás elleni cselekvés szükségességére hívja fel a figyelmet.
- A palotán belül is érzékelik, hogy a klímaválság sürgetőbb, mint a konvenciókhoz való ragaszkodás.
- Károly király évtizedek óta támogatja a fenntarthatóságot, célja a jövő generációk természeti értékeinek megőrzése.
Károly király fontos szabályt szegett új dokumentumfilmjével
A filmben Károly közvetlenül beszél a klímaváltozás sürgető problémáiról, megszegve a „soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj” elvet, amely a brit uralkodók hagyományos semlegességét hivatott biztosítani. A dokumentumfilm bensőséges portrét fest a 77 éves brit király személyes elkötelezettségéről, évtizedek óta tartó környezetvédelmi tevékenységéről, valamint a politikai akadályokkal és tehetetlenséggel kapcsolatos frusztrációiról.
Az előzetesben Károly így fogalmaz:
„Életem nagy részét az emberiség, a természet és a környezet közötti harmónia helyreállításának szenteltem. Őszintén szólva, ez egy nehéz küzdelem volt.”
Károly 21 évesen figyelmeztetett először a műanyagszennyezés veszélyeire, jóval azelőtt, hogy a fenntarthatóság a politikai viták központi témájává vált volna.
Az uralkodók nem politizálnak
A brit monarchia generációk óta kerüli, hogy az uralkodók nyíltan politizáljanak. A királyi család tagjai nem szavaznak, nem kampányolnak, és nem kérdőjelezik meg nyilvánosan a megválasztott kormányokat. E szabályok célja a közbizalom fenntartása és a pártatlanság megőrzése. A Finding Harmony című dokufilm azonban ettől a hagyománytól eltérve enged betekintést Károly személyes meggyőződésébe, és egyértelműen bemutatja, hogy a klímaváltozás sürgető problémája cselekvést igényel.
A dokumentumfilm narrátora Kate Winslet, aki a király szokatlanul őszinte megnyilvánulásait mutatja be. A produkció készítői szerint a film tartalma túlmutat a szimbolikus gesztuson: Károly egyértelmű és következetes érvet állít fel a klímaváltozás elleni fellépés mellett, olyan módon, amely rendkívül szokatlan egy hivatalban lévő uralkodótól. A bennfentesek hangsúlyozzák, hogy a palotán belül is érzékelhető, hogy a klímaválság sürgetőbb, mint a konvenciókhoz való merev ragaszkodás kockázata, és a hallgatás már nem védhető – írja a Radar Online.
Károly király évtizedek óta aktívan támogatja a fenntarthatóságot, célja, hogy a jövő generációi is élvezhessék a természeti értékeket, többek között a talajt, a vizet, az erdőket, a stabil éghajlatot és a halállományokat. 2023 februárjában a király a brit kormány nevében fogadást rendezett a globális biológiai sokféleség megőrzésének támogatására.
Ezek is érdekelhetnek: