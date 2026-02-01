Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Gourmand parfümök, amelyektől összefut a nyál a szánkban – Termékekkel, árakkal

édes álom illatkeverék parfüm
Baranyi Hanna
2026.02.01.
Most mindenki a gourmand parfümöket akarja! Vagyis akkor vagy trendi, ha valamilyen étel illatfelhőjébe burkolózol. Persze itt nem töltött káposztára vagy hasonló nehéz ételekre gondolunk, hanem az édességet és frissességet idéző ízekre. Próbáld ki a legízletesebb gourmand parfümöket te is!

„Hmm, mi ez a finomság?” – ezt fogja rád mindenki mondani, ha a gourmand illatokba burkolózva sétálsz el mellettük. Gondolj csak bele, eper, vanília, csokoládé, karamell – kell ezeknél édesebb? Nyugi, nem leszel túl sok! Egy kellemesen üdítő süteménybomba lehetsz ezekkel a gourmand parfümökkel.

gourmand parfümök
Gourmand parfümök, melyeket legszívesebben meg is kóstolnánk.
Forrás: Shutterstock

Gourmand parfümök, amelyeket, ha egyszer kipróbálsz, többé nem akarsz mást használni

Az illatszerek világában jelenleg rengeteg gourmand parfüm található meg a hirtelen jött népszerűsége miatt. 

Természetesen vannak túl édesek vagy nagyon intenzívek is, ezért érdemes kísérletezni, hogy számodra melyik lesz a legtökéletesebb választás. 

De ne aggódj, azért vagyunk, hogy segítsünk. Cikkünkben olyan termékeket találsz, amelyekkel garantált lesz a siker.

1. Lush – Turmeric Latte

Ez a vaníliás-tonkás álom megédesíti még a legkomorabb napodat is. Vegán, gourmand, téli és fűszeres. Nem is álmodhatunk ennél szebb karácsonyi ajándékot saját magunknak. A tonkabab és a vanília aromáját kurkuma és tejes illatjegyek egészítik ki, hogy ki tudj ragyogni a hétköznapokból.

Lush – Turmeric Latte
Turmeric Latte: Lush 14 500 Ft (30 ml) 
Forrás: lush.com

2. Ariana Grande – Mod Vanilla

Ariana Grande nagy sikerű illatszerében a vanília mellett a kakaó és a szilva is megjelenik. Fűszeres, aromás, virágos – pont olyan, mint egy dérlepte hajnal a Duna partján. A lágyan simogató illat egész biztosan elcsábítja az érzékeidet, és ami a legjobb: másokét is.

Ariana Grande – Mod Vanilla
Mod Vanilla: Douglas 20 690 Ft (30 ml)
Forrás: douglas.hu

3. Sabrina Carpenter – Sweet Tooth Caramel Dream

Érzéki csokoládészelet, mely Sabrina pajkosságát hordozza magába. Étcsokoládé, karamell, narancs és citrom – nekünk már összefutott a nyál a szánkban. A fűszeres illatot a mandulatej fejillata simítja és egyengeti ki. 

Így az összhatás egy csábítóan édes, kifinomult, de közben játékos karakter. 

Ezzel a parfümmel te is ugyanúgy lebilincselheted a szerelmed, mint Sabrina az aktuálisan kiszemelt nézőt a koncertjein.

Sabrina Carpenter – Sweet Tooth Caramel Dream
Sweet Tooth Caramel: dm 9 499 Ft (30 ml) 
Forrás: dm.hu

4. Kayali – Yum Pistachio Gelato

A pisztáciából jöhet bármi! Füstös és ínycsiklandó ízjegyek, amelyekbe már belegondolni is étvágygerjesztő. Az illat komolyságát adó fejillatban megtalálható a pisztácia mellet a dió, a rum, vagy az olasz bergamott is, ugyanakkor frissességet a barackos, málnás, körtés szívillat kölcsönzi, selymességét pedig az alapot adó törökméznek és tejszínhabnak köszönheti. Mona Kattan, a Kayali márka alapítója a kedvenc desszertjének, a fagylaltnak hódolva készítette a parfümöt, amelyet egy római utazás ihletett. És ha valami a római pisztácia gelatóról szól, akkor az csak remek lehet. Egy romantikus randihoz tökéletes választás lehet ez a kellően édes és lágy aroma.

Kayali – Yum Pistachio Gelato
Yum Pistachio Gelato: Notino, 60 010 Ft (50 ml) notino.hu
Forrás: notino.hu

5. Yves Saint Laurent – Libre L'Eau Nue Parfum de Peau

Marokkói citrusok érzéki illatkompozíciója, amely csak neked palackozta el a nyári életérzést. Melegítsd fel a téli napokat ezzel az áttörően friss aromával, amelyben a bergamott és a narancs kel egymással táncba, hogy napsütést varázsoljanak a nyakadra. Ha a klasszikusabb illatokat kedveled, akkor ezzel biztosan nem lősz félre!

Yves Saint Laurent – Libre L'Eau Nue Parfum de Peau
Libre L'Eau Nue Parfum de Peau: Marionnaud 52 100 Ft (50 ml)
Forrás: marionnaud.hu

Így használd a gourmand parfümöket

A parfümökkel mindig érdemes vigyázni, ne legyen se túl sok, se túl kevés, de legyen édes és frissítő is. A cikkünkben bemutatott gourmand parfümök pedig tökéletesen megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. Légy te is része az új trendnek, és próbáld ki az ízvilágokat felelevenítő aromákat!

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

