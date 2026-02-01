Gourmand parfümök, amelyektől összefut a nyál a szánkban – Termékekkel, árakkal

„Hmm, mi ez a finomság?” – ezt fogja rád mindenki mondani, ha a gourmand illatokba burkolózva sétálsz el mellettük. Gondolj csak bele, eper, vanília, csokoládé, karamell – kell ezeknél édesebb? Nyugi, nem leszel túl sok! Egy kellemesen üdítő süteménybomba lehetsz ezekkel a gourmand parfümökkel.

Gourmand parfümök, melyeket legszívesebben meg is kóstolnánk.

Forrás: Shutterstock

Gourmand parfümök, amelyeket, ha egyszer kipróbálsz, többé nem akarsz mást használni

Az illatszerek világában jelenleg rengeteg gourmand parfüm található meg a hirtelen jött népszerűsége miatt.

Természetesen vannak túl édesek vagy nagyon intenzívek is, ezért érdemes kísérletezni, hogy számodra melyik lesz a legtökéletesebb választás.

De ne aggódj, azért vagyunk, hogy segítsünk. Cikkünkben olyan termékeket találsz, amelyekkel garantált lesz a siker.

1. Lush – Turmeric Latte

Ez a vaníliás-tonkás álom megédesíti még a legkomorabb napodat is. Vegán, gourmand, téli és fűszeres. Nem is álmodhatunk ennél szebb karácsonyi ajándékot saját magunknak. A tonkabab és a vanília aromáját kurkuma és tejes illatjegyek egészítik ki, hogy ki tudj ragyogni a hétköznapokból.

Turmeric Latte: Lush 14 500 Ft (30 ml)

Forrás: lush.com

2. Ariana Grande – Mod Vanilla

Ariana Grande nagy sikerű illatszerében a vanília mellett a kakaó és a szilva is megjelenik. Fűszeres, aromás, virágos – pont olyan, mint egy dérlepte hajnal a Duna partján. A lágyan simogató illat egész biztosan elcsábítja az érzékeidet, és ami a legjobb: másokét is.

Mod Vanilla: Douglas 20 690 Ft (30 ml)

Forrás: douglas.hu

3. Sabrina Carpenter – Sweet Tooth Caramel Dream

Érzéki csokoládészelet, mely Sabrina pajkosságát hordozza magába. Étcsokoládé, karamell, narancs és citrom – nekünk már összefutott a nyál a szánkban. A fűszeres illatot a mandulatej fejillata simítja és egyengeti ki.

Így az összhatás egy csábítóan édes, kifinomult, de közben játékos karakter.

Ezzel a parfümmel te is ugyanúgy lebilincselheted a szerelmed, mint Sabrina az aktuálisan kiszemelt nézőt a koncertjein.

Sweet Tooth Caramel: dm 9 499 Ft (30 ml)

Forrás: dm.hu

4. Kayali – Yum Pistachio Gelato

A pisztáciából jöhet bármi! Füstös és ínycsiklandó ízjegyek, amelyekbe már belegondolni is étvágygerjesztő. Az illat komolyságát adó fejillatban megtalálható a pisztácia mellet a dió, a rum, vagy az olasz bergamott is, ugyanakkor frissességet a barackos, málnás, körtés szívillat kölcsönzi, selymességét pedig az alapot adó törökméznek és tejszínhabnak köszönheti. Mona Kattan, a Kayali márka alapítója a kedvenc desszertjének, a fagylaltnak hódolva készítette a parfümöt, amelyet egy római utazás ihletett. És ha valami a római pisztácia gelatóról szól, akkor az csak remek lehet. Egy romantikus randihoz tökéletes választás lehet ez a kellően édes és lágy aroma.