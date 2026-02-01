Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Még idén érkezik a Doktor Szöszi-előzménysorozata: minden, amit eddig tudunk róla

premier Doktor Szöszi előzménysorozat
Rideg Léna
2026.02.01.
Mindenki kedvenc ügyvédnője, Elle Woods hamarosan újra lenyűgöz bennünket tudásával, és persze a stílusérzékével! Hamarosan érkezik a Doktor Szösziről szóló sorozat!

Új fejezet nyílik a Doktor Szöszi világában: az ikonikus pink univerzum ezúttal visszarepít a kezdetekhez. Az Amazon Prime Video előzménysorozata azt mutatja meg, ki volt Elle Woods, mielőtt a Harvard hallgatójaként vált volna legendává.

A Doktor Szösziről szóló sorozatban Lexi Minetree váltja Reese Witherspoont
A Doktor Szösziről szóló sorozatban Lexi Minetree váltja Reese Witherspoont
Forrás: Amazon Prime Video

Még idén debütál a Doktor Szöszi-előzménysorozata

Az Amazon Prime Video ugyanis hamarosan bemutatja az Elle című sorozatot, amely az ikonikus Doktor Szöszi-történet kezdetéhez visz vissza bennünket. Bemutatja, hogy milyen volt a gyönyörű és okos Elle a gimnáziumban, még mielőtt egyáltalán megfordult a fejében, hogy valaha átlépi majd a Harvard kapuit. És hogy ki váltja Reese Witherspoont? Még mielőtt azt gondolnád, hogy a feladat lehetetlen, ki kell ábrándítsunk.

Pláne, hogy maga Reese is áldását adta Elle új megformálójára, Lexi Minetree-re. A nosztalgiát tovább erősíti, hogy a szereplőgárdához csatlakozott a súlyosan beteg James Van Der Beek is, a kilencvenes évek egyik legismertebb televíziós arca. És hogy hol lesz látható a Doktor Szöszi sorozat?

A pink univerzum július elsején debütál a Prime-on és amennyiben hihetünk a pletykáknak, a streaming szolgáltató már most hosszú időre tervez Elle Woods történetével!

Nézd meg a videónkat:

@life.hu_official

Még idén érkezik a Doktor Szösziről szóló sorozat Mindenki kedvenc ügyvédnője hamarosan újra lenyűgöz bennünket tudásával – és persze a stílusérzékével! #life #DoktorSzöszi #sorozat #premier #Hollywood #Prime

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

