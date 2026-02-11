Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nassolni akarsz, de félted az alakod? Habzsold ezt a diétás chipset – Nulla kalória, csupa élvezet

diétás nasi diétás chips csajos est nassolnivaló
Nincs is jobb annál, amikor a csajokkal összeültök, és pletyiztek vagy éppen közösen filmet néztek. Bármelyik is legyen a program, mindkettőhöz elmaradhatatlan kellék a nasi. De mi van, ha épp nagyon vigyáztok a vonalaitokra, és nem akartok zsíros, bolti chipset enni? Egyet se féljetek! Elhoztuk a legtutibb diétás chips receptjét! Ez nagyon be fog jönni!

A diétás ételek egészségesek és kalóriszegények, ám sajnos sokszor nem olyan ízletesek. Ezzel a fodros kelből készült diétás chipsszel viszont egyáltalán nem ez a helyzet! Élvezd, ahogyan a ropogós elem ízletes fűszerei felélénkítik az ízlelőbimbóid! Hidd el, ez a nassolnivaló még a nyelvetek is megoldja pletyka közben.

diétás chips fodros kelből
Te kóstoltál már diétás chipset fodros kelből?
Forrás: 123RF

Diétás chips, a csajos esték legtökéletesebb elemózsiája

Nincs programod a hétvégére? Akkor azonnal össze kell hívni a bandát! A legjobb csajos programok között ugyanis első helyen szerepel a közös vacsorázás, társasozás vagy éppen filmnézés. Ha valakinél bandáztok, akkor ugyanis sokkal nyugodtabb körülmények között tudtok beszélgetni, és sokkal közelebb is kerülhettek egymáshoz, hiszen az otthoni közegben kevesebb a feszengés. De ha a közös filmmaratonnál döntötök, az is csak megerősíti a kapcsolatotokat, sőt, a saját egészségetekre is jó hatással lesz, hiszen a kutatók szerint igazi egészségbombának számít a téli bekuckózás. Mire vársz? Hívd össze a csajokat, és nézzétek újra a legcsajosabb filmeket együtt!

A filmmaratonhoz viszont vitathatatlan, hogy szükség van valamilyen nassolnivalóra. De vajon mi a legtökéletesebb nasi fogyókúra alatt? Nyugi, nem kell tovább kutatnod a kalóriszegény nasik között, mi megtaláltuk a legtutibbat, a diétás chipset!

Egy zacskó chips hány kalória?

Egy átlagos, bolti chips nagyjából 320-410 kcal-t tartalmaz. Ha viszont épp különösen figyeltek a csajokkal a vonalaitokra, akkor minek kockáztatni ilyen zsíros és egészségtelen ételekkel? Ráadásul egy zacskó a fél fogatokra sem lesz elég, hiszen a fele csak levegőből áll. Válaszd inkább a diétás nassolást, és készíts el otthon egy egészséges és isteni finom, ám kalóriaszegény nasit, amely csupán 61 kcal-t tartalmaz! És mindezt a legkülönlegesebb káposztaféléből teheted meg: a fodros kelből!

Fokhagymás, parmezános fodroskel-chips

A fodros kel egy igazán zamatos zöldség, magas a rosttartalma és tele van vitaminokkal és kalciummal. A chips elkészítése pedig végtelenül egyszerű. Ha a fokhagymán és a parmezánon kívül más fűszert is kipróbálnál a chipsen, akkor csak rajta! Engedd szabadjára a fantáziád, próbáld ki a chilit, a köményt vagy éppen az őrölt paprikát is! Ha pedig túlságosan bejön a fodros kel íze, akkor ne feledd, nem csak chipset lehet belőle készíteni, hanem például ínycsiklandó krémlevest is.

Hozzávalók

  • 2 fej fodros kel
  • 5-6 gerezd fokhagyma, apróra vágva
  • tengeri só, ízlés szerint
  • 3 tk olívaolaj
  • 25 g reszelt parmezán sajt

Elkészítés

  1. Fejtsd le a fodros kel levelét a száráról, vágd nagyobb darabokra, majd mosd meg alaposan.
  2. Szárítsd meg jól a káposztát. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy ropogósra süljön!
  3. Helyezd a káposztát egy nagy tálba, és keverd össze az olívaolajjal, a tengeri sóval és a fokhagymával.
  4. Helyezd el a leveleket egy tepsiben, de szellősen, hogy ropogósra süljenek. Ha nem fér el egy tepsiben, akkor készíts több adaggal.
  5. Süsd 10 percig egy 150 °C-ra előmelegített sütőben, majd fordítsd meg a tepsit, és úgy is süsd 10-15 percig.
  6. Hagyd néhány percig hűlni a tepsin, aztán szórd meg parmezán sajttal.

Diétás chips recept fodros kelből

Ezt a nassolnivalót még a csajok is imádni fogják! Igazán egészséges, az íze pedig mennyei! Ne félj, gyorsan el fog fogyni! Észre sem veszitek, és a film felére el is fog fogyni ez az isteni elemózsia, úgyhogy készíts inkább többet, mint kevesebbet!

Ha még több receptet próbálnál ki, akkor ezeket se hagyd ki!

Diétás reggeli: zéró szénhidrátos, fokhagymás fehérjepuffancs a TikTokról

Magas fehérjetartalom és zéró szénhidrát. Ki kell próbálnod a TikTok fokhagymás-sajtos kenyerét, ami tökéletes diétás reggelinek vagy könnyű vacsorának is.

Felhőtorta egyenesen Japánból, amiből akár 6 szeletet is megehetsz − Recept

A torta, ami nem csak puha, de szinte súlytalan is és a dietetikusokat is mosolyra fakasztja.

Itt a legvarázslatosabb vacsoraötlet: felejtsd el a diétát, és melegedj fel egy zaatarral fűszerezett citromos csirkével!

Ilyet még biztosan nem kóstoltál!

 

