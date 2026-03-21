Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 21., szombat Benedek

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
tudomány

4 agyserkentő étel: ha ezeket eszed, okosabb lehetsz

tudomány agyműködés étel
Pópity Balázs
2026.03.21.
Nem mindegy, milyen üzemanyagot töltesz a tankba. Mutatunk 4 agyserkentő ételt, amitől úgy vág majd az eszed, mint a frissen fent borotva.

Az agy gyorsabban képes feldogozni az információt, mint ahogy egy Forma 1-es autó száguld, de a kocsikhoz hasonlóan csak akkor képes erre, ha megfelelő üzemanyagot kap. Az alábbi agyserkentő ételekkel fokzhatod az agyműködésedet!

Az ilyen agyserkentő ételekkel jót teszel az idegrendszerednek.
Agyserkentő ételek, amiktől okosabb leszel

  • Tojássárgája a kolinbevitelért és a jobb emlékezőképességért.
  • Leveles zöldségek a kognitív hanyatlás látványos lassításáért.
  • Avokádó az egészséges véráramlásért és a jobb koncentrációért.
  • Tökmag, ami gazdag magnéziumban és cinkben.

A szervezetünk egy bonyolult gépezet, ahol minden mindennel összefügg. Ha a megfelelő üzemanyagot kap, csodákra képes és a mindennapi darálóban is jobban tud majd teljesíteni. Különösen igaz ez az agyműködésre.

Ez a négy étel serkenti az agyműködést:

Tojás

A tojás az egyik legkomplettebb tápanyagforrás, amiben a kolin nevű anyag felel azért, hogy az agysejtjeid közötti kommunikáció ne akadjon el. Ez az anyag gyakorlatilag lefekteti az optikai kábelt az idegsejtjeid között. Olyan ez, mint egy szélessávú internet-hálózat az agyadban: minél több van belőle, annál gyorsabban tölt be a kép és annál hamarabb ugranak be a nevek is.

Vegyes saláta

Azért olyan egészséges a vegyes saláta, mert a sötétzöld levelesek – mint amilyen a spenót vagy a kelkáposzta – tele vannak K-vitaminnal, luteinnel és béta-karotinnal. A zöldségek rendszeres fogyasztása jót tesz a szemnek és az idegrendszer működésének.

Avokádó

Sokan sikítva menekülnek, ha meghallják a „zsír” szót, pedig az agy nagy része zsírból áll, szóval nem szerencsés kiéheztetni. Az avokádóban található telítetlen savak segítenek szinten tartani a vérnyomást, ami kulcsfontosságú, hiszen jó agyi keringés nélkül a kreatív ötletek is hamar elapadnának.

Diófélék

A dió, a mandula és a pisztácia egészséges zsírokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. A dió különösen jót tesz az agynak, mert tele van Omega-3 zsírsavakkal, amik segítik felvenni a harcot a gyulladások ellen és javítják az agyi funkciókat. Ha napközben nassolnál valamit, hagyd a chipset a polcon, és nyúlj a pisztáciáért.

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

Keresed a tavaszi formád? Zsírrobbantó retekkrémlevessel újra rátalálhatsz

Tavasszal eljön a kevés kalóriás receptek ideje, így te is formába lendülhetsz.

Alkalmazások nőknek: appok, amelyek megkönnyítik a mindennapokat

A modern technológia számtalan lehetőséget kínál arra, hogy egyszerűbbé tegyük a mindennapokat.

Fogyj többet, mint mások, és mondd ki a boldogító igent egy gyönyörű Makány Márta-ruhában! - Videó

Videó.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
