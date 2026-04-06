Az évszak sztárja a zöldséges tavaszi tekercs

recept tavaszi tekercs ételkészítés zöldség
Simon Benedek
2026.04.06.
Nemcsak könnyen elkészíthető, de egészséges is. Mutatjuk a receptet.

Ahogy beköszönt a tavasz, egyre többen keresik az üde, könnyű, mégis látványos fogásokat, amelyek tele vannak friss zöldségekkel és ízekkel. A tavaszi tekercs épp ilyen – gyorsan elkészíthető, színes és egészséges, ráadásul a család minden tagja imádni fogja. Most egy különleges, ázsiai inspirációjú verziót mutatunk, amiben a ropogós zöldségek kerülnek fókuszba.

A tavaszi tekercs tényleg tavasszal a legjobb. 
  • A tavaszi tekercs gyorsan és egyszerűen elkészíthető tavaszi ételkülönlegesség.
  • Nemcsak könnyen elkészíthető, de egészséges is.
  • Receptünk alapján te is könnyen elkészítheted.

Igazi tavaszi étel: tavaszi tekercs recept

A friss, ropogós zöldségekkel töltött tavaszi tekercs nemcsak látványos, hanem az évszak egyik legfinomabb és legegészségesebb fogása is. A sütés nélküli változat különösen kedvelt: könnyű, ízletes és személyre szabható. A rizspapírba göngyölt zöldségek és üvegtészta kombinációja üde, tavaszi hangulatot ad az ételnek, amely mellé tökéletes egy friss, savanykás mártogatós is.

Hozzávalók (10-12 tekercshez)

  • 10‑12 db rizspapír
  • 40-50 dkg friss, szezonális zöldség (pl. zsenge spárga, sárgarépa, uborka, paprika)
  • 10 dkg üvegtészta (más néven rizstészta)
  • 1 nagy csokor petrezselyem vagy koriander
  • 1 teáskanál rizsecet vagy borecet
  • 2 evőkanál szójaszósz (vagy halszósz ízlés szerint)
  • fél citrom leve
  • Só, bors, cayenne-bors ízlés szerint
  • (ízlés szerint adhatsz hozzá friss bazsalikomot vagy menta leveleket is)
A tavaszi tekercs gyorsan és egyszerűen elkészíthető.
Tavaszi tekercs elkészítése

A tavaszi tekercs elkészítése roppant egyszerű és gyors folyamat. Ebben a receptben sütésre nincs is szükség, így a friss zöldségek tavaszi roppanása is megmarad és üde benyomást kelt fogyasztáskor. Egy igazán jó tavaszi tekercshez használj sárgarépát, uborkát, paprikát és az egyik legfontosabbat, spárgát. 

  1. Zöldségek előkészítése: a zöldségeket alaposan mosd meg és szeleteld vékony csíkokra. A spárgát sóval, cukorral és citromlével ízesített forró vízben 4‑5 perc alatt roppanósra főzheted, majd jeges vízbe mártva hűtsd gyorsan le.
  2. Üvegtészta előkészítése: az üvegtésztát meleg vízbe áztatva puhítsd meg (kb. 10 perc), majd szűrd le és hagyd kihűlni.
  3. Ízesítés: egy tálban keverd össze a zöldségeket és a kihűlt üvegtésztát, locsold meg szójaszósszal, rizsecettel (vagy borecettel), citromlével és ízesítsd sóval, borssal, valamint egy csipet cayenne-borssal, add hozzá a bazsalikomot. 
  4. Rizspapír előkészítése: egy nagy, lapos tálba tegyél meleg vizet. Egy rizspapírt 5-10 másodpercig márts vízbe, amíg megpuhul, majd óvatosan helyezd tiszta konyharuhára.
  5. Töltés és tekercselés: a megpuhult rizspapír közepére tegyél egy adag zöldséges keveréket, majd hajtsd be a két oldalt és szorosan tekerd fel. Ismételd a többi lappal is.

Tálalási tippek

A friss tavaszi tekercseket frissen tálald, és kínálj mellé mártogatóként szójaszószt, citromos‑ecetes dipet vagy akár egy enyhén csípős mogyorós szójamártást is. Félbevágva is mutatósak, így ideálisak vendégvárónak vagy egészséges előételnek. A friss és színes zöldségek nemcsak szemet gyönyörködtetők, hanem tele vannak tápanyagokkal is, így ez az étel egy könnyű, mégis tartalmas tavaszi fogás lehet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu