Az évszak sztárja a zöldséges tavaszi tekercs

Ahogy beköszönt a tavasz, egyre többen keresik az üde, könnyű, mégis látványos fogásokat, amelyek tele vannak friss zöldségekkel és ízekkel. A tavaszi tekercs épp ilyen – gyorsan elkészíthető, színes és egészséges, ráadásul a család minden tagja imádni fogja. Most egy különleges, ázsiai inspirációjú verziót mutatunk, amiben a ropogós zöldségek kerülnek fókuszba.

A tavaszi tekercs tényleg tavasszal a legjobb.

A tavaszi tekercs gyorsan és egyszerűen elkészíthető tavaszi ételkülönlegesség.

Nemcsak könnyen elkészíthető, de egészséges is.

Receptünk alapján te is könnyen elkészítheted.

Igazi tavaszi étel: tavaszi tekercs recept

A friss, ropogós zöldségekkel töltött tavaszi tekercs nemcsak látványos, hanem az évszak egyik legfinomabb és legegészségesebb fogása is. A sütés nélküli változat különösen kedvelt: könnyű, ízletes és személyre szabható. A rizspapírba göngyölt zöldségek és üvegtészta kombinációja üde, tavaszi hangulatot ad az ételnek, amely mellé tökéletes egy friss, savanykás mártogatós is.

Hozzávalók (10-12 tekercshez)

10‑12 db rizspapír

40-50 dkg friss, szezonális zöldség (pl. zsenge spárga, sárgarépa, uborka, paprika)

10 dkg üvegtészta (más néven rizstészta)

1 nagy csokor petrezselyem vagy koriander

1 teáskanál rizsecet vagy borecet

2 evőkanál szójaszósz (vagy halszósz ízlés szerint)

fél citrom leve

Só, bors, cayenne-bors ízlés szerint

(ízlés szerint adhatsz hozzá friss bazsalikomot vagy menta leveleket is)

A tavaszi tekercs gyorsan és egyszerűen elkészíthető.

Tavaszi tekercs elkészítése

A tavaszi tekercs elkészítése roppant egyszerű és gyors folyamat. Ebben a receptben sütésre nincs is szükség, így a friss zöldségek tavaszi roppanása is megmarad és üde benyomást kelt fogyasztáskor. Egy igazán jó tavaszi tekercshez használj sárgarépát, uborkát, paprikát és az egyik legfontosabbat, spárgát.

Zöldségek előkészítése: a zöldségeket alaposan mosd meg és szeleteld vékony csíkokra. A spárgát sóval, cukorral és citromlével ízesített forró vízben 4‑5 perc alatt roppanósra főzheted, majd jeges vízbe mártva hűtsd gyorsan le. Üvegtészta előkészítése: az üvegtésztát meleg vízbe áztatva puhítsd meg (kb. 10 perc), majd szűrd le és hagyd kihűlni. Ízesítés: egy tálban keverd össze a zöldségeket és a kihűlt üvegtésztát, locsold meg szójaszósszal, rizsecettel (vagy borecettel), citromlével és ízesítsd sóval, borssal, valamint egy csipet cayenne-borssal, add hozzá a bazsalikomot. Rizspapír előkészítése: egy nagy, lapos tálba tegyél meleg vizet. Egy rizspapírt 5-10 másodpercig márts vízbe, amíg megpuhul, majd óvatosan helyezd tiszta konyharuhára. Töltés és tekercselés: a megpuhult rizspapír közepére tegyél egy adag zöldséges keveréket, majd hajtsd be a két oldalt és szorosan tekerd fel. Ismételd a többi lappal is.

Tálalási tippek

A friss tavaszi tekercseket frissen tálald, és kínálj mellé mártogatóként szójaszószt, citromos‑ecetes dipet vagy akár egy enyhén csípős mogyorós szójamártást is. Félbevágva is mutatósak, így ideálisak vendégvárónak vagy egészséges előételnek. A friss és színes zöldségek nemcsak szemet gyönyörködtetők, hanem tele vannak tápanyagokkal is, így ez az étel egy könnyű, mégis tartalmas tavaszi fogás lehet.