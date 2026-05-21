A legyek azonnal eltűnnek az otthonodból, ha ezt a házi trükköt beveted

A meleg időben nincs is jobb, mint kinyitni az ablakot, hogy bejöjjön egy kis lágy szellő. Viszont a friss levegővel együtt a legyek is imádnak meghívó nélkül betolakodni az otthonunkba. Most megtaláltuk a legtutibb módszert legyek ellen!

Vegyszermentes megoldást keresel? Akkor jó helyen jársz! Ha ezeket a természetes összetevőkből álló, vegyszermentes légyriasztókat kipróbálod, akkor nyugodtan kitárhatod az ablakod a melegben is – a legyek be sem fogják tenni a lábukat az otthonodba! Mutatjuk a két legjobb házi riasztót legyek ellen.

A citrom a szegfűszeggel párosítva igazán jó módszer legyek ellen.
Mit lehet tenni legyek ellen otthon?

  • A szellőztetés során a friss levegővel együtt sajnos 1-2 legyet is beengedünk nyáron.
  • Ha nem akarod feladni a szellőztetést, de ki nem állhatod a legyeket, akkor házilag is lehet készíteni légyriasztót.
  • A két legtutibb megoldás egy citromos-szegfűszeges légyriasztó bomba és egy házi borsmenta spray.

Hogyan szabaduljunk meg a legyektől?

Ki nem állhatod, hogy amint kinyitottad az ablakod vagy ajtód, egyből jön a zümmögés is vele együtt? Az óriás legyeket pedig hiába hajkurásszuk konyharuhával, őket szinte semmi sem zavarja. Legalábbis eddig ezt hittük! Ha te sem szeretnéd büdös, vegyszeres spray-kkel telefújkálni az otthonod, akkor most hátradőlhetsz – itt a két legtutibb légyriasztó házilag! És ezektől csak finom illatokban fog pompázni az otthonod!

Citrom + szegfűszeg = légyriasztó bomba

Vágj félbe egy citromot és szúrj bele 10-15 szegfűszeget. Helyezd ezt a kis tányérokba vagy tojástartóba, és tedd ki az ablakpárkányodra vagy az ajtó közelébe. A citrom és a szegfűszeg együttes illata olyan erős, hogy a legyek inkább elkerülik a körülötte lévő területet.

Ne feledd, ezt 3-5 naponta cserélni kell, amikor kiszáradt a citrom. Ha a szabadban akarsz étkezni, akkor gyújtsd meg a szegfűszegeket, hogy parázsoljanak. Így még hatékonyabb védelmet kapsz a legyek ellen.

Borsmenta spray házilag

Keverj össze 1 dl vizet, 1 dl ecetet, néhány csepp borsmenta-olajat, és egy csepp mosogatószert egy permetezőbe. Fújj belőle az ajtókeretre és az ablakpárkányodra – és a legyeknek hűlt helyük lesz.

Fontos, hogy ezzel a spray-vel vigyáznod kell! Ha van kutyád vagy macskád, akkor kerüld körülöttük a borsmenta-olajat, mert rájuk nézve mérgező lehet.

