Kálloy Molnár Péter özvegye megtörte a csendet: „Ha becsukom az ajtót, nyilván nem vagyok jól...”

Tavaly decemberben az egész országot sokkolta, hogy elhunyt Kálloy Molnár Péter. A népszerű színész rövid, súlyos betegség után halt meg, távozása pedig nemcsak a közönséget, hanem kollégáit és szeretteit is mélyen megrendítette. Özvegye, Lestár Ágnes most őszintén beszélt arról, hogyan próbálja feldolgozni a veszteséget.

Kálloy Molnár Péter özvegye még mindig nehezen viseli férje hiányát.

Kálloy Molnár Péter özvegye őszintén beszélt a gyász fájdalmáról

A gyászoló feleség a TV2 Mokka című műsorában mesélt arról, hogy a mindennapokban igyekszik helytállni, de az otthon csendjében még mindig nagyon nehéz számára a hiány.

„Nagyon furcsa kettősség ez. Amikor az ember benne van a világban, teszi a dolgát, akkor jól van. De amikor becsukódik az ajtó otthon, akkor nyilván nem vagyok jól. Olyankor hirtelen hárman maradunk négy helyett” – fogalmazott meghatottan.

Lestár Ágnes ugyanakkor arról is beszélt, hogy rengeteg támogatást kapott az elmúlt hónapokban. Elmondása szerint barátok, kollégák és rajongók is mellette álltak a legnehezebb időszakban

Júniusban adják át először a Kálloy Molnár Péter-díjat

Külön kiemelte Venyige Péter segítségét, aki aktívan részt vett egy, a színész emlékét őrző alapítvány létrehozásában.

Az özvegy szerint az új szervezet célja kettős: egyrészt szeretnék méltó módon megőrizni Kálloy Molnár Péter emlékét, másrészt támogatni és elismerni azokat a művészeket, akik hasonló szellemiséget képviselnek a pályán.

A beszélgetés során az is kiderült, hogy június 2-án adják át először a Kálloy Molnár Péter-díjat két színésznek. Az est programjában egy teljes S. Ö. R. előadás is helyet kap, emellett Activity-játék is várja majd a vendégeket. A rendezvény egyik legfontosabb pillanata pedig az alapítvány hivatalos bemutatkozása és az első díjátadó lesz.

Kálloy Molnár Péter halála az egész országot sokkolta

Úgy tudni, a népszerű színész hasnyálmirigyrákban halt meg. Kálloy Molnár Péter tragédiája nemcsak a rajongókat, hanem az egész szakmát is mélyen megrendítette. Kollégái és barátai sorra búcsúztak tőle, sokan pedig kiemelték különleges humorát, utánozhatatlan személyiségét és azt a szeretetet, amellyel a közönség felé fordult egész pályafutása során.