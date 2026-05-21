Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 21., csütörtök Konstantin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
gyász

Kálloy Molnár Péter özvegye megtörte a csendet: „Ha becsukom az ajtót, nyilván nem vagyok jól...”

gyász Kálloy Molnár Péter Kálloy Molnár Péter özvegye
Rideg Léna
2026.05.21.
Lestár Ágnes hónapokkal a színész halála után is nehezen beszél a veszteségről. Kálloy Molnár Péter özvegye most őszintén mesélt arról, hogyan próbálja feldolgozni a gyászt, és arról is, miként szeretnék tovább őrizni a népszerű színész emlékét.

Tavaly decemberben az egész országot sokkolta, hogy elhunyt Kálloy Molnár Péter. A népszerű színész rövid, súlyos betegség után halt meg, távozása pedig nemcsak a közönséget, hanem kollégáit és szeretteit is mélyen megrendítette. Özvegye, Lestár Ágnes most őszintén beszélt arról, hogyan próbálja feldolgozni a veszteséget.

Kálloy Molnár Péter özvegye még mindig nehezen viseli férje hiányát.
Kálloy Molnár Péter özvegye még mindig nehezen viseli férje hiányát.

Kálloy Molnár Péter özvegye őszintén beszélt a gyász fájdalmáról

A gyászoló feleség a TV2 Mokka című műsorában mesélt arról, hogy a mindennapokban igyekszik helytállni, de az otthon csendjében még mindig nagyon nehéz számára a hiány.

„Nagyon furcsa kettősség ez. Amikor az ember benne van a világban, teszi a dolgát, akkor jól van. De amikor becsukódik az ajtó otthon, akkor nyilván nem vagyok jól. Olyankor hirtelen hárman maradunk négy helyett” – fogalmazott meghatottan.

Lestár Ágnes ugyanakkor arról is beszélt, hogy rengeteg támogatást kapott az elmúlt hónapokban. Elmondása szerint barátok, kollégák és rajongók is mellette álltak a legnehezebb időszakban

Júniusban adják át először a Kálloy Molnár Péter-díjat

Külön kiemelte Venyige Péter segítségét, aki aktívan részt vett egy, a színész emlékét őrző alapítvány létrehozásában. 

Az özvegy szerint az új szervezet célja kettős: egyrészt szeretnék méltó módon megőrizni Kálloy Molnár Péter emlékét, másrészt támogatni és elismerni azokat a művészeket, akik hasonló szellemiséget képviselnek a pályán.

A beszélgetés során az is kiderült, hogy június 2-án adják át először a Kálloy Molnár Péter-díjat két színésznek. Az est programjában egy teljes S. Ö. R. előadás is helyet kap, emellett Activity-játék is várja majd a vendégeket. A rendezvény egyik legfontosabb pillanata pedig az alapítvány hivatalos bemutatkozása és az első díjátadó lesz.

Kálloy Molnár Péter halála az egész országot sokkolta

Úgy tudni, a népszerű színész hasnyálmirigyrákban halt meg. Kálloy Molnár Péter tragédiája nemcsak a rajongókat, hanem az egész szakmát is mélyen megrendítette. Kollégái és barátai sorra búcsúztak tőle, sokan pedig kiemelték különleges humorát, utánozhatatlan személyiségét és azt a szeretetet, amellyel a közönség felé fordult egész pályafutása során.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Két éve tudják a kollégák, hogy Scherer Péter beteg: „Voltak riasztó tünetek..."

Scherer Péter halála a közönséget és a pályatársakat is mélyen megrázta. A Jászai Mari-díjas színművész 64 éves korában, hosszú, méltósággal viselt betegség után hunyt el. Simon Kornél számára különösen fájdalmas a veszteség, hiszen másfél évtizeden át játszott együtt Pepével a Pletykafészek című előadásban.

Jó utat, 'Apa'!” – Így búcsúztak lányai Scherer Pétertől

Scherer Pétertől azok a fiatal színésznők is elbúcsúztak, akik az Apatigrisben a gyermekeit alakították. A sorozat nézői Labanc Péterként is szerették a soksoldalú színészt: gondoskodó, sokszor aggódó, de nagyon szerethető édesapát alakított, aki három lánya életét próbálta a maga módján egyben tartani.

„Nagyon hálás vagyok, hogy még mindig megölelhetem őt” – Bruce Willis lánya megszólalt apja állapotáról

Rumer Willis őszintén mesélt arról, hogyan változtatta meg édesapját a frontotemporális demencia. A színésznő megható szavakkal beszélt a család nehéz időszakáról, és arról is, miben változott meg Bruce Willis a betegsége óta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu