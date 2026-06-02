Mérgezést kaphatsz az ehető gombától is, ha így fogyasztod – Szinte senki nem tudja

Sokan úgy gondolják, hogy csak a mérgező fajok jelentenek veszélyt, pedig az ehető gomba is okozhat kellemetlen tüneteket. A nem megfelelő tárolás, a túl hosszú hűtés vagy a romlás miatt akár súlyos emésztőrendszeri panaszok is jelentkezhetnek.

Meddig marad biztonságosan fogyasztható a gomba a hűtőben?

A gomba az egyik legegészségesebb alapanyag a konyhában: kalóriaszegény, mégis laktató, ráadásul értékes vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. A legtöbben azonban csak arra figyelnek, hogy ne kerüljön mérgező fajta a tányérra, pedig a szakemberek szerint az ehető gombák is okozhatnak komoly rosszullétet, ha nem megfelelően tároljuk vagy készítjük el őket.

Meddig ehető a gomba?

A gomba rendkívül gyorsan romló élelmiszer. A magas víz- és fehérjetartalma miatt ideális táptalaj a baktériumok számára, ezért a tisztítására és tárolására különösen oda kell figyelni.

A nyers gomba hűtőszekrényben általában 3-5 napig tartható biztonságosan, bár egyes friss, egész példányok akár egy hétig is megőrizhetik minőségüket.

A szakértők szerint azonban nem érdemes sokáig várni a felhasználásával. A már elkészített gombás fogások esetében még szigorúbb a szabály.

A megfőzött gombaételt 48 órán túl még hűtőben tárolva sem szabad fogyasztani.

A maradékot mindig minél hamarabb le kell hűteni, és azonnal hűtőszekrénybe kell tenni.

Hogyan lehet gombamérgezést kapni ehető gombától?

Sokan azt gondolják, hogy gombamérgezést kizárólag mérgező fajok okozhatnak. Ez azonban nem igaz.

A nem mérgező gombák is megbetegíthetnek, ha megromlanak.

A bennük elszaporodó baktériumok és egyéb kórokozók hányingert, hányást, hasmenést, hasi görcsöket és rossz közérzetet válthatnak ki. A tünetek sokszor nagyon hasonlítanak a klasszikus gombamérgezéshez, pedig valójában élelmiszer-eredetű fertőzés vagy romlás áll a háttérben. Különösen veszélyes, ha a főtt gombás étel hosszabb ideig szobahőmérsékleten áll. Ilyenkor a kórokozók gyorsan elszaporodhatnak benne, és a későbbi újramelegítés sem feltétlenül jelent megoldást.