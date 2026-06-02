Mérgezést kaphatsz az ehető gombától is, ha így fogyasztod – Szinte senki nem tudja

Tóth Hédi
2026.06.02.
Nem csak a mérgező fajoktól lehet rosszul lenni. A gomba helytelen tárolása is komoly gyomorpanaszokat okozhat.
 
Sokan úgy gondolják, hogy csak a mérgező fajok jelentenek veszélyt, pedig az ehető gomba is okozhat kellemetlen tüneteket. A nem megfelelő tárolás, a túl hosszú hűtés vagy a romlás miatt akár súlyos emésztőrendszeri panaszok is jelentkezhetnek.

A gomba gyorsan romlik, ezért a tárolására különösen figyelni kell.
  • Az ehető gomba is okozhat rosszullétet, ha megromlik.
  • A főtt gombás ételt 48 órán túl nem ajánlott fogyasztani.
  • A nyálkás, kellemetlen szagú gomba már nem biztonságos.

Meddig marad biztonságosan fogyasztható a gomba a hűtőben?

A gomba az egyik legegészségesebb alapanyag a konyhában: kalóriaszegény, mégis laktató, ráadásul értékes vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. A legtöbben azonban csak arra figyelnek, hogy ne kerüljön mérgező fajta a tányérra, pedig a szakemberek szerint az ehető gombák is okozhatnak komoly rosszullétet, ha nem megfelelően tároljuk vagy készítjük el őket.

Meddig ehető a gomba?

A gomba rendkívül gyorsan romló élelmiszer. A magas víz- és fehérjetartalma miatt ideális táptalaj a baktériumok számára, ezért a tisztítására és tárolására különösen oda kell figyelni.

A nyers gomba hűtőszekrényben általában 3-5 napig tartható biztonságosan, bár egyes friss, egész példányok akár egy hétig is megőrizhetik minőségüket. 

A szakértők szerint azonban nem érdemes sokáig várni a felhasználásával. A már elkészített gombás fogások esetében még szigorúbb a szabály. 

A megfőzött gombaételt 48 órán túl még hűtőben tárolva sem szabad fogyasztani. 

A maradékot mindig minél hamarabb le kell hűteni, és azonnal hűtőszekrénybe kell tenni.

Hogyan lehet gombamérgezést kapni ehető gombától?

Sokan azt gondolják, hogy gombamérgezést kizárólag mérgező fajok okozhatnak. Ez azonban nem igaz.

A nem mérgező gombák is megbetegíthetnek, ha megromlanak. 

A bennük elszaporodó baktériumok és egyéb kórokozók hányingert, hányást, hasmenést, hasi görcsöket és rossz közérzetet válthatnak ki. A tünetek sokszor nagyon hasonlítanak a klasszikus gombamérgezéshez, pedig valójában élelmiszer-eredetű fertőzés vagy romlás áll a háttérben. Különösen veszélyes, ha a főtt gombás étel hosszabb ideig szobahőmérsékleten áll. Ilyenkor a kórokozók gyorsan elszaporodhatnak benne, és a későbbi újramelegítés sem feltétlenül jelent megoldást.

Erről ismerhető fel a romlott gomba

A nyers gomba több árulkodó jelet is mutat, ha már nem fogyasztható.

Figyelmeztető jel lehet, ha nyálkás vagy ragacsos a felülete, vizenyős tapintású, elsötétedik vagy barnás-szürkés színűvé válik, kellemetlen, savanykás szaga lesz.

Ha ezek közül bármelyiket tapasztalod, a gombát inkább ne használd fel.

Lefagyasztható a gomba?

Igen, de nem mindegy, hogyan. A szakértők szerint a legjobb eredményt akkor kapjuk, ha a gombát fagyasztás előtt előfőzzük, blansírozzuk vagy röviden megpároljuk. Így akár 6-12 hónapig is megőrizheti minőségét a mélyhűtőben. A már elkészült gombás ételek fagyasztását viszont több szakember sem ajánlja, mivel kiolvasztás után jelentősen romolhat az állaguk és az ízük.

A legfontosabb szabály tehát egyszerű: a gombát mindig frissen érdemes felhasználni. Nemcsak arra kell figyelni, hogy ehető fajtát válasszunk, hanem arra is, hogy megfelelően tároljuk, és időben elfogyasszuk. Egy teljesen ártalmatlan gomba is komoly gyomorpanaszokat okozhat, ha túl sokáig vár a hűtőben.

