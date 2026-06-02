Ez a dúsan virágzó és erős levendula titka: mindössze egyetlen lépést kell megtenned

Shutterstock - Antonio Guillem
Klusovszki Kíra
2026.06.02.
Széles körben ismerik, és szeretik ezt a lila nyárias növényt, ami amellett, hogy kevés törődést igényel, számtalan nyugtató hatással bír a szervezetünkre. A levendula gondozásához azonban elengedhetetlen egy egyszerű feladat elvégzése, aminek köszönhetően évről évre virágba borulhat.
Nyakunkon a levendulaszezon, ez a lenyűgöző növény ugyanis a nyár beköszöntével máris virágzásba borul. Ha a te kertedben is van ebből a csodás virágból, és még nem kezdtél bele a gondozásába, vagy éppen most szeretnéd beültetni a legelső töveket, akkor jól figyelj! Létezik ugyanis egy kulcsfontosságú feladat, amelyet mindenképpen meg kell tenned ahhoz, hogy a növényeid túléljék a nagy nyári meleget. 

A levendula virágából készült illóolaj, és fürdősó.
A levendula virága számtalan formában hasznosítható, a legelterjedtebb formája azonban a nyugtató illóolaj, ami bizonyítottan képes csökkenteni a stresszt, nem mellesleg hatékonyan támogtatja a pihentető alvást is.
  • A levendula számtalan módon felhasználható, így az egyik legnépszerűbb növény az emberek körében. 
  • Ha a te kertedben is virágzik, gondozását érdemes már a nyári hónapok elején elkezdened. 
  • Annak ellenére, hogy egy szárazságtűrő növény, érdemes odafigyelni az öntözésére. 
  • Mutatjuk, hogyan locsolhatod a leghatékonyabban! 

A levendula kevés törődést igényel 

A levendulát számtalan ember imádja világszerte, hiszen a lenyűgöző látványa mellett rengeteg területen hasznosítható. 

Virágából elalvást segítő ágypermeteket, illatpárnákat és prémium illóolajokat is készítenek, mivel jellegzetes aromája bizonyítottan nyugtató hatással bír a szervezetünkre.

A hobbikertészek körében a számtalan felhasználási módja mellett azért is hatalmas kedvenc, mert szinte lehetetlen elpusztítani, hiszen kiválóan bírja a tűző napot, a tartós szárazságot és a szegényes talajt is egyaránt. A minimális gondoskodást, amit igényel pedig évről évre egyre dúsabb virágzással hálálja meg, ám a tökéletes, gömbölyű forma megőrzéséhez elengedhetetlen a rendszeres otthoni metszése is, ugyanis ezzel az odafigyeléssel előzhető meg a növény elfásodása és az ágak alsó részének felkopaszodása.

Az éves gondozást már március végén vagy április elején érdemes megkezdeni a zöld részek kétharmados visszavágásával, majd július környékén, közvetlenül a virágzás után érdemes a szárakat újra a levelekig lecsupaszítani.

A levendula gondozása: egy fontos feladatot érdemes elvégezni

A rendszeres metszés mellett a megfelelő öntözés a másik olyan kulcsfontosságú feladat, amelyet a növény egészsége érdekében el kell végezned.

Bár a mediterrán származású levendula híres a szárazságtűréséről, az a hit, hogy egyáltalán nem kell locsolni, súlyos tévedés, így ha ezt az elvet követed, idejekorán elköszönhetsz az illatos lila virágtól.

Az idén tavasszal szabadföldbe ültetett töveknél például az első nyár a legfontosabb, a gyökérzet fejlődéséhez ugyanis hetente egyszer vagy kétszer locsolni kell őket. Az idősebb, kerti példányoknak viszont csak a tartós kánikulában van szükségük erre az extra gondoskodásra, ekkor viszont elég kéthetente egyszer, de alaposan megöntözni őket. Míg a kerti levendulák rendkívül jól tűrik a szárazságot, úgy a cserépben nevelt változatok sokkal érzékenyebbek, hiszen a kevés föld miatt gyorsan elvesztik nedvességüket, így náluk elengedhetetlen a heti rendszeres ellenőrzés, amikor is ujjunkkal a talajába nyúlva felmérhetjük igényli-e a gyakrabb öntözést. 

Legyen szó bármelyik típusáról, a locsolást mindig a kora reggeli órákra érdemes időzíteni, a vizet pedig közvetlenül a növény tövére érdemes irányítani, ugyanis ha a virágok és leveleik szárazak maradnak, a felesleges nedvesség gyorsan elpárolog róla, így meggátolhatjuk a levelek elsárgulását és a veszélyes gombás virágbetegségek elszaporodását.

