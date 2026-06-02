Titokban Budapestre érkezett a világ első számú akciósztárja: a kedvenc helyein te is összefuthatsz vele!

Hatalmas titkok övezik a készülő Kelly's című film előkészületeit. Az MGM Studios akció-vígjátéka a hírek szerint az Amazon Prime streaming-platformjára készül, azonban egyelőre kevés hivatalos információ érhető el a filmről. A Reddit-felhasználók és a jól értesült filmes bennfentesek szerint azonban két dolog biztos: az egyik, hogy várhatóan májusban kezdenek forgatni Budapesten, a másik pedig, hogy a film egyik főszereplője Arnold Schwarzenegger lesz.

Arnold Schwarzenegger Budapesten tartózkodik: inkognitóban utazott Magyarországra

Arnold Schwarzenegger mostani budapesti látogatása más, mint az eddigiek

Arnold Schwarzenegger magyarországi látogatásai mindig nagy sajtóvisszhangot kaptak, most azonban más a helyzet: a stúdió álllítólag a lehető legtöbb részletet titokban akarja tartani, így valószínűleg az akciófilm-sztár sem posztolhat Budapestről. Schwarzi korábban gyakran megjelent egy budai konditeremben, és többször biciklizett az Andrássy úton. Ezekről a helyszínekről szívesen osztott meg képeket is.

A Magyar Nemzet információ szerint most is Budán látták akciósztárt, amint két testőrével kerékpározott a Váralagút környékén. A Redditen is jelezték már többen, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is látták Schwarzeneggert, úgy tudni, a hétvégén érkezett a magyar fővárosba. A következő hetekben érdemes lesz nyitott szemmel sétálni Budapest utcáin, lehet, hogy véletlenül összefuthatunk Mr. Olimpiával.

