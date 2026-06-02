Cristiano Ronaldo ritka fotót posztolt: megmutatta, mennyit nőttek a gyerekei

A sportoló legidősebb fia, Cristiano Jr. 2010-ben született, béranya hozta világra. A fiú ma már kamasz, a friss családi képen jól látszik, mennyit nőtt az elmúlt években, már kicsit magasabb, mint az édesapja. Cristiano Ronaldo ikergyermekei, Eva és Matteo 2017-ben jöttek világra, szintén béranya segítségével. Ugyanebben az évben született meg Georgina Rodríguezzel közös első gyermekük, Alana Martina, majd 2022-ben Bella Esmeralda érkezésével bővült tovább a család.

Cristiano Ronaldo gyerekei már ilyen nagyok

Forrás: Instagram

Cristiano Ronaldo családja mindenhova elkíséri a focistát

Cristiano Ronaldóra sűrű időszak vár. Nemrég ért véget a szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokság, amelyet Ronaldo csapata meg is nyert, hamarosan pedig az idei labdarúgó-világbajnokság kerül a középpontba. A sportoló azonban a rengeteg feladat mellett is igyekszik sok időt tölteni a szeretteivel.

„Örülök, hogy most újra itthon lehetek a családdal!” – írta Cristiano Ronaldo a bejegyzéséhez.

Ronaldo néhány nappal korábban is megosztott egy családi pillanatot, miután csapatával megnyerte a bajnokságot. Azon a képen a legidősebb fia nem szerepelt, a négy kisebb gyermek viszont hatalmas mosollyal, apjuk mezében ünnepelte a győzelmet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: