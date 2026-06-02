Hatalmas királyi esküvő közeleg: Vilmos herceg és Katalin hercegné is a vendégek között lehetnek

Már csak néhány nap van hátra Peter Phillips és Harriet Sperling esküvőjéig, a brit királyi család rajongói pedig egyre több részletet tudhatnak meg a közelgő ceremóniáról. Anna hercegnő fia és menyasszonya június 6-án mondja ki a boldogító igent egy szűk körű szertartáson.
- Peter Phillips és Harriet Sperling június 6-án házasodnak össze.
- A szertartást az angliai Kemble település templomában tartják.
- A fogadásnak Anna hercegnő gatcombe parki birtoka ad otthont.
- Vilmos herceg és Katalin hercegné is a vendégek között lehet.
- Az esküvőt egy királyi és sztáresküvőkön is dolgozó cég szervezi.
- Harriet Sperlinget már most a királyi család új stílusikonjaként emlegetik.
Esüvőre készül a brit királyi család: kiszivárogtak a részletek Peter Phillips esküvőjéről
Peter Phillips és menyasszonya 2024 tavaszán kezdett randizni, eljegyzésüket pedig 2025 augusztusában jelentették be. Az esküvőt az angliai Kemble település All Saints-templomában tartják, a fogadásnak pedig Anna hercegnő gatcombe parki birtoka ad otthont.
A vendégek között várhatóan több magas rangú királyi családtag is megjelenik, köztük Vilmos herceg és Katalin hercegné.
A szervezésre Peter Phillips egy olyan luxuseseményekre specializálódott céget kért fel, amely már több királyi és sztáresküvőn is dolgozott. A Bentley’s Entertainments korábban részt vett David és Victoria Beckham 1999-es esküvőjének lebonyolításában, valamint Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank 2018-as menyegzőjének megszervezésében is.
Szűk körben mondják ki a boldogító igent
A cég Peter Phillips számára sem ismeretlen: 2008-ban az első esküvőjét is ők szervezték meg, amikor Autumn Kellyvel házasodott össze. Sőt, a vállalat közreműködött Phillips 21. születésnapi ünnepségének megszervezésében is, amelyet a windsori kastélyban tartottak. A cég alapítóját családi szálak is a brit királyi családhoz kötik: Peregrine Armstrong-Jones féltestvére volt Antony Armstrong-Jonesnak, Margit hercegnő néhai férjének.
Az esküvő azonban több szempontból is eltér majd Peter Phillips első házasságkötésétől. Míg 2008-ban az ifjú pár eladta az esküvői fotók publikálási jogait a Hello! magazinnak, bennfentesek szerint ezúttal szó sem lehet hasonló megállapodásról.
„Peter és Harriet esküvője meghitt esemény lesz, amelyen csak a legközelebbi családtagok és barátok vesznek részt. A Cotswolds vidéke mindkettőjük számára különösen fontos helyszín, hiszen itt nőttek fel” – mondta a pár egyik ismerőse.
Harriet Sperlinget a királyi család körei láthatóan gyorsan befogadták. Darren Stanton testbeszédszakértő szerint a pár kapcsolata rendkívül harmonikus. „Semmilyen idegesség nem látszik rajtuk. Természetesen mutatják ki az érzelmeiket a nyilvánosság előtt, és egyértelműen jól illenek egymáshoz” – fogalmazott.
A gyermekápolóként dolgozó Harriet Sperling időközben a brit sajtó egyik új stílusikonjává vált. A divatszakértők szerint a menyasszony akár szakíthat is a hagyományos királyi esküvői szabályokkal. „Egy második házasság vagy egy későbbi életkorban kötött esküvő gyakran nagyobb önbizalommal jár. Az ember pontosabban tudja, mi áll jól neki, és sokkal kevésbé érzi kötelességének a régi szabályok követését” – mondta Victoria Genevieve stylist.
A szakértő szerint 2026-ban a divatot már nem az életkor, hanem az önbizalom határozza meg, így Harriet Sperling valószínűleg olyan ruhát választ majd, amely valóban tükrözi saját személyiségét.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: