Hatalmas királyi esküvő közeleg: Vilmos herceg és Katalin hercegné is a vendégek között lehetnek

Már csak néhány nap van hátra Peter Phillips és Harriet Sperling esküvőjéig, a brit királyi család rajongói pedig egyre több részletet tudhatnak meg a közelgő ceremóniáról. Anna hercegnő fia és menyasszonya június 6-án mondja ki a boldogító igent egy szűk körű szertartáson.

Így készül a brit királyi család Peter Phillips esküvőjére

Peter Phillips és Harriet Sperling június 6-án házasodnak össze.

A szertartást az angliai Kemble település templomában tartják.

A fogadásnak Anna hercegnő gatcombe parki birtoka ad otthont.

Vilmos herceg és Katalin hercegné is a vendégek között lehet.

Az esküvőt egy királyi és sztáresküvőkön is dolgozó cég szervezi.

Harriet Sperlinget már most a királyi család új stílusikonjaként emlegetik.

Peter Phillips és menyasszonya 2024 tavaszán kezdett randizni, eljegyzésüket pedig 2025 augusztusában jelentették be. Az esküvőt az angliai Kemble település All Saints-templomában tartják, a fogadásnak pedig Anna hercegnő gatcombe parki birtoka ad otthont.

A vendégek között várhatóan több magas rangú királyi családtag is megjelenik, köztük Vilmos herceg és Katalin hercegné.

A szervezésre Peter Phillips egy olyan luxuseseményekre specializálódott céget kért fel, amely már több királyi és sztáresküvőn is dolgozott. A Bentley’s Entertainments korábban részt vett David és Victoria Beckham 1999-es esküvőjének lebonyolításában, valamint Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank 2018-as menyegzőjének megszervezésében is.

Szűk körben mondják ki a boldogító igent

A cég Peter Phillips számára sem ismeretlen: 2008-ban az első esküvőjét is ők szervezték meg, amikor Autumn Kellyvel házasodott össze. Sőt, a vállalat közreműködött Phillips 21. születésnapi ünnepségének megszervezésében is, amelyet a windsori kastélyban tartottak. A cég alapítóját családi szálak is a brit királyi családhoz kötik: Peregrine Armstrong-Jones féltestvére volt Antony Armstrong-Jonesnak, Margit hercegnő néhai férjének.

Az esküvő azonban több szempontból is eltér majd Peter Phillips első házasságkötésétől. Míg 2008-ban az ifjú pár eladta az esküvői fotók publikálási jogait a Hello! magazinnak, bennfentesek szerint ezúttal szó sem lehet hasonló megállapodásról.