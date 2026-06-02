Fontos hírt közölt a palota Katalin hercegnéről: Károly király is érintett az ügyben

Horváth Angéla
2026.06.02.
A Kensington-palota friss közléménye Katalin hercegnével és Károly királlyal kapcsolatos. Az ügynek különös jelentősége van az elmúlt hónapok eseményeit figyelebe véve.

A Kensington-palota megerősítette: Katalin hercegné ma este Károly király és Kamilla királyné oldalán vesz részt a Cancer Research UK 125. évfordulójára rendezett fogadáson. Az eseményt a londoni St. James-palotában tartják, és a brit rákkutatás egyik legfontosabb jótékonysági szervezetének munkája előtt tisztelegnek vele.

Katalin hercegné és Károly király is részt vesz a Cancer Research UK fogadásán
Katalin hercegné és apósa is rákkal küzd

A rendezvény különösen fontos a királyi család számára. Katalin hercegnénél 2024 elején, egy nagy hasi műtétet követően diagnosztizáltak rákot, amelynek pontos típusát máig nem hozták nyilvánosságra. A walesi hercegné ezt követően hat hónapos kemoterápiás kezelésen esett át, majd 2025 januárjában bejelentette, hogy remisszióban van. Azóta visszatért királyi feladataihoz, sőt a múlt hónapban már az első külföldi útján is részt vett.

Károly királynál is nagyjából ugyanebben az időszakban állapítottak meg daganatos betegséget. Az Express szerint az uralkodó folyamatos kezelés alatt áll, ám ennek ellenére ellátja hivatalos feladatait, jó állapotban van. A ma esti eseményen ő lesz a házigazda, mint a Cancer Research UK védnöke.

A fogadás célja, hogy bemutassa a szervezet elmúlt évtizedekben elért eredményeit, valamint felhívja a figyelmet azokra a kutatókra, orvosokra, önkéntesekre, akik a rákos betegségek megelőzéséért, korai felismeréséért és kezelésén dolgoznak. A St. James-palotában látványos installációk és vizuális elemek segítségével mutatják be, hogyan alakította át a technológiai fejlődés a rákkutatást. A szervezet munkájának is köszönhető, hogy az Egyesült Királyságban az elmúlt 50 évben megduplázódott a daganatos betegségek túlélési aránya. A cikk szerint ma az Egyesült Királyságban a gyógyszeres kezelésben részesülő betegek 80 százaléka olyan készítményt kap, amelyet a Cancer Research UK fejlesztett ki, vagy amelynek fejlesztésében a szervezet is részt vett.

