Stewart McCLean halála: újabb részletek derültek ki a Virgin River sztárjának meggyilkolásáról

Szívszorító részletek derültek ki Stewart McClean haláláról. Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a Virgin River színészét néhány nappal az eltűnése után holtan találták, a hatóságok pedig gyilkosság miatt nyomoznak. A Netflix-sztár halála lesújtotta a rajongókat és a szakma képviselőit.

Meghalt Stewart McClean: a rendőrség gyilkossági nyomozást rendelt el a tragédiával kapcsolatban

Idővonal a Virgin River sztárjának meggyilkolásáról Utoljára a szomszédai látták Stewartot május 15-én este.

Másnap nem jelent meg a forgatáson.

Három nappal később a szerettei jelentették az eltűnését.

Május 20-án gyilkossági nyomozást rendelt el a rendőrség.

Május 22-én holtan találtak a sorozatsztárra. A boncolás eredményét még nem hozta nyilvánosságra a rendőrség, azonban továbbra is gyilkosságként kezelik az ügyet.

Nyilvánosságra kerültek Stewart McClean utolsó üzenetei

Nemrég a menedzsere, Jeff Seymour hozta nyilvánosságra, hogy őt is felkeresték a nyomozók és tőlük tudta meg, hogy ő beszélt utoljára az elhunyttal. Stewart ugyanis május 15-én este még felhívta az ügynökét, és megbeszélték, hogy másnap találkoznak a forgatási helyszínen. Ám a Virgin River sztárja nem jelent meg a munkahelyén, ami rendkívül szokatlan volt tőle.

„Aznap 19 órakor végzett, 4 órás úttal hazavezetett, és letette a kocsiját a felhajtóra. Később bement a lakásba és este még felhívott engem, majd minden elsötétült körülötte. Nem tudjuk, hogy ezután mi történt vele" – árulta el Seymour a Time of Indiának. Hozzátette:

„Amikor nem jelent meg, akkor már tudtam, hogy komoly baj van. A show-bizniszben a műsornak mindig mennie kell. Példa nélküli, hogy ne jelenjen meg egy forgatáson."

A színész ügynöke tanácstalanul áll a történtek előtt és nem érti, hogy ki akarhatott ártani az ügyfelének. Seymour szerint Stewart egy világi jó ember volt, aki mindenkihez kedvesen állt hozzá.

„Azt akarom, hogy találják meg a személyt, aki felelős ezért! Tüntessék el a föld színéről! Nem akarom, hogy egy ilyen ember közöttünk mászkáljon! Tudomásom szerint Stew soha semmit nem tett, amivel feldühített volna valakit. Elég jól ismerem, tudom, hogy jó ember volt. Azt bírom csak elképzelni, hogy egy problémás, kétségbeesett ember akarhatott ártani neki" – zárta sorait a menedzser.