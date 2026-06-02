Ezt nem teszi zsebre Szoboszlai: a rendőrség is megtrollkodta az outfitjét – Fotó

Felrobbantotta az internetet Szoboszlai Dominik ruhája! A sztárfocista hétfőn csatlakozott a válogatotthoz Telkiben, erre az alkalomra pedig egy túlméretezett, bőszárú rövidnadrágot, egy fekete mokaszint és egy kék inget kapott magára. A róla készült képek szélvésztempóban terjednek a neten, szinte mindenki mémeket gyárt a labdarúgó öltözékéből. A magyar rendőrség is beállt a sorba.

Szoboszlai Dominik az elmúlt napokban megmutatta, hogy milyen stílusos darabokat hord a hétköznapok során

A rendőrség munkát ajánlott Szoboszlai Dominiknak

Jól olvastad! A rendőrség is megosztotta a sztárfocista szettjéről készült képet, majd a mesterséges intelligencia segítségével készítettek egy olyan fotót, amelyen Szoboszlai Dominikot egyenruhában láthatjuk. A hatóság a vicces fotó mellé azt írta, hogy szerintük nem csak a luxusruhák, hanem a kék egyenruha is rendkívül passzolna a focistához. Sőt, a rendőrség jelezte azt is, hogy ha a visszavonulása után szakmaváltáson gondolkozna Dominik, akkor szívesen látnák őt a kötelékükben:

