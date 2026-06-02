Elon Musk, Bill Gates és Jeff Bezos gyermekei: így élnek ma a milliárdos örökösök – Fotók

Rideg Léna
2026.06.02.
Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs és más techmilliárdosok gyermekei közül sokan már saját karriert építettek, és nem csupán híres szüleik révén kerültek reflektorfénybe. Elon Musk lánya, Vivian Jenna Wilson mellett olimpikonok, modellek, hollywoodi producerek és sikeres vállalkozók is találhatók a milliárdos örökösök között.
Bill Gates, Elon Musk vagy Jeff Bezos nevét szinte mindenki ismeri, de jóval kevesebbet hallani a gyermekeikről. A világ legismertebb technológiai milliárdosainak gyermekei közül sokan nem a Szilícium-völgyben keresték a boldogulást: vannak, akik sportolóként, modellként vagy filmes producerként építettek karriert, míg mások a családi vállalkozásban követték szüleik nyomdokait.

Fotó: Getty Images

Bill Gates lányától Elon Musk gyermekéig: ezt csinálják ma a techvilág leghíresebb örökösei

Bill Gates gyermekei 

A legismertebbek közé tartozik Bill Gates két lánya, Jennifer és Phoebe Gates. Jennifer orvosként dolgozik, emellett saját lovasközpontot alapított, míg húga egy mesterséges intelligenciára épülő divatalkalmazást indított, és nőjogi ügyek támogatójaként is ismert. Testvérük, Rory Gates jóval visszahúzódóbb életet él, jelenleg doktori tanulmányokat folytat.

Jennifer Gates during the Winter Equestrian Festivals $73,000 FEI CaptiveOne Advisors 1.50m Classic at The Palm Beach International Equestrian Center in Wellington, Florida.
Jennifer Gates
Steve Jobs lánya, Eve Jobs

A néhai Steve Jobs legkisebb lánya, Eve Jobs sikeres modell és versenylovas lett. A Stanford Egyetem elvégzése után a divatvilágban épített karriert, 2025-ben pedig feleségül ment Harry Charles brit olimpikon lovashoz.

Eve Jobs attends the WSJ Magazine 2023 Innovator Awards at Museum of Modern Art on November 01, 2023 in New York City.
Eve Jobs
Steve Ballmer fia, Pete

Steve Ballmer, a Microsoft egykori vezérigazgatójának fia, Pete Ballmer egészen más utat választott. New Yorkban humoristaként, íróként és producerként dolgozik, és korábban nyíltan beszélt arról, hogy kényelmetlenül érzi magát apja milliárdos hírneve miatt.

Mark Zuckerberg gyermekei

A Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg és felesége, Priscilla Chan három lányt nevelnek: Maximát, Augustot és Aureliát. Bár a család időnként megoszt közös pillanatokat a közösségi médiában, gyermekeik egyelőre távol maradnak a reflektorfénytől.

Elon Musk lánya

Elon Musk lánya, Vivian Jenna Wilson rendszeresen szerepel a hírekben. A fiatal nő többször is nyíltan beszélt feszült kapcsolatáról édesapjával, akivel állítása szerint évek óta nem tartja a kapcsolatot: jelenleg Tokióban él, és nyelveket tanul.

Jeff Bezos gyermekei

Jeff Bezos gyermekei ezzel szemben szinte teljesen távol maradnak a nyilvánosságtól. Az Amazon alapítójának négy gyermeke van, de közülük csak legidősebb fia, Preston neve ismert a nagyközönség számára.

Jeff Bezos and his son, Preston Bezos, attend the 2019 American Portrait Gala at the Smithsonian National Portrait Gallery on November 17, 2019 in Washington, DC.
Jeff Bezos és fia, Preston
Vannak, akik a sportban teljesedtek ki

A sportvilágban is találunk ismert milliárdosörökösöket. Scott Cook, az Intuit alapítójának fia, Karl Cook olimpiai ezüstérmes díjugrató lovas, aki korábban Kaley Cuoco színésznő férje volt.

Ken Xie kiberbiztonsági milliárdos lánya, Jaime Xie több százezer követővel rendelkező divatinfluenszer és modell, aki a Netflix Bling Empire című realityműsorában is szerepelt.

Jaime Xie is seen outside Off-White during the Womenswear Fall/Winter 2024/2025 as part of Paris Fashion Week on February 29, 2024 in Paris, France.
Jaime Xie
Hollywoodban Larry Ellison, az Oracle társalapítójának gyermekei számítanak nagyágyúnak. Fia, David Ellison a Skydance Media alapítójaként olyan filmek mögött áll, mint a Top Gun: Maverick vagy a Mission: Impossible-sorozat legújabb részei. Testvére, Megan Ellison szintén producer, és az Annapurna Pictures vezetőjeként Oscar-jelölt produkciók létrejöttében vett részt.

Larry Ellison és gyermekei, Megan Ellison és David Ellison
Larry Ellison és gyermekei, Megan Ellison és David Ellison 
Bár a világ leggazdagabb technológiai vállalkozóinak gyermekei rendkívüli körülmények között nőttek fel, többségük saját utat választott magának, és igyekszik kilépni híres szülei árnyékából. Van, aki a sportban, más a divatban, Hollywoodban vagy éppen az üzleti életben találta meg a helyét, bizonyítva, hogy egy híres felmenő önmagában nem minden.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
