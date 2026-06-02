Elon Musk, Bill Gates és Jeff Bezos gyermekei: így élnek ma a milliárdos örökösök – Fotók

Bill Gates, Elon Musk vagy Jeff Bezos nevét szinte mindenki ismeri, de jóval kevesebbet hallani a gyermekeikről. A világ legismertebb technológiai milliárdosainak gyermekei közül sokan nem a Szilícium-völgyben keresték a boldogulást: vannak, akik sportolóként, modellként vagy filmes producerként építettek karriert, míg mások a családi vállalkozásban követték szüleik nyomdokait.

Bill Gates gyermekei

A legismertebbek közé tartozik Bill Gates két lánya, Jennifer és Phoebe Gates. Jennifer orvosként dolgozik, emellett saját lovasközpontot alapított, míg húga egy mesterséges intelligenciára épülő divatalkalmazást indított, és nőjogi ügyek támogatójaként is ismert. Testvérük, Rory Gates jóval visszahúzódóbb életet él, jelenleg doktori tanulmányokat folytat.

Jennifer Gates

Steve Jobs lánya, Eve Jobs

A néhai Steve Jobs legkisebb lánya, Eve Jobs sikeres modell és versenylovas lett. A Stanford Egyetem elvégzése után a divatvilágban épített karriert, 2025-ben pedig feleségül ment Harry Charles brit olimpikon lovashoz.

Eve Jobs

Steve Ballmer fia, Pete

Steve Ballmer, a Microsoft egykori vezérigazgatójának fia, Pete Ballmer egészen más utat választott. New Yorkban humoristaként, íróként és producerként dolgozik, és korábban nyíltan beszélt arról, hogy kényelmetlenül érzi magát apja milliárdos hírneve miatt.

Mark Zuckerberg gyermekei

A Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg és felesége, Priscilla Chan három lányt nevelnek: Maximát, Augustot és Aureliát. Bár a család időnként megoszt közös pillanatokat a közösségi médiában, gyermekeik egyelőre távol maradnak a reflektorfénytől.

Elon Musk lánya

Elon Musk lánya, Vivian Jenna Wilson rendszeresen szerepel a hírekben. A fiatal nő többször is nyíltan beszélt feszült kapcsolatáról édesapjával, akivel állítása szerint évek óta nem tartja a kapcsolatot: jelenleg Tokióban él, és nyelveket tanul.

Jeff Bezos gyermekei

Jeff Bezos gyermekei ezzel szemben szinte teljesen távol maradnak a nyilvánosságtól. Az Amazon alapítójának négy gyermeke van, de közülük csak legidősebb fia, Preston neve ismert a nagyközönség számára.