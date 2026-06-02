Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 2., kedd Anita, Kármen

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
koktél recept

Krémes és jeges koktél egyenesen Olaszországból: az isteni sgroppino receptje

koktél recept koktél olasz citromos sorbet
Hivatalosan is itt a nyár, ami egyet jelent a hűsítő, nyári koktélok időszakával. Ha egy szuper csajos estére keresel egy hamisítatlan olasz különlegességet, a sgroppino receptjét semmiképp se hagyd ki!
 
              Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!      

Kedveled a citrom sorbet kissé fanyar ízét, és kipróbálnál egy izgalmas nyári koktélt? Csupán pár hozzávalóból te is profiként készítheted el a hűsítő sgroppino receptjét. Alkoholos, jeges és százszázalékosan olasz. Kell ennél több?

sgroppino recept
Az olasz nyári koktél, a sgroppino receptjébe a citrom mellé kerülhet lime is.
Forrás:  123rf.com

Ezért fogod imádni a sgroppino receptjét

  • Nem kell hozzá bartendert megszégyenítő tudás.
  • Kellemesen citrusos és remekül hűsít.
  • Nem lesz olyan, aki ne dicsérné.

A kerti partikra számos remek nyári koktél közül választhatsz, mi mégis arra bíztatunk, hogy idén a limoncello spritz mellett mindenképp próbáld ki ezt az olasz koktélt is. A sgroppino receptje nincs túlbonyolítva: citrom sorbet, prosecco és vodka keveréke. Bár a pontos eredete nem ismert, egészen a 16. századi Olaszországig nyúlik vissza. Egyes feljegyzések szerint a velencei arisztokraták kedvelt itala volt, pazar lakomáikon fogyasztották a fogások között.

Elnevezése a velencei sgropìn vagy desgropante szóból származik. Ha le akarjuk fordítani, olyasmit jelenti, hogy „kibontjuk a csomót”. Ez az olasz koktél azon képességére utal, hogy képes megnyugtatni a gyomrot egy kiadós étkezés után. Mivel erősen alkoholtartalmú, nem is javasolnánk éhgyomorra fogyasztani. Tökéletes választás egy kerti, grillezős összejövetelre.

olasz koktél, nyári koktél
Ez az olasz koktél gyakorlatilag elronthatatlan.
Forrás:  123rf.com

A sgroppino receptje, avagy így keverj szuper nyári koktélt

Hozzávalók:

A sgroppino elkészítése

Tedd egy mélyebb koktélos pohárba a citrom sorbet-t, majd jöhet rá a menta. Egy mixerben keverd össze a vodkát, a citromszörpöt, és öntsd a pohárba. Ezután mehet rá a prosecco, díszítésnek pedig egy citromkarika. Kész is! Fogyaszd mértékkel!

Ezek is érdekelhetnek:

Alkoholmentes licsimartini – Hogy akkor is részesülj a nyári koktélozásból, amikor nem ihatsz alkoholt

Ez a mocktail egyszerre egzotikus, látványos, csajos és elképesztően frissítő. És ami a legjobb: bármikor fogyasztható!

Megérkeztek a kerti parti sztárjai − Összegyűjtöttük a kedvenc koktéljainkat

Kerti parti, friss gyümölcsök és látványos italok – megmutatjuk, milyen koktélokkal lehet most tarolni a nyáresti bulikon.

Ciao Limoncello Spritz: töltsd Olaszországot a poharadba

Elő a citrommal, jéggel és proseccóval, mert a nyár új sztárja a Limoncello Spritz, ami pont olyan frissítő, mint egy napernyős koktélbár az olasz tengerparton!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu