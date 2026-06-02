Krémes és jeges koktél egyenesen Olaszországból: az isteni sgroppino receptje

Kedveled a citrom sorbet kissé fanyar ízét, és kipróbálnál egy izgalmas nyári koktélt? Csupán pár hozzávalóból te is profiként készítheted el a hűsítő sgroppino receptjét. Alkoholos, jeges és százszázalékosan olasz. Kell ennél több?

Az olasz nyári koktél, a sgroppino receptjébe a citrom mellé kerülhet lime is.

Forrás: 123rf.com

Ezért fogod imádni a sgroppino receptjét Nem kell hozzá bartendert megszégyenítő tudás.

Kellemesen citrusos és remekül hűsít.

Nem lesz olyan, aki ne dicsérné.

A kerti partikra számos remek nyári koktél közül választhatsz, mi mégis arra bíztatunk, hogy idén a limoncello spritz mellett mindenképp próbáld ki ezt az olasz koktélt is. A sgroppino receptje nincs túlbonyolítva: citrom sorbet, prosecco és vodka keveréke. Bár a pontos eredete nem ismert, egészen a 16. századi Olaszországig nyúlik vissza. Egyes feljegyzések szerint a velencei arisztokraták kedvelt itala volt, pazar lakomáikon fogyasztották a fogások között.

Elnevezése a velencei sgropìn vagy desgropante szóból származik. Ha le akarjuk fordítani, olyasmit jelenti, hogy „kibontjuk a csomót”. Ez az olasz koktél azon képességére utal, hogy képes megnyugtatni a gyomrot egy kiadós étkezés után. Mivel erősen alkoholtartalmú, nem is javasolnánk éhgyomorra fogyasztani. Tökéletes választás egy kerti, grillezős összejövetelre.

Ez az olasz koktél gyakorlatilag elronthatatlan.

Forrás: 123rf.com

A sgroppino receptje, avagy így keverj szuper nyári koktélt

Hozzávalók:

3 evőkanál citrom sorbet

15 ml vodka

30 ml prosecco

10 ml citromszörp

1 citromkarika

friss menta

A sgroppino elkészítése

Tedd egy mélyebb koktélos pohárba a citrom sorbet-t, majd jöhet rá a menta. Egy mixerben keverd össze a vodkát, a citromszörpöt, és öntsd a pohárba. Ezután mehet rá a prosecco, díszítésnek pedig egy citromkarika. Kész is! Fogyaszd mértékkel!

Ezek is érdekelhetnek: