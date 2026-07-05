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Optikai illúzió: találd meg 20 másodperc alatt az elrejtett halat a képen

rejtvény IQ-teszt fejtörő
Komáromi Bence
2026.07.05.
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Imádod a fejtörőket? Keresztrejtvény volt a jeled az óvodában? Akkor itt az idő, hogy megoldj egy vicces optikai illúziót.

Rendszeresen edzed az agyad fejtörőkkel és logikai feladványokkal? Jó, akkor már rengeteget tettél a szellemi frissességedért és az önfejlesztésért. Ráadásul nemrég egy kutatásból kiderült, hogy azok az emberek, akik tévénézés vagy a telefonjuk görgetése helyett agyat stimuláló feladatokkal töltik a szabadidejüket, nagyobb valószínűséggel kerülik el a kognitív betegségeket. Ha ma is tennél egy kicsit az agyad egészségéért, akkor oldd meg ezt a rövid, de izgalmas optikai illúziót.

Te képes leszel megfejteni ezt az optikai illúziót?
Te képes leszel megfejteni ezt az optikai illúziót?
Forrás: Shutterstock

Te megtalálod az elrejtett halat ebben macskás optikai illúzióban?

Ma egy rövid IQ-tesztet hoztunk neked, amelyhez semmi másra nem lesz szükséged csak a koncentrációdra és egy stopperórára. 20 másodperced van rá, hogy megtaláld a képen elrejtett halat. De vigyázz! A keresendő állatot körbeveszi néhány igen éhes macska, akik éppen kóruspróbát tartanak! Képes vagy megtalálni a kis halat a cirmosok tengerében? Ha készen állsz egy trükkös fejtörő megfejtésére, akkor óra indul, mutatjuk a képet:

20 másodperced van megtalálni az elrejtett halat a képen
20 másodperced van megtalálni az elrejtett halat a képen
Forrás: pinterest/jagranjosh

Megoldás:

Nem volt egyszerű igaz? Rengeteg apróság és gyanús forma nehezítette a feladatot. Ráadásul a macskák is különböző színekben pompáztak, hogy biztos megviccelhessék az agyadat. De rajtad nem tudtak kifogni. Vagy mégis? Mutatjuk, hogy valójában hol rejtőzik a halacska a képen:

Itt bújt el a hal a képen
Itt bújt el a hal a képen
Forrás: jagranjosh/printerest

Ha sikerült 20 másodperc alatt megoldanod a feladatot, akkor gratulálunk egy igazi rejtvényfejtő zseni vagy! Ha nem, akkor se búsulj! Gyakorolj a többi IQ-tesztünkkel, hogy legközelebb jobban menjen:

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