Éhezés nélkül olvadnak le a kilók, ha ezt betartod: így alkalmazd az 1200 kalóriás étrendet

Sokan hiszik, hogy a hatékony fogyás egyet jelent a sanyargatással, pedig a titok nem a koplalásban, hanem a pontos tervezésben rejlik. Ha te is kerested már a választ arra, hogyan érheted el az álomalakod anélkül, hogy egész nap a hűtőt bámulnád, van egy jó hírünk: a napi 1200 kalóriás étrend pont az a bűvös határ, amivel a szervezet már látványosan alakul, de még nem kapcsol éhező üzemmódba.

Napi 1200 kcal: ennyi kell a boldogsághoz?

Az 1200 kalóriás fogyókúrás étrend népszerűsége nem véletlen, hiszen ez az a mennyiség, amely mellett egy átlagos magasságú nő már jelentős 1200 kcal deficitet tud létrehozni a napi szükségletéhez képest, miközben a tápanyagbevitelt még egyensúlyban lehet tartani. A siker igazi kulcsa, hogy ne csak a kalóriákat számold, hanem a minőségre is kiemelt figyelmet fordíts, hiszen nem mindegy, hogy az adott keretet értékes tápanyagokkal vagy üres kalóriákkal töltöd ki.

A leggyakoribb kérdés természetesen az, hogy mennyit lehet fogyni az 1200 kalóriás étrenddel a gyakorlatban. Az 1200 kalóriás étrend vélemények és a szakértői tapasztalatok alapján a heti fogyás átlagosan fél és egy kilogramm között mozog. Ez az ütem ideális, mivel az 1200 kcal fogyás így egyenletes és fenntartható marad, a bőrödnek is van ideje követni a változást, és elkerülhető a hirtelen súlyvesztést követő jojó-effektus is.

Lássuk az 1200 kalóriás diéta mintaétrendjét!

Az 1200 kalóriás étrend összeállítása során a legfontosabb alapelv a térfogat-növelés, ami azt jelenti, hogy sok zöldség, sovány fehérje és lassú felszívódású szénhidrát kerül a tányérra. Egy átlagos nap indulhat például egy kéttojásos, spenótos rántottával és egy szelet teljes kiőrlésű pirítóssal, ami nagyjából 300 kalóriát jelent. Tízóraira tökéletes választás egy kis alma vagy egy marék bogyós gyümölcs, ami segít szinten tartani a vércukorszintet az ebédig.