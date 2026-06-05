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rákkeltő

Ezt nem hisszük el: ezek a népszerű ételek okozhatnak rákot a tudósok szerint

rákkeltő élelmiszerek
Shutterstock -
rákkeltő rákos megbetegedés étel
A tudósok elárulták, melyek azok az ételek, amelyektől jobb, ha távol tartod magad. Legalábbis, ha egészséges életet akarsz élni. Mutatjuk a rákkeltő élelmiszerek listáját.
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Te is szereted a grillezett húst? Akkor van egy rossz hírünk: ez is a rákkeltő élelmiszerek listáján van. Dél-koreai kutatók most kimutatták, milyen ételekkel érdemes vigyáznunk.

rákkeltő élelmiszerek
Kiderült, hogy milyen ételek tartoznak a rákkeltő élelmiszerek közé.
Forrás: Shutterstock

Rákkeltő élelmiszerek

  • Dél-koreai kutatók új módszerrel állapították meg, hogy melyek a legrákkeltőbb ételek.
  • A kutatás szerint a PAH-szintre érdemes figyelni az ételekben.
  • A rákkeltő ételek között a sült hús is szerepel.

Rákkeltő anyagok ételekben

A rákos megbetegedés a genetikával, a környezeti hatásokkal és az egyén életmódjával is kapcsolatban állhat. Viszont a legújabb kutatások szerint vannak olyan élelmiszerek is, melyek növelik a betegség kialakulásának kockázatát. Dél-koreai kutatók most egy új és gyors élelmiszer-biztonsági teszttel mutatták ki, hogy bizonyos hétköznapi ételek sajnos rákkeltő vegyületeket tartalmaznak.

Milyen ételek tartalmaznak rákkeltő anyagot?

A tanulmány szerint mindennek hátterében a polyciklusos aromás szénhidrogének (rövidítve PAH) állnak. Ezek olyan vegyületek, melyek hús sütése közben keletkeznek, pontosabban amikor a hús zsírja vagy a főzőolaj forró felületre csöppen, és füstöt képez. Ez a füst pedig visszarakódik az ételre – emiatt lesznek rákkeltőek egyes élelmiszerek.

A lista szerin a legmagasabb PAH-szint a szójababolajban, a kacsahúsban és a repceolajban van, de ez a sült baconben és a faszénen grillezett húsban is nagy mértékben kimutatható.

Akkor most ezeket nem szabad enni?

Bár kimutatták, hogy ezek az élelmiszerek rákkeltőek lehetnek, valójában a nagy mennyiségű PAH károsítja a DNS-ünket, ami rákos elváltozásokhoz vezethet. Tehát nem feltétlenül kell egyből befagyasztanod a baconfogyasztást, inkább a mértéktartásra érdemes odafigyelni.

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