Örülhetnek a SPAR-vásárlók: mostantól a kassza automatikusan a legnagyobb kedvezményt keresi

A Joker kuponnal eddig is spórolhattál a bevásárláson. Mostantól pedig még egyszerűbb a használata: a Spar kasszarendszere automatikusan gondoskodik arról, hogy a lehető legnagyobb kedvezményt kapd. Így még egyszerűbbé és kényelmesebbé válik a kuponhasználat az érintett üzletekben.

A legjobb kedvezményt már automatikusan keresik meg

Nincs szükség arra, hogy végignézd a kosarad tartalmát, megkeresd a legdrágább, egyben a kupon feltételeinek megfelelő terméket, majd külön arra érvényesítsd a kedvezményt. A megújult rendszer automatikusan kiválasztja a feltételeknek megfelelő terméket vagy termékeket, amelyeknél felhasználva a kupont maximális spórolást érhetsz el. Így a kuponozás gyorsabb és egyszerűbb lehet, akár hagyományos, akár önkiszolgáló kasszánál fizetsz.

Papírkuponnal és appal is működik

A megújult megoldás digitális és papíralapú Joker kuponokkal egyaránt használható. Ez utóbbi esetben először olvasd le a megvásárolni kívánt termékeket, majd a vásárlás végén, még fizetés előtt olvasd be a kupont annyiszor, ahány termékre szeretnéd érvényesíteni a kedvezményt. A rendszer ezután automatikusan kiválasztja azokat a termékeket a blokkod tartalmából, amelyeknél a kupont a legnagyobb megtakarítást biztosítva tudod felhasználni. Fontos, hogy egy termékhez csak egy kupon, egy vásárlás alkalmával maximum nyolc kupon használható fel.

A MySpar app használatánál először olvasd be az alkalmazásban található SuperShop QR-kódodat, majd jöhetnek a termékek. Fizetés előtt olvasd be a kupont a kívánt alkalommal, a többit pedig bízd a rendszerre. Ebben az esetben is igaz, hogy egy termékhez csak egy kupon, egy vásárlás alkalmával maximum nyolc kupon használható fel. a jó hír, hogy a megoldás a már megújult normál és önkiszolgáló kasszáknál egyaránt működik.

Az új megoldás jelenleg valamennyi Interspar, valamint több mint 200 Spar áruházban is elérhető.

Havonta kétszer is jól jöhet

A Joker időszakok a hónap elején és a hónap végén is lehetőséget adnak a kedvezmény kihasználására, így egy hónapban két alkalommal is élhetsz a kuponnal. Az új megoldás jelenleg valamennyi Interspar, valamint több mint 200 Spar áruházban is elérhető, de az év végéig már az összes Spar, City Spar, Spar partner és Spar market áruházban hozzáférhetsz majd az újdonsághoz. A következő Joker-időszakban így már tényleg nem kell azon gondolkodnod, melyik termékre lenne a legjobb beváltani a kupont. Csak olvasd be, és hagyd, hogy a rendszer elvégezze helyetted a számolást.