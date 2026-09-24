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bemutató

Brad Pitt le sem vette a kezét fiatalabb szerelméről: Ines de Ramon zöld csipkeruhában tündökölt mellette

bemutató Brad Pitt Ines de Ramon vörös szőnyeg
Nagy Anna
2026.09.24.
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Brad Pitt és barátnője valósággal ragyogtak a San Sebastián-i Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol a színész legújabb filmjét népszerűsítette. Brad Pitt és Ines de Ramon egész este elválaszthatatlanok voltak, a fotósok előtt is kéz a kézben pózoltak.

Brad Pitt ezúttal nem egyedül érkezett új filmje, A vadon szíve bemutatójához kapcsolódó fotózásra: a 62 éves hollywoodi sztárt 33 éves szerelme, Ines de Ramon is elkísérte. A pár láthatóan remekül érezte magát a San Sebastián-i Filmfesztiválon, ahol elegáns megjelenésükkel és romantikus pillanataikkal is magukra vonták a figyelmet.

Brad Pitt és Ines de Ramon 2026. szeptember 23-án a San Sebastian-i Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén, A vadon szíve bemutatóján.
Brad Pitt és Ines de Ramon 2026. szeptember 23-án a San Sebastian-i Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén, A vadon szíve bemutatóján.
Forrás: Jack Abuin/ZUMA Press Wire

Brad Pitt és Ines de Ramon kéz a kézben jelentek meg a filmfesztiválon

A színész klasszikus fekete öltönyt választott az eseményre, hátrafésült frizurája pedig a régi Hollywood eleganciáját idézte. Barátnője egy látványos, vékony pántos, zöld csipkeruhában érkezett, amely tökéletesen kiemelte az alakját.

A 2022 vége óta együtt lévő szerelmesek egész este egymás társaságát keresték. Kéz a kézben érkeztek, közösen pózoltak a fotósoknak, és egy pillanatra sem távolodtak el egymástól.

A vadon szíve: Brad Pitt új filmjében a túlélésért küzd

A filmfesztiválon Brad Pitt új alkotása, A vadon szíve (Heart of the Beast) került a középpontba. A színész James Belmontot, egy visszavonult különleges műveleti tisztet alakít, aki egy repülőgép-szerencsétlenség után egykori harci kutyájával, Odinnal együtt az alaszkai vadonban reked.

Bár mindketten túlélik a zuhanást, megpróbáltatásaik csak ezután kezdődnek. A zord időjárással és a könyörtelen természeti körülményekkel kell megküzdeniük, miközben abban reménykednek, hogy a mentőcsapatok időben rájuk találnak.

A Brad Pitt-film bemutatójához kapcsolódó eseményeken a rajongók is nagy lelkesedéssel fogadták a színészt, akit már a fesztiválra érkezésekor hatalmas tömeg vett körül.

Kattints a képre a galériáért, és nézd meg Brad Pitt és Ines de Ramon fotóit:

Brad Pitt megérkezett A vadon szíve című új filmjének sajtótájékoztatójára.
Brad Pitt és Ines de Ramon a San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén 2026. szeptember 23-án.
74th San Sebastian International Film Festival: 'Heart Of The Best' Red Carpet
A színész bolondozva osztogatta az autogramokat.
Brad Pitt és Ines de Ramon együtt pózoltak.
A színész hálás a közösnégnek.
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Brad Pitt megérkezett A vadon szíve című új filmjének sajtótájékoztatójára.
LALO YASKY / BESTIMAGE / Northfoto

Angelina Jolie után új fejezet kezdődött a színész életében

Brad Pitt és Angelina Jolie 2016 szeptemberében, mindössze két év házasság után szakítottak. A színész egyik közeli ismerőse szerint az ezt követő időszak komoly megpróbáltatásokat tartogatott számára.

Sosem az ivással volt problémája, hanem Angelinával. Keményen dolgozott önmagán, és most végre igazán jó helyen van az életében”állította a Pitthez közel álló forrás.

A színész korábban arról is beszélt, hogy hét év józanság után ismét fogyasztott alkoholt. Magánéletében ugyanakkor új fejezetet nyitott: Ines de Ramonnal 2022 vége óta alkotnak egy párt, legutóbbi közös megjelenésükön pedig egyértelműen egymásra figyeltek.

Íme, A vadon szíve magyar nyelvű előzetese:

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A színész legújabb filmjének premierjén nem csak a hollywoodi sztár került reflektorfénybe.

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Bár fogták egymás kezét szomorúnak tűntek.

 

 

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