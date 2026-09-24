Brad Pitt le sem vette a kezét fiatalabb szerelméről: Ines de Ramon zöld csipkeruhában tündökölt mellette

Brad Pitt ezúttal nem egyedül érkezett új filmje, A vadon szíve bemutatójához kapcsolódó fotózásra: a 62 éves hollywoodi sztárt 33 éves szerelme, Ines de Ramon is elkísérte. A pár láthatóan remekül érezte magát a San Sebastián-i Filmfesztiválon, ahol elegáns megjelenésükkel és romantikus pillanataikkal is magukra vonták a figyelmet.
Brad Pitt és Ines de Ramon kéz a kézben jelentek meg a filmfesztiválon
A színész klasszikus fekete öltönyt választott az eseményre, hátrafésült frizurája pedig a régi Hollywood eleganciáját idézte. Barátnője egy látványos, vékony pántos, zöld csipkeruhában érkezett, amely tökéletesen kiemelte az alakját.
A 2022 vége óta együtt lévő szerelmesek egész este egymás társaságát keresték. Kéz a kézben érkeztek, közösen pózoltak a fotósoknak, és egy pillanatra sem távolodtak el egymástól.
A vadon szíve: Brad Pitt új filmjében a túlélésért küzd
A filmfesztiválon Brad Pitt új alkotása, A vadon szíve (Heart of the Beast) került a középpontba. A színész James Belmontot, egy visszavonult különleges műveleti tisztet alakít, aki egy repülőgép-szerencsétlenség után egykori harci kutyájával, Odinnal együtt az alaszkai vadonban reked.
Bár mindketten túlélik a zuhanást, megpróbáltatásaik csak ezután kezdődnek. A zord időjárással és a könyörtelen természeti körülményekkel kell megküzdeniük, miközben abban reménykednek, hogy a mentőcsapatok időben rájuk találnak.
A Brad Pitt-film bemutatójához kapcsolódó eseményeken a rajongók is nagy lelkesedéssel fogadták a színészt, akit már a fesztiválra érkezésekor hatalmas tömeg vett körül.
Kattints a képre a galériáért, és nézd meg Brad Pitt és Ines de Ramon fotóit:
Angelina Jolie után új fejezet kezdődött a színész életében
Brad Pitt és Angelina Jolie 2016 szeptemberében, mindössze két év házasság után szakítottak. A színész egyik közeli ismerőse szerint az ezt követő időszak komoly megpróbáltatásokat tartogatott számára.
„Sosem az ivással volt problémája, hanem Angelinával. Keményen dolgozott önmagán, és most végre igazán jó helyen van az életében” – állította a Pitthez közel álló forrás.
A színész korábban arról is beszélt, hogy hét év józanság után ismét fogyasztott alkoholt. Magánéletében ugyanakkor új fejezetet nyitott: Ines de Ramonnal 2022 vége óta alkotnak egy párt, legutóbbi közös megjelenésükön pedig egyértelműen egymásra figyeltek.
Íme, A vadon szíve magyar nyelvű előzetese:
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