Brad Pitt le sem vette a kezét fiatalabb szerelméről: Ines de Ramon zöld csipkeruhában tündökölt mellette

Brad Pitt ezúttal nem egyedül érkezett új filmje, A vadon szíve bemutatójához kapcsolódó fotózásra: a 62 éves hollywoodi sztárt 33 éves szerelme, Ines de Ramon is elkísérte. A pár láthatóan remekül érezte magát a San Sebastián-i Filmfesztiválon, ahol elegáns megjelenésükkel és romantikus pillanataikkal is magukra vonták a figyelmet.

Brad Pitt és Ines de Ramon 2026. szeptember 23-án a San Sebastian-i Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén, A vadon szíve bemutatóján.

Forrás: Jack Abuin/ZUMA Press Wire

Brad Pitt és Ines de Ramon kéz a kézben jelentek meg a filmfesztiválon

A színész klasszikus fekete öltönyt választott az eseményre, hátrafésült frizurája pedig a régi Hollywood eleganciáját idézte. Barátnője egy látványos, vékony pántos, zöld csipkeruhában érkezett, amely tökéletesen kiemelte az alakját.

A 2022 vége óta együtt lévő szerelmesek egész este egymás társaságát keresték. Kéz a kézben érkeztek, közösen pózoltak a fotósoknak, és egy pillanatra sem távolodtak el egymástól.

A vadon szíve: Brad Pitt új filmjében a túlélésért küzd

A filmfesztiválon Brad Pitt új alkotása, A vadon szíve (Heart of the Beast) került a középpontba. A színész James Belmontot, egy visszavonult különleges műveleti tisztet alakít, aki egy repülőgép-szerencsétlenség után egykori harci kutyájával, Odinnal együtt az alaszkai vadonban reked.

Bár mindketten túlélik a zuhanást, megpróbáltatásaik csak ezután kezdődnek. A zord időjárással és a könyörtelen természeti körülményekkel kell megküzdeniük, miközben abban reménykednek, hogy a mentőcsapatok időben rájuk találnak.

A Brad Pitt-film bemutatójához kapcsolódó eseményeken a rajongók is nagy lelkesedéssel fogadták a színészt, akit már a fesztiválra érkezésekor hatalmas tömeg vett körül.

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