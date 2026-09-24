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Presley Gerber

Újabb megrázó részletek derültek ki Cindy Crawford fiának haláláról: kiderült, hol találtak rá

Presley Gerber halál Cindy Crawford
Nagy Anna
2026.09.24.
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Meghalt Cindy Crawford 27 éves fia, akit egy Santa Monica-i luxus rehabilitációs intézményben találtak meg. Presley Gerber halálának körülményeiről most újabb részletek kerültek napvilágra.

Meghalt Cindy Crawford fia, Presley Gerber, mindössze néhány órával azután, hogy bejelentkezett egy Santa Monica-i, szenvedélybetegségekből felépülőket támogató luxusintézménybe. A TMZ most a nyomozáshoz közel álló forrásokra hivatkozva új információkat közölt arról, hol találták meg a fiatal modell holttestét, és mi derült ki eddig a halálának körülményeiről.

Presley Gerber
Újabb részletek derültek ki Presley Gerber haláláról.
Forrás: Instagram

Presley Gerber halála: a hálószobájában találtak rá

Meghalt Cindy Crawford fia, és a tragédia körülményeiről egyre több részlet lát napvilágot. A TMZ értesülései szerint Presley Gerber holttestét vasárnap az intézmény egyik hálószobájában, az ágy közelében találták meg. A nyomozáshoz közel álló források azt megerősítették, hogy a modell nem az ágyon feküdt, azt azonban egyelőre nem tudni, pontosan hol helyezkedett el a holtteste.

A 27 éves modell szombat este érkezett a luxusintézménybe, és a beszámolók szerint úgy tűnt, hogy valamilyen szer hatása alatt áll. Másnap reggel szívmegállás következett be nála, majd életét vesztette.

Túladagolásra gyanakodnak a hatóságok

A rendőrség feltételezett kábítószer-túladagolásként vizsgálja Presley Gerber halálát, idegenkezűségre utaló körülmény azonban eddig nem merült fel.

A TMZ forrásai szerint a fentanil egyelőre nem került szóba a nyomozás során. Azt azonban, hogy pontosan milyen anyagok voltak a fiatal modell szervezetében, csak az igazságügyi orvosszakértő toxikológiai vizsgálata állapíthatja meg. A boncolást már elvégezték, a hivatalos halálokot azonban egyelőre nem határozták meg.

Éjjel-nappal segítő szakember támogatta a modellt

Presley Gerber a halálát megelőző hónapokban folyamatos segítséget kapott: egy úgynevezett sober coach, vagyis a józanság megőrzését támogató szakember a nap 24 órájában rendelkezésére állt, és utazásaira is gyakran elkísérte. Egyelőre nem tisztázott, hogy a szakember azon a hétvégén is vele tartott-e, amikor a modell bejelentkezett a Santa Monica-i intézménybe.

Cindy Crawford családja nyugalmat kér

Cindy Crawford, férje, Rande Gerber és lányuk, Kaia Gerber képviselője közleményben reagált a tragédiára. A család azt kéri, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a „rendkívül nehéz és fájdalmas időszakban”.

Ebben az intézményben halt meg Presley Gerber:

Nappali
A moziszoba
Ilyenek a hálószobák a Resolution Livingben
Az udvar egy része
A terasz és az udvar egy része
1 / 10
Nappali
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