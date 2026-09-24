Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 24., csütörtök Gellért, Mercédesz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
módszer

Egy egyszerű trükk, és kívül ropogós, belül puha lesz a sült krumpli

módszer trükk sült krumpli
Life.hu
2026.09.24.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Hiába sütöd magas hőfokon, mégsem lesz igazán ropogós a burgonya? Egy egyszerű konyhai trükk lehet a megoldás. A módszer elsőre furcsának tűnhet, de a végeredmény a kívül ropogós, belül pedig pihe-puha sült krumpli.

A trükk lényege, hogy ne nyersen kerüljön a burgonya a sütőbe. Először főzd meg annyira, hogy belül megpuhuljon, majd hagyd kihűlni és nagyon alaposan szárítsd meg. Ezután jöhet az olaj és a forró sütő, és kész is a tökéletes sült krumpli.

sült krumpli
A tökéletes sült krumpli titka.
Forrás: 123rf

Hogyan lesz tökéletes a sült krumpli?

  • A tökéletes sült krumpli titka.
  • A módszer kívül aranybarna és ropogós, belül pedig puha, omlós burgonyát eredményez.

Miért működik az előfőzés?

A tökéletes sült krumpli titka az előfőzés. A burgonyát sütés előtt főzd meg, majd hagyd teljesen kihűlni és megszáradni. A főzés megadja a burgonyának azt a puha, omlós belsőt, amit egy jó sült krumplitól várunk. A lehűtés és szárítás pedig azért fontos, mert a felületén maradó nedvesség megnehezíti a ropogós kéreg kialakulását. A módszer kívül aranybarna és ropogós, belül pedig puha, omlós burgonyát eredményez.

A módszer tulajdonképpen a duplán sült hasábburgonya elvét követi: először a burgonya belsejét készítjük el, majd a második hőkezelés során a külsejére koncentrálunk.

Ha nem akarod azonnal fogyasztani, a megfőtt burgonyát tedd a hűtőbe, és később süsd meg. Ez nemcsak a ropogósságon javíthat, hanem a sütés előkészítését is kényelmesebbé teszi.

Vagyis a következő alkalommal ne csak olajjal locsold meg a nyers krumplit, aztán várd a csodát. Főzd elő, hűtsd le, szárítsd meg, majd süsd ropogósra.

Olvasd el az alábbi cikkeinket is: 

Jamie Oliver 30 perces pizzájára szőlő is kerül: a végeredmény sós, édeskés és nagyon ropogós - RECEPT

A sztárséf villámgyors pizzája alig fél óra alatt elkészül el, és jóval izgalmasabb a megszokott változatoknál.

Így lesz tökéletes a karamellizált hagyma 20 perc alatt: 1 olcsó hozzávaló a titka – Recept

A tökéletesen édes, aranybarna hagymára akár egy órát is várhatunk, hacsak nem vetünk be egy egyszerű konyhai trükköt. A karamellizált hagyma ugyanis egyetlen csipetnyi plusz hozzávalóval akár 20 perc alatt elkészülhet.

Így lesz tökéletes a tükörtojás: 3 módszer közül került ki a győztes, az eredmény mindenkit meglepett

Csak elsőre tűnik pofonegyszerűnek a szuper állag elérése.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu