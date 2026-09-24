Egy egyszerű trükk, és kívül ropogós, belül puha lesz a sült krumpli

A trükk lényege, hogy ne nyersen kerüljön a burgonya a sütőbe. Először főzd meg annyira, hogy belül megpuhuljon, majd hagyd kihűlni és nagyon alaposan szárítsd meg. Ezután jöhet az olaj és a forró sütő, és kész is a tökéletes sült krumpli.

A tökéletes sült krumpli titka.

Forrás: 123rf

Hogyan lesz tökéletes a sült krumpli? A tökéletes sült krumpli titka.

A módszer kívül aranybarna és ropogós, belül pedig puha, omlós burgonyát eredményez.

Miért működik az előfőzés?

A tökéletes sült krumpli titka az előfőzés. A burgonyát sütés előtt főzd meg, majd hagyd teljesen kihűlni és megszáradni. A főzés megadja a burgonyának azt a puha, omlós belsőt, amit egy jó sült krumplitól várunk. A lehűtés és szárítás pedig azért fontos, mert a felületén maradó nedvesség megnehezíti a ropogós kéreg kialakulását. A módszer kívül aranybarna és ropogós, belül pedig puha, omlós burgonyát eredményez.

A módszer tulajdonképpen a duplán sült hasábburgonya elvét követi: először a burgonya belsejét készítjük el, majd a második hőkezelés során a külsejére koncentrálunk.

Ha nem akarod azonnal fogyasztani, a megfőtt burgonyát tedd a hűtőbe, és később süsd meg. Ez nemcsak a ropogósságon javíthat, hanem a sütés előkészítését is kényelmesebbé teszi.

Vagyis a következő alkalommal ne csak olajjal locsold meg a nyers krumplit, aztán várd a csodát. Főzd elő, hűtsd le, szárítsd meg, majd süsd ropogósra.

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