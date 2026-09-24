Katalin hercegné megható módon tisztelgett Diana előtt: mindenki erről az apró részletről beszél

Katalin hercegné Vilmos herceg társaságában érkezett a Digger világpremierjére, amelyet a londoni Leicester Square-en található Odeon Luxe moziban tartottak. A vetítéssel a The Film and TV Charity számára gyűjtöttek pénzt; a szervezet célja, hogy egészségesebb és támogatóbb munkakörülményeket teremtsen a filmes és televíziós szakmában.

Katalin hercegné Diana hercegné fülbevalóit viselte Tom Cruise filmjének premierjén

Forrás: Doug Peters/EMPICS/Northfoto

Katalin hercegné lila ruhában tündökölt

A hercegné földig érő, sötétlila Jenny Packham ruhát választott az estére. Ékszereivel pedig a királyi család két elhunyt tagja előtt is tisztelgett: az anyakirálynétől származó ametiszt sautoir nyakláncot, valamint Diana hercegné Collingwood gyöngy- és gyémántfülbevalóját viselte.

Diana hercegné sokszor is viselte ezeket a fülbevalókat, menye pedig ebben is követi, rajta is láthattuk már ezeket az ékszereket. Katalin szettjét a rajongók többsége lenyűgözőnek nevezte.

Tom Cruise lesegítette Katalin heregnét a lépcsőn

Forrás: Profimedia

Charles Spencer Diana hercegnéről szóló könyve felkavarta az állóvizet

A királyi család szakértői úgy gondolják, nem véletlen, hogy Katalin hercegné pont most viselte Diana fülbevalóit. Hatalmas vihart kavart ugyanis az elmúlt napokban Charles Spencer friss könyve, a Swan Song: Diana, My Sister.

Diana hercegné testvére több súlyos állítást is megfogalmazott a szeptember 23-án megjelent kötetben: Károly király azzal vádolta meg, hogy boldog volt, amikor exfelesége elhunyt, és biztos volt abban, hogy a hercegnét hamarosan elfelejti a világ.

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