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Katalin hercegné megható módon tisztelgett Diana előtt: mindenki erről az apró részletről beszél

brit királyi család Diana hercegné Katalin hercegné fülbevaló
Horváth Angéla
2026.09.24.
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Katalin hercegné különleges módon emlékezett meg néhai anyósáról, Diana hercegnéről Tom Cruise új filmjének londoni premierjén. A walesi hercegné a néhai Diana fülbevalóját viselte.

Katalin hercegné Vilmos herceg társaságában érkezett a Digger világpremierjére, amelyet a londoni Leicester Square-en található Odeon Luxe moziban tartottak. A vetítéssel a The Film and TV Charity számára gyűjtöttek pénzt; a szervezet célja, hogy egészségesebb és támogatóbb munkakörülményeket teremtsen a filmes és televíziós szakmában.

Katalin hercegné Diana hercegné fülbevalóit viselte Tom Cruise filmjének premierjén
Katalin hercegné Diana hercegné fülbevalóit viselte Tom Cruise filmjének premierjén
Forrás: Doug Peters/EMPICS/Northfoto

 

Katalin hercegné lila ruhában tündökölt

A hercegné földig érő, sötétlila Jenny Packham ruhát választott az estére. Ékszereivel pedig a királyi család két elhunyt tagja előtt is tisztelgett: az anyakirálynétől származó ametiszt sautoir nyakláncot, valamint Diana hercegné Collingwood gyöngy- és gyémántfülbevalóját viselte.

Diana hercegné sokszor is viselte ezeket a fülbevalókat, menye pedig ebben is követi, rajta is láthattuk már ezeket az ékszereket. Katalin szettjét a rajongók többsége lenyűgözőnek nevezte.

Tom Cruise lesegítette Katalin heregnét a lépcsőn
Tom Cruise lesegítette Katalin heregnét a lépcsőn
Forrás: Profimedia

Charles Spencer Diana hercegnéről szóló könyve felkavarta az állóvizet

A királyi család szakértői úgy gondolják, nem véletlen, hogy Katalin hercegné pont most viselte Diana fülbevalóit. Hatalmas vihart kavart ugyanis az elmúlt napokban Charles Spencer friss könyve, a Swan Song: Diana, My Sister.

Diana hercegné testvére több súlyos állítást is megfogalmazott a szeptember 23-án megjelent kötetben: Károly király azzal vádolta meg, hogy boldog volt, amikor exfelesége elhunyt, és biztos volt abban, hogy a hercegnét hamarosan elfelejti a világ. 

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Kívülről úgy tűnhet, hogy már tökéletesen otthonosan mozog ebben a világban, pedig még akadnak nehézségei.

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György herceg megkezdte első tanévét az Eton College-ban, ezzel pedig a család mindennapjai is megváltoztak. A 13 éves trónörökösjelölt bentlakásos diákként tölti a hétköznapjait az iskolában, Károly király egykori komornyikja szerint azonban nagyapja gondoskodni fog arról, hogy rendszeresen találkozzanak.

 

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