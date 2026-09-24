Hayden Panettiere hetekkel a halála előtt elvonón volt: döbbenetes részletek a halottkém jelentésből

A színésznőt augusztus 16-án találták holtan egy Airbnb-ben a dél-karolinai Greenville-ben. A megyei halottkémi hivatal nyilvánosságra hozott részletesebb jelentéséből több eddig nem ismert információ is kiderült Hayden Panettiere utolsó heteiről és halálának napjáról.

Hayden Panettiere hetekkel a halála előtt jött ki az elvonóról

Forrás: AFP

A Page Six amerikai lap által megszerzett dokumentumban Brian vagy Zach Hickerson – a nevet a jelentésben kitakarták – azt mondta, hogy Hayden Panettiere néhány héttel korábban még egy malibui rehabilitációs intézményben tartózkodott. A két testvér egyike arról is beszélt, hogy a színésznőnek hosszú ideje problémái voltak drogokkal, alkohollal és dinitrogén-oxiddal, és korábban már olyan is előfordult, hogy ő adott neki Narcant, mert túladagolta magát. A Narcan olyan sürgősségi gyógyszer, amelyet opioid-túladagolás visszafordítására használnak.

Hayden édesapja, a 67 éves Skip Panettiere szintén megerősítette az állítást, hogy lánya nem sokkal korábban jött ki egy malibui rehabilitációs intézményből, ahol két-három hetet töltött. Hozzátette, Hayden már húszas évei eleje óta függőséggel küzdött, és azóta több rehabilitációs kezelésen is átesett.

A családot néhány éven belül másodszor érte súlyos veszteség: Hayden Panettiere öccse, Jansen Panettiere 2023 februárjában halt meg.

Hayden Panettiere párkapcsolata is problémás volt

A színésznő édesapja a jelentés szerint arról is beszélt, hogy lánya és a 37 éves Brian Hickerson se veled, se nélküled kapcsolata „végig problémás” volt. Skip Panettiere azt is elmondta, hogy Hayden 11 éves lánya, Kaya születése után szülés utáni depresszióval küzdött, ezt követően súlyosbodtak függőségi problémái.

Több gyógyszer és fecskendők is voltak a lakásban

A nyomozók több receptköteles gyógyszer üvegét is megtalálták a lakásban, ahol Hayden Panettiere holttestét megtalálták. A hűtőben egy kékeszöld uzsonnásdobozra is bukkantak, amelyben üvegampullák, előre megtöltött és üres fecskendők voltak.

A halottkém megállapítása szerint Hayden Panettiere halála baleset volt, amelyet a fentanil, a 4-ANPP, az alprazolam, a methocarbamol és a quetiapine együttes toxikus hatása okozott.